Hakim disiplin tunggal Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) secara resmi memutuskan bahwa pertandingan Rayo Vallecano melawan Athletic Club yang dihentikan akan dituntaskan tanpa penonton. Keputusan ini merupakan konsekuensi langsung dari pelemparan benda ke lapangan yang berulang kali terjadi saat pertandingan pada 10 Oktober.

Menurut As, wasit terpaksa menghentikan pertandingan dua kali sebelum akhirnya menghentikannya sepenuhnya setelah Kepolisian Nasional menyatakan tidak dapat menjamin keselamatan orang-orang di dalam stadion. Keputusan badan sepak bola tersebut, yang dikeluarkan pada 16 Oktober, bertujuan mencegah terulangnya situasi tidak bersahabat yang menodai pertandingan semula.

Meski langkah itu tergolong berat, hakim RFEF menjelaskan bahwa perintah untuk bermain di stadion tanpa penonton secara teknis bukanlah sanksi disipliner baru. Sebaliknya, langkah tersebut ditetapkan sebagai tindakan pencegahan demi keamanan agar pertandingan dapat dituntaskan tanpa gangguan lebih lanjut.