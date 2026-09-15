AFP
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Reaksi LIAR Phil Foden di ruang ganti terungkap setelah kartu merah cepat di derby Manchester saat Manchester City mengejutkan Manchester United
City dengan 10 pemain amankan kemenangan penuh perjuangan di Old Trafford
Meski menghadapi kerugian jumlah pemain yang signifikan untuk sebagian besar pertandingan, Manchester City meraih kemenangan pertama mereka di Old Trafford dalam hampir tiga tahun. Tim tamu bermain dengan 10 orang pada menit ke-23 ketika Foden dikartu merah karena melayangkan pukulan ke Bruno Fernandes, bereaksi buruk setelah kapten United itu menendangnya saat ia terjatuh di lapangan.
Tim asuhan Enzo Maresca mampu bertahan dari tekanan dan pada akhirnya merebut tiga poin berkat gol kontroversial dari Erling Haaland. Ini adalah penampilan bertahan yang solid dari City, yang menyesuaikan taktik mereka dengan mulus untuk mengatasi absennya playmaker asal Inggris itu.
Di jantung penampilan tangguh itu ada rekrutan musim panas Anderson, yang meraih penghargaan Player of the Match. Pemain yang didatangkan seharga £116 juta itu, yang sebelumnya tampil gemilang melawan United saat masih di Nottingham Forest, mendominasi duel-duel lini tengah untuk membantu klub barunya mempertahankan start sempurna mereka pada musim ini.
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Anderson mengungkap reaksi Foden usai pertandingan
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Anderson menjelaskan suasana meriah usai pertandingan dan reaksi langsung Foden terhadap kemenangan susah payah itu. "Dia sangat kecewa karena tidak bermain sepanjang pertandingan, tetapi dia melompat-lompat di ruang ganti. Sama seperti kami semua," kata gelandang itu.
Pemain berusia 23 tahun itu menyoroti bagaimana kartu merah yang datang lebih awal memaksa skuad untuk berjuang habis-habisan. "[Kartu merah itu] membuat pertandingan jauh lebih sulit dan kami semua bersatu, dan itu menunjukkan jiwa kepemimpinan serta daya juang yang nyata dari para pemain," ujarnya. "Itu tidak ideal, Phil ditarik keluar, tetapi kami semua berjuang untuk itu. Itu mengubah cara bermain, tetapi kami melakukannya dengan sangat baik."
Merefleksikan penampilan individunya, Anderson mengungkapkan kepuasannya atas perannya dalam bertahan. "Saya hanya memberikan segalanya untuk tim, duel-duel dan bermain menembus lini. Saya pikir saya tampil cukup baik dan tetap tenang saat menguasai bola bersama tim serta membantu semua orang," tambahnya.
Mendukung klaim 'raja Manchester'
Setelah menyebut City sebagai "raja Manchester" saat diperkenalkan pada Juli, Anderson menghadapi permusuhan yang sudah bisa diduga dari pendukung Old Trafford. Ketika diingatkan soal klaim beraninya, gelandang itu berkata: "Saya hanya berusaha membiarkan permainan saya yang berbicara. Saya rasa kami datang ke sini dan bermain sangat baik. Tidak diragukan lagi kami punya semua kualitas, tetapi kami menunjukkan mentalitas yang nyata dalam empat pertandingan pertama, terutama di laga ini. Tidak menyerah, berjuang untuk setiap tekel, setiap duel, dan menunggu peluang kami, dan jelas Erling mencetak gol."
Anderson juga memuji sinerginya yang terus berkembang di lini tengah dengan sesama rekrutan anyar Enzo Fernandez, yang memainkan peran penting dalam kemenangan tipis tersebut. Keduanya sebelumnya saling berhadapan di semifinal Piala Dunia di Amerika Serikat, tetapi dengan cepat menjalin kerja sama yang kuat.
"Saya merasakan itu, jelas, sebelumnya saya sebelumnya saya bermain melawannya," kata Anderson tentang duel-duel sebelumnya melawan pemain Argentina itu. "Tapi tidak, dia sosok yang brilian. Dan dia pemain papan atas sejati. Dia sangat bagus. Dia menunjukkan kualitas nyata saat menguasai bola dan mengetahui Anda punya seseorang di samping Anda yang siap mendukung adalah bantuan besar. Dia luar biasa."
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Membangun momentum dengan ketangguhan di lini belakang
Saat City berusaha membangun momentum dari awal musim mereka yang impresif, kemampuan mereka untuk tetap meraih hasil di bawah tekanan akan sangat berguna dalam laga-laga mendatang. Anderson dkk. telah menunjukkan bahwa mereka bisa berkembang bahkan ketika dipaksa mengorbankan penguasaan bola. "Saya sudah cukup sering bermain dengan cara seperti itu (tanpa bola). Buat saya, kedua cara itu sama-sama cukup nyaman dan saya hanya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk membantu rekan-rekan di sekitar saya," kata Anderson. "Itu tidak mudah. Jelas saya mendapat tantangan di semua pertandingan, dan ya, saya rasa saya tampil cukup baik. Saya berlatih keras untuk menempatkan diri saya dalam kondisi terbaik untuk pertandingan dan semuanya dimulai dengan sangat baik."
Rivalitas sengit itu secara alami memanas di penghujung laga, dengan Fernandez menggunakan sedikit akal-akalan untuk mengulur waktu, terutama dengan terlihat melebih-lebihkan kontak dari Kobbie Mainoo dari United. Tidak terpengaruh oleh aksi tersebut, Anderson menepisnya sebagai hal yang biasa dalam pertandingan dengan tensi setinggi itu, dengan menutup pernyataannya: "Ini derby, bukan? Selalu akan ada hal seperti itu dalam pertandingan."
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