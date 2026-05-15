Rayan Cherki yang ‘istimewa’ diunggulkan untuk menjadi pemenang Ballon d’Or, karena gelandang serang Man City ini mengingatkan Bacary Sagna pada seorang ‘penampil ulung’ asal Brasil
Sagna memuji bakat dan kreativitas Cherki
Sagna memuji Cherki sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola Eropa, sambil menyoroti kemampuan pemain asal Prancis itu dalam menghibur para pendukung berkat keterampilan alami dan kreativitasnya. Dalam wawancara dengan Oddschecker, bek mantan timnas Prancis dan Manchester City itu menggambarkan lulusan akademi Lyon tersebut sebagai talenta penyerang langka yang mampu menembus barisan pertahanan lawan berkat teknik dan imajinasinya.
Sagna membandingkan Cherki dengan para pemain sepak bola jalanan Brasil
Sagna yakin gaya bermain Cherki membuatnya berbeda dari banyak lulusan akademi sepak bola modern, terutama karena sentuhan artistik dan kebebasan dalam permainannya.
"Cherki itu istimewa," aku Sagna. "Dari cara dia bermain, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang penghibur. Dia menghibur seluruh penonton! Dia adalah tipe pemain yang membuat Anda datang ke stadion untuk menonton, untuk bisa menyaksikan bakat sekelas ini. Sungguh menyenangkan menontonnya. Dia kreatif, sangat alami, dan saya suka dia selalu bermain sambil tersenyum. Dia adalah tipe pemain teknis yang mampu membuka peluang, sesuatu yang tidak banyak pemain bisa lakukan."
"Kamu bisa melihat dia berasal dari jalanan dari cara dia bermain. Dia mengingatkan saya pada pemain-pemain Brasil dengan kemampuan menggiring bola, bermain, dan memiliki sentuhan yang bagus. Saya penggemar pemain sepak bola jalanan karena itu adalah keterampilan alami murni. Saya pikir dia pasti bisa memenangkan Ballon d’Or di masa depan dan dia masih punya waktu di pihaknya karena dia masih sangat muda."
Kompany disebut-sebut sebagai calon pengganti jangka panjang Guardiola
Sagna juga membahas masa depan City dan rencana suksesi bagi manajer saat ini, Pep Guardiola. Mantan bek sayap itu yakin bahwa mantan kapten City, Vincent Kompany—yang kini melatih Bayern Munich—akan menjadi kandidat ideal untuk menggantikannya.
"Saya pikir Vincent Kompany," katanya. "Dia mantan kapten, penggemar Manchester City, dan merupakan salah satu pemain besar pertama yang bergabung dengan City setelah Robinho. Saya pikir Kompany akan menjadi orang yang tepat untuk City. Masuk akal untuk membawanya kembali ke klubnya."
Kota ini tengah fokus pada persaingan sengit perebutan gelar
Meskipun perbincangan seputar bintang-bintang masa depan dan rencana manajemen jangka panjang terus berlanjut, City tetap fokus pada musim ini. Tim asuhan Guardiola saat ini tengah bersaing ketat memperebutkan gelar juara Liga Premier dengan Arsenal, yang unggul dua poin di puncak klasemen. Namun, sebelum menghadapi Bournemouth di liga, The Cityzens akan terlebih dahulu berhadapan dengan Chelsea di final Piala FA pada hari Sabtu.