Berbicara setelah kepulangannya difinalisasi, Nyland mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali bergabung dengan Leipzig dengan bekal pengalaman internasional yang berharga.

Membahas kembalinya ke klub tersebut dan perkembangan terbarunya, Nyland menjelaskan: "Ketika kesempatan untuk kembali ke RB Leipzig muncul, saya tidak perlu berpikir dua kali. Saya memiliki banyak kenangan positif tentang klub ini dan orang-orang di sini, dan saya sangat menantikan untuk bertemu mereka lagi," katanya, seperti dikutip dari situs resmi Bundesliga.

"Sejak saat itu, saya telah mendapatkan banyak pengalaman berharga di Spanyol. Piala Dunia bersama Norwegia adalah momen yang sangat istimewa, yang sekali lagi menunjukkan kepada saya betapa saya menikmati pertandingan-pertandingan besar dan persaingan setiap hari. Saya ingin membawa energi itu bersama saya ke Leipzig sekarang."