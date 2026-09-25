Fajar era baru sepakbola Brasil menghadapi ujian berat pada Kamis ketika Carlo Ancelotti memimpin timnya dalam laga persahabatan melawan Australia. Setelah tersingkir mengecewakan di babak 16 besar oleh Norwegia pada Piala Dunia baru-baru ini, juru taktik asal Italia itu vokal soal pilihan skuadnya, dengan menyatakan bahwa 'pertandingan ini adalah awal generasi baru bagi Brasil', saat ia berupaya mengintegrasikan talenta-talenta baru bersama bintang-bintang yang sudah mapan.

Australia menolak terintimidasi oleh juara dunia lima kali itu, dengan menunjukkan ketangguhan bertahan yang membuat tim tamu frustrasi sepanjang babak pertama. Nestory Irankunda melepaskan tembakan peringatan awal yang melebar, sementara lini belakang Australia melakukan blok dengan segenap tenaga untuk menggagalkan Vinicius Junior dan Raphinha. Tuan rumah nyaris memecah kebuntuan sesaat sebelum jeda ketika umpan sepak pojok yang melambung ke dalam kotak penalti merepotkan pertahanan Brasil, tetapi Alessandro Circati gagal menyambarnya di tiang jauh. Terlepas dari susunan pemain yang bertabur bintang, Brasil tidak memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk membongkar struktur permainan Australia yang terorganisasi dengan baik.