Rayan Cherki yang ‘istimewa’ diunggulkan untuk menjadi pemenang Ballon d’Or, karena gelandang serang Man City ini mengingatkan Bacary Sagna pada seorang ‘penampil ulung’ asal Brasil

Sagna yakin gaya bermain Cherki membuatnya berbeda dari banyak lulusan akademi sepak bola modern, terutama karena sentuhan artistik dan kebebasan dalam permainannya.

"Cherki itu istimewa," aku Sagna. "Dari cara dia bermain, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang penghibur. Dia menghibur seluruh penonton! Dia adalah tipe pemain yang membuat Anda datang ke stadion untuk menonton, untuk bisa menyaksikan bakat sekelas ini. Sungguh menyenangkan menontonnya. Dia kreatif, sangat alami, dan saya suka dia selalu bermain sambil tersenyum. Dia adalah tipe pemain teknis yang mampu membuka peluang, sesuatu yang tidak banyak pemain bisa lakukan."

"Kamu bisa melihat dia berasal dari jalanan dari cara dia bermain. Dia mengingatkan saya pada pemain-pemain Brasil dengan kemampuan menggiring bola, bermain, dan memiliki sentuhan yang bagus. Saya penggemar pemain sepak bola jalanan karena itu adalah keterampilan alami murni. Saya pikir dia pasti bisa memenangkan Ballon d’Or di masa depan dan dia masih punya waktu di pihaknya karena dia masih sangat muda."