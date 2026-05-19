Reaksi menyayat hati keluarga Joao Pedro atas pengumuman skuad Brasil untuk Piala Dunia menjadi viral

Ancelotti langsung mendapat sorotan media terkait masuknya Neymar yang berusia 34 tahun, yang tidak pernah tampil di level internasional sejak 2023. Saat membela keputusan taktisnya yang kontroversial terkait kedua penyerang tersebut, Ancelotti mengatakan: "Tentu saja, kami turut prihatin atas nasib Joao Pedro. Mengingat penampilannya musim ini di Eropa, ia mungkin pantas masuk dalam daftar ini, tetapi sayangnya, dengan segala pertimbangan dan rasa hormat, kami memilih pemain lain. Saya sangat menyesal untuk Joao Pedro dan yang lainnya.

"Kami mengevaluasi Neymar sepanjang tahun, dan kami melihat bahwa dalam periode terakhir ini dia bermain secara konsisten dan meningkatkan kondisi fisiknya. Kami pikir dia adalah pemain penting, dan dia akan menjadi pemain penting di Piala Dunia ini.

"Evaluasi sepanjang tahun ini sepenuhnya didasarkan pada aspek fisik, kami telah membicarakannya. Itu soal fisik. Dalam pertandingan-pertandingan terakhir, dia bermain secara konsisten. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi fisiknya sebelum pertandingan pertama Piala Dunia. Dia memiliki kesempatan itu. Selain itu, pengalamannya dalam kompetisi semacam ini, serta rasa sayangnya terhadap tim, yang menciptakan lingkungan yang lebih baik di dalam tim, serta bantuannya bagi tim, semuanya merupakan faktor-faktor penting."