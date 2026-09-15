Meski menghadapi kerugian jumlah pemain yang signifikan untuk sebagian besar pertandingan, Manchester City meraih kemenangan pertama mereka di Old Trafford dalam hampir tiga tahun. Tim tamu bermain dengan 10 orang pada menit ke-23 ketika Foden dikartu merah karena melayangkan pukulan ke Bruno Fernandes, bereaksi buruk setelah kapten United itu menendangnya saat ia terjatuh di lapangan.

Tim asuhan Enzo Maresca mampu bertahan dari tekanan dan pada akhirnya merebut tiga poin berkat gol kontroversial dari Erling Haaland. Ini adalah penampilan bertahan yang solid dari City, yang menyesuaikan taktik mereka dengan mulus untuk mengatasi absennya playmaker asal Inggris itu.

Di jantung penampilan tangguh itu ada rekrutan musim panas Anderson, yang meraih penghargaan Player of the Match. Pemain yang didatangkan seharga £116 juta itu, yang sebelumnya tampil gemilang melawan United saat masih di Nottingham Forest, mendominasi duel-duel lini tengah untuk membantu klub barunya mempertahankan start sempurna mereka pada musim ini.



