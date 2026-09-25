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Rayan selamatkan Brasil racikan baru Ancelotti! Drama telat di Queensland menggagalkan Australia meraih kemenangan bersejarah setelah gol sensasional Nestory Irankunda
Timnas Brasil eksperimen racikan Ancelotti membuat frustrasi
Fajar era baru sepakbola Brasil menghadapi ujian berat pada Kamis ketika Carlo Ancelotti memimpin timnya dalam laga persahabatan melawan Australia. Setelah tersingkir mengecewakan di babak 16 besar oleh Norwegia pada Piala Dunia baru-baru ini, juru taktik asal Italia itu vokal soal pilihan skuadnya, dengan menyatakan bahwa 'pertandingan ini adalah awal generasi baru bagi Brasil', saat ia berupaya mengintegrasikan talenta-talenta baru bersama bintang-bintang yang sudah mapan.
Australia menolak terintimidasi oleh juara dunia lima kali itu, dengan menunjukkan ketangguhan bertahan yang membuat tim tamu frustrasi sepanjang babak pertama. Nestory Irankunda melepaskan tembakan peringatan awal yang melebar, sementara lini belakang Australia melakukan blok dengan segenap tenaga untuk menggagalkan Vinicius Junior dan Raphinha. Tuan rumah nyaris memecah kebuntuan sesaat sebelum jeda ketika umpan sepak pojok yang melambung ke dalam kotak penalti merepotkan pertahanan Brasil, tetapi Alessandro Circati gagal menyambarnya di tiang jauh. Terlepas dari susunan pemain yang bertabur bintang, Brasil tidak memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk membongkar struktur permainan Australia yang terorganisasi dengan baik.
- Getty Images Sport
Intervensi VAR menggagalkan gol pembuka Brasil
Pertandingan meledak menjelang wasit meniup peluit turun minum ketika Brasil tampak akhirnya mampu mematahkan perlawanan Australia. Kombinasi apik antara sensasi remaja Endrick dan Estevao membelah pertahanan Australia, memungkinkan nama terakhir menceploskan penyelesaian tenang melewati Patrick Beach. Namun, selebrasi itu hanya berlangsung singkat karena para ofisial dipanggil ke monitor. Setelah tinjauan VAR, gol tersebut dianulir karena pelanggaran yang dilakukan Bruno Guimaraes terhadap Harry Souttar dalam fase build-up, sehingga kedua tim masuk ke jeda dengan skor imbang.
Brasil memulai babak kedua dengan intensitas baru, jelas terdorong oleh momentum yang mereka bangun pada akhir babak pertama. Raphinha, yang sedang dalam performa gemilang bersama Barcelona, memaksa Beach melakukan penyelamatan cerdas sebelum melepaskan tembakan rendah yang tipis melebar dari sasaran. Estevao juga menyia-nyiakan peluang emas untuk membawa Brasil unggul, dengan tembakannya melambung di atas mistar setelah sepakan Vinicius Junior yang sempat terdefleksi jatuh dengan sempurna ke jalurnya. Terlepas dari semua talenta menyerang dan penguasaan bola mereka, tim asuhan Ancelotti tetap rentan terhadap serangan balik dan bola-bola mati Australia.
Irankunda menghasilkan momen ajaib
Suporter Australia dibuat bergemuruh pada menit ke-68 ketika Nestory Irankunda menghukum peluang-peluang Brasil yang terbuang, dengan melengkungkan tendangan bebas sensasional dari jarak 25 yard melewati Hugo Souza dan tepat ke sudut kiri atas untuk memberi Australia keunggulan mengejutkan.
Sebagai respons, Ancelotti melempar semua pemain ke depan, menginstruksikan timnya untuk menekan Australia kembali ke area penalti mereka sendiri. Selain menghindari kekalahan pada hari pertandingan, Brasil sangat ingin melindungi catatan historis yang dominan: mereka hanya sekali kalah dari Australia dalam sejarah, yakni kekalahan 1-0 di Piala Konfederasi 2001.
- Getty Images Sport
Sundulan telat Rayan menyelamatkan muka Brasil
Gol penyeimbang akhirnya datang pada menit kelima masa tambahan waktu babak kedua, ketika tekanan tanpa henti Brasil membuahkan hasil saat Rayan melompat paling tinggi untuk menyambut sepak pojok akurat Raphinha, lalu melepaskan sundulan keras yang menghantam bagian bawah mistar gawang sebelum masuk.
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