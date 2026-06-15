Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Rayan Cherki x Lamine Yamal? Serangan ‘gila’ Barcelona dikabarkan akan terwujud, sementara bintang Man City itu diberi tahu bahwa ia bisa mengikuti jejak rekan-rekan penampil seperti Ronaldinho dan Lionel Messi di Camp Nou
Sulit untuk menolak tawaran transfer dari Barcelona
Meskipun harus menghadapi masalah keuangan yang ramai dibicarakan, juara Spanyol Barcelona tetap mampu mengumpulkan dana yang memungkinkan mereka merealisasikan transfer-transfer bintang. Pemain timnas Inggris Anthony Gordon telah bergabung dengan skuad mereka pada musim panas 2026.
Mereka selalu mencari pemain-pemain terbaik di dunia, dan mereka yang memiliki kualitas yang dapat mengubah jalannya pertandingan jelas sangat menarik bagi salah satu institusi olahraga terbesar di planet ini.
Tawaran dari Catalunya sulit diabaikan oleh pemain mana pun, mengingat kesempatan untuk mengenakan jersey Blaugrana yang ikonik seringkali langka. Hanya segelintir orang terpilih yang dianggap layak menerima kehormatan tersebut.
- Getty Images
Messi, Ronaldinho, dan Maradona telah memukau penonton di Camp Nou
Sejumlah legenda sepak bola terbaik sepanjang masa telah unjuk kebolehan di stadion-stadion megah sepanjang sejarah—termasuk para juara Piala Dunia seperti Maradona, Ronaldinho, dan Messi. Mungkinkah suatu saat nanti Cherki akan diminta untuk mengikuti jejak mereka?
Dia jelas memiliki insting kreatif untuk membuat para penggemar yang menuntut itu berdiri dari tempat duduknya, dengan pemain berusia 22 tahun yang lincah ini menjadi berita utama di Inggris berkat assist rabona dan trik keepy-uppy di final piala.
Pemain internasional Prancis ini bermain dengan senyuman dan sangat ingin memamerkan kemampuannya. Tidak akan mengherankan jika dia sudah masuk dalam radar perekrutan Barcelona - dengan rencana yang sedang disusun tentang cara terbaik untuk mengumpulkan dana yang akan memungkinkan kesepakatan penting lainnya terwujud.
Apakah Cherki akan bergabung dengan Yamal di Catalunya suatu saat nanti?
Ketika ditanya apakah ia melihat ada rekan senegaranya yang bisa menjadi pesulap terbaru yang menaburkan debu ajaib di Camp Nou, mantan pemain timnas Prancis Leboeuf — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Betinia — mengatakan: “Ya. Tapi Barcelona sedang mengalami masalah keuangan. Ini gila. Mereka menjanjikan banyak hal dan kamu melihat nama-nama besar. Kamu bilang, ‘kok bisa mereka dapat [Robert] Lewandowski dan banyak pemain lain?’ Dan kamu bilang, ‘saya kira mereka nggak punya uang’. Kalau kamu nggak punya uang, saya juga nggak punya uang, kita nggak bisa beli apa-apa. Tapi mereka bisa. Jadi selamat buat mereka.
“Dalam sistem yang dimainkan Barcelona, jika mereka menempatkan Rayan Cherki di depan Lamine Yamal, Raphinha, mungkin seorang striker, dan di belakang [Frenkie] de Jong dan Pedri, itu gila. Itu benar-benar gila.
“Itulah yang kita miliki dengan Paris Saint-Germain, kurang lebih, dengan [Joao] Neves, Vitinha, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, [Bradley] Barcola, [Khvicha] Kvaratskhelia. Ada begitu banyak pemain yang bisa bermain bersama dengan semua bakat yang mereka miliki. Tapi jika Cherki bisa berada di tengah, sebagai nomor 10, dikelilingi oleh para pemain itu, gila.”
- Getty
Kontrak Cherki: Man City memasuki era baru tanpa perlu melepas pemain
Raksasa Liga Premier, Manchester City, akan menghadapi musim panas yang penuh perubahan, seiring dengan keputusan pelatih legendaris Pep Guardiola untuk mengakhiri masa jabatannya yang gemilang selama 10 tahun di Stadion Etihad. Selama satu dekade yang tak terlupakan di Manchester, mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich ini berhasil meraih 20 gelar juara—termasuk treble bersejarah pada musim 2022-23.
Cherki membantu The Blues meraih gelar Piala FA dan Piala Carabao selama musim terakhir Guardiola sebagai pelatih dan akan kembali untuk meraih lebih banyak gelar di bawah manajer baru pada musim 2026-27 karena kontraknya masih tersisa empat tahun lagi.
Ia seharusnya berada di puncak performanya saat kontrak tersebut berakhir dan berpotensi siap untuk memulai babak baru. Pada saat itu, atau sedikit lebih awal karena City ingin mendapatkan dana dari penjualan, mungkin saja tantangan untuk mengikuti jejak Ronaldinho dan Messi akan diterima - jika standar individu tetap terjaga pada level yang membuat Barcelona dan klub-klub lain tetap tertarik.