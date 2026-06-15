Meskipun harus menghadapi masalah keuangan yang ramai dibicarakan, juara Spanyol Barcelona tetap mampu mengumpulkan dana yang memungkinkan mereka merealisasikan transfer-transfer bintang. Pemain timnas Inggris Anthony Gordon telah bergabung dengan skuad mereka pada musim panas 2026.

Mereka selalu mencari pemain-pemain terbaik di dunia, dan mereka yang memiliki kualitas yang dapat mengubah jalannya pertandingan jelas sangat menarik bagi salah satu institusi olahraga terbesar di planet ini.

Tawaran dari Catalunya sulit diabaikan oleh pemain mana pun, mengingat kesempatan untuk mengenakan jersey Blaugrana yang ikonik seringkali langka. Hanya segelintir orang terpilih yang dianggap layak menerima kehormatan tersebut.