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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

RB Leipzig rampungkan perekrutan Orjan Nyland saat kiper Norwegia itu kembali ke Bundesliga setelah hengkang dari Sevilla

Transfers
O. Nyland
RB Leipzig
Bundesliga
Sevilla
LaLiga

Kiper Norwegia sarat pengalaman, Orjan Nyland, telah resmi kembali ke RB Leipzig dengan meneken kontrak hingga 2028. Penjaga gawang berusia 35 tahun itu tiba di Red Bull Arena dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Sevilla berakhir, untuk memperkuat skuad menyusul kepergian Peter Gulacsi.

  • Nyland tuntaskan transfer gratis ke Leipzig

    Transfer gratis Nyland menjadi langkah cepat Leipzig untuk mengisi kekosongan di posisi penjaga gawang setelah kepergian Gulacsi ke Villarreal. Kiper berpengalaman asal Norwegia itu menandatangani kontrak dua tahun hingga 2028 setelah kontraknya di Sevilla berakhir pada akhir Juni. Ini menjadi periode kedua Nyland membela Leipzig, setelah sebelumnya mencatatkan tiga penampilan pada musim 2022-23 sebelum menjalani kiprahnya di Spanyol.



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  • imago-sport-1030642717.jpgJan Huebner

    Pemain Norwegia merefleksikan kepulangannya ke Bundesliga

    Berbicara setelah kepulangannya difinalisasi, Nyland mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali bergabung dengan Leipzig dengan bekal pengalaman internasional yang berharga.

    Membahas kembalinya ke klub tersebut dan perkembangan terbarunya, Nyland menjelaskan: "Ketika kesempatan untuk kembali ke RB Leipzig muncul, saya tidak perlu berpikir dua kali. Saya memiliki banyak kenangan positif tentang klub ini dan orang-orang di sini, dan saya sangat menantikan untuk bertemu mereka lagi," katanya, seperti dikutip dari situs resmi Bundesliga.

    "Sejak saat itu, saya telah mendapatkan banyak pengalaman berharga di Spanyol. Piala Dunia bersama Norwegia adalah momen yang sangat istimewa, yang sekali lagi menunjukkan kepada saya betapa saya menikmati pertandingan-pertandingan besar dan persaingan setiap hari. Saya ingin membawa energi itu bersama saya ke Leipzig sekarang."

  • Schafer memuji pemain tim berpengalaman

    Direktur olahraga Leipzig Marcel Schafer menegaskan bahwa karakter Nyland dan pengalamannya yang luas menjadi alasan utama di balik kepulangannya ke Red Bull Arena.

    Sambil memuji kualitas dan jiwa kepemimpinan kiper veteran tersebut, Schafer menambahkan: "Dengan Orjan, kami mendapatkan seorang kiper yang sangat berpengalaman, yang sudah kami kenal dengan sangat baik sebagai pemain dan sebagai pribadi. Bahkan selama periode awalnya bersama kami, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang benar-benar mengutamakan tim, seorang profesional yang dapat diandalkan, dan selalu siap mengambil tanggung jawab."

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  • RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Vandevoordt menghadapi persaingan dari Nyland

    Menyusul penampilan impresifnya dalam membawa Norwegia ke perempat final Piala Dunia 2026, Nyland diproyeksikan menjadi pesaing utama sekaligus pelapis bagi Maarten Vandevoordt, yang disiapkan sebagai kiper pilihan pertama baru Leipzig.

    Persaingan di posisi penjaga gawang ini akan langsung diuji saat Leipzig membuka kampanye Bundesliga mereka dengan laga kandang melawan Borussia Monchengladbach pada 29 Agustus. Pengalaman Nyland di kasta tertinggi Jerman bersama Ingolstadt, ditambah 76 caps internasional yang dimilikinya, akan menjadi aset berharga bagi kedalaman skuad Leipzig.

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