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Rayo Vallecano mendapat pukulan ganda! Klub La Liga itu harus menuntaskan laga melawan Athletic Club tanpa penonton dan menanggung biaya perjalanan tim lawan akibat kericuhan penonton
Putusan disipliner mewajibkan penutupan stadion
Hakim disiplin tunggal Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) secara resmi memutuskan bahwa pertandingan Rayo Vallecano melawan Athletic Club yang dihentikan akan dituntaskan tanpa penonton. Keputusan ini merupakan konsekuensi langsung dari pelemparan benda ke lapangan yang berulang kali terjadi saat pertandingan pada 10 Oktober.
Menurut As, wasit terpaksa menghentikan pertandingan dua kali sebelum akhirnya menghentikannya sepenuhnya setelah Kepolisian Nasional menyatakan tidak dapat menjamin keselamatan orang-orang di dalam stadion. Keputusan badan sepak bola tersebut, yang dikeluarkan pada 16 Oktober, bertujuan mencegah terulangnya situasi tidak bersahabat yang menodai pertandingan semula.
Meski langkah itu tergolong berat, hakim RFEF menjelaskan bahwa perintah untuk bermain di stadion tanpa penonton secara teknis bukanlah sanksi disipliner baru. Sebaliknya, langkah tersebut ditetapkan sebagai tindakan pencegahan demi keamanan agar pertandingan dapat dituntaskan tanpa gangguan lebih lanjut.
- Alterphotos
Rayo harus menanggung biaya perjalanan
Awalnya, pertandingan itu berubah menjadi kekacauan total ketika para pendukung tuan rumah meluapkan kekecewaan mendalam terhadap jajaran pimpinan klub saat ini. Dengan meniadakan kehadiran penonton, para pejabat La Liga berharap dapat menghindari tekanan dari luar yang menyebabkan pertandingan dihentikan pada babak pertama.
Selain larangan kehadiran penonton di stadion, Rayo Vallecano diperintahkan menanggung beban finansial akibat gangguan tersebut. Sebagai klub tuan rumah yang bertanggung jawab atas keamanan stadion, Rayo Vallecano harus menanggung seluruh biaya perjalanan dan akomodasi Athletic Club untuk pertandingan yang dijadwalkan ulang. Kecuali kedua klub mencapai kesepakatan alternatif secara langsung, klub asal Basque itu akan menyerahkan tagihannya kepada hakim, yang akan memastikan bahwa biayanya wajar sebelum memerintahkan pembayaran.
Situasi kacau membuat pertandingan dihentikan lebih awal
Pertandingan semula hanya berlangsung 24 menit sebelum situasinya menjadi tidak memungkinkan bagi tim perangkat pertandingan dan para pemain. Ketegangan sudah tinggi bahkan sebelum sepak mula, tetapi suasana memburuk ketika suporter mulai melempar pesawat kertas, bola plastik, dan akhirnya botol kaca ke lapangan.
Sebagian besar benda itu berasal dari sisi stadion yang berada di atas ruang ganti dan mengarah ke area tempat para pemain serta staf paling rentan terkena lemparan. Meski tidak seorang pun terkena benda-benda tersebut, gangguan yang terus terjadi membuat jalannya pertandingan profesional itu mustahil dipertahankan dengan semestinya, seperti dilaporkan Diario As.
Laporan resmi pertandingan mencatat bahwa wasit berusaha melanjutkan laga setelah dua kali jeda, masing-masing selama sepuluh menit, ketika kedua tim berlindung di ruang ganti. Namun, para penonton tetap membangkang. Hanya dalam 16 detik setelah pertandingan kembali dimulai pada salah satu kesempatan, benda-benda kembali menghujani lapangan. Suporter tuan rumah, yang dipimpin kelompok ultras Bukaneros, jelas bertekad memanfaatkan pertandingan itu untuk memprotes presiden klub Raul Martin Presa.
- Getty Images Sport
Pengaturan logistik untuk pertandingan yang dijadwalkan ulang
Ketika pertandingan akhirnya dilanjutkan, laga akan dimulai tepat dari momen saat dihentikan, yakni pada menit ke-24 babak pertama. Tepatnya, masih ada 20 menit 44 detik waktu normal babak pertama, ditambah sedikitnya sepuluh menit waktu tambahan untuk memperhitungkan penundaan sebelumnya, sebelum babak kedua dimainkan secara penuh. Skor tetap 0-0, dan pertandingan akan dilanjutkan dengan lemparan ke dalam untuk Rayo Vallecano.
Terkait kelayakan pemain untuk tampil, aturan kelanjutan pertandingan ini cukup spesifik demi menjaga keadilan. Setiap pemain yang terdaftar di salah satu dari kedua klub pada 10 Oktober boleh tampil, terlepas dari apakah mereka masuk skuad pada hari pertandingan semula. Namun, pemain yang sudah ditarik keluar sebelum menit ke-24 tidak boleh kembali bermain. Selain itu, siapa pun yang dijatuhi skorsing sebagai akibat langsung dari insiden dalam pertandingan yang dihentikan tersebut tidak boleh ambil bagian.
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