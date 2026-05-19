Getty/GOAL/X
Diterjemahkan oleh
Reaksi menyayat hati keluarga Joao Pedro atas pengumuman skuad Brasil untuk Piala Dunia menjadi viral
Penyerang andalan absen
Penyerang Chelsea itu bisa dibilang menjadi korban terbesar malam itu setelah pelatih kepala Carlo Ancelotti mengumumkan susunan pemain bertabur bintang di Rio de Janeiro. Meskipun Pedro mencatatkan musim debut yang luar biasa bersama Chelsea dengan 15 gol dan lima assist di Liga Premier, tempatnya justru diberikan kepada Endrick dari Lyon dan Luiz Henrique dari Zenit. Momen memilukan itu terekam secara langsung saat keluarga sang pemain, yang dikelilingi oleh hiasan bendera perayaan, menyadari bahwa namanya tidak akan disebutkan.
- Getty
Pedro angkat bicara di media sosial
Meskipun sangat kecewa karena tidak bisa ikut serta dalam turnamen di Amerika Utara, pemain yang telah membela tim nasional dalam delapan pertandingan ini menunjukkan sikap yang sangat bermartabat saat menanggapi pencoretan namanya secara terbuka. Melalui akun media sosialnya, Pedro menulis untuk menghibur para pendukungnya dan menatap ke depan: "Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Sayangnya, mimpi untuk mewakili negara saya di Piala Dunia tidak bisa terwujud, tetapi saya tetap tenang dan fokus, seperti yang selalu saya upayakan. Kebahagiaan dan kekecewaan adalah bagian dari sepak bola. Mulai sekarang, saya mengucapkan semoga sukses kepada semua orang yang berada di sana. Saya akan menjadi salah satu penggemar yang mendukung mereka untuk membawa pulang gelar keenam."
Ancelotti menjelaskan kebijakan pemilihan pemain
Ancelotti langsung mendapat sorotan media terkait masuknya Neymar yang berusia 34 tahun, yang tidak pernah tampil di level internasional sejak 2023. Saat membela keputusan taktisnya yang kontroversial terkait kedua penyerang tersebut, Ancelotti mengatakan: "Tentu saja, kami turut prihatin atas nasib Joao Pedro. Mengingat penampilannya musim ini di Eropa, ia mungkin pantas masuk dalam daftar ini, tetapi sayangnya, dengan segala pertimbangan dan rasa hormat, kami memilih pemain lain. Saya sangat menyesal untuk Joao Pedro dan yang lainnya.
"Kami mengevaluasi Neymar sepanjang tahun, dan kami melihat bahwa dalam periode terakhir ini dia bermain secara konsisten dan meningkatkan kondisi fisiknya. Kami pikir dia adalah pemain penting, dan dia akan menjadi pemain penting di Piala Dunia ini.
"Evaluasi sepanjang tahun ini sepenuhnya didasarkan pada aspek fisik, kami telah membicarakannya. Itu soal fisik. Dalam pertandingan-pertandingan terakhir, dia bermain secara konsisten. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi fisiknya sebelum pertandingan pertama Piala Dunia. Dia memiliki kesempatan itu. Selain itu, pengalamannya dalam kompetisi semacam ini, serta rasa sayangnya terhadap tim, yang menciptakan lingkungan yang lebih baik di dalam tim, serta bantuannya bagi tim, semuanya merupakan faktor-faktor penting."
- Getty Images Sport
Pertandingan pembuka turnamen yang menggugah selera akan segera digelar
Juara dunia lima kali ini akan menghadapi ujian berat di laga pembuka Grup C saat mereka berhadapan dengan juara Piala Afrika, Maroko, di MetLife Stadium, New Jersey, pada 13 Juni. Skuad asuhan Ancelotti harus segera menemukan ritme permainan mereka di turnamen ini sebelum melanjutkan ke laga-laga berikutnya melawan Haiti di Philadelphia dan Skotlandia di Miami. Sementara itu, Pedro akan berusaha memulihkan diri dari kekecewaan di level internasional ini sebelum kembali ke sesi latihan pramusim di Chelsea.