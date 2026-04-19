Goal.com
Live
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Rayan Cherki siap menghadapi Arsenal! Gelandang serang yang lincah ini adalah senjata andalan Man City untuk menembus strategi pertahanan ketat Mikel Arteta dalam laga penentuan gelar juara

Opinion
Manchester City
R. Cherki
Premier League
Arsenal
Manchester City vs Arsenal
FEATURES

Liga Premier belum pernah sepopuler ini, namun musim ini terlihat peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang—mulai dari penggemar biasa, pakar terkemuka, hingga pelatih papan atas—yang menyatakan bahwa mereka mulai kehilangan minat. Ketika Arne Slot mengatakan bahwa liga papan atas Inggris "tidak menyenangkan untuk ditonton", banyak yang sependapat dengan manajer Liverpool tersebut, dan data pun mendukung argumennya.

Jumlah gol yang dicetak per pertandingan musim ini lebih sedikit dibandingkan musim lalu, sementara rata-rata jumlah umpan per pertandingan menurun, begitu pula dengan jumlah serangan langsung. Di sisi lain, jumlah gol yang dicetak dari situasi bola mati meningkat dan jumlah lemparan ke dalam jarak jauh per pertandingan meningkat lebih dari dua kali lipat. Durasi permainan bola juga menurun.

Arsenal, pemimpin klasemen Liga Premier, adalah tim yang paling banyak disalahkan atas tren yang tidak diinginkan ini, dengan Mikel Arteta memprioritaskan kekuatan daripada gaya dalam upayanya meraih gelar pertama klub dalam 22 tahun.

Hal ini berarti banyak penonton netral mendukung Manchester City dalam pertarungan gelar hidup-mati pada Minggu ini, karena mereka masih mewakili sepak bola menyerang dan kegembiraan. Dan satu pemain lebih dari yang lain mewakili alasan mengapa orang-orang kembali terpikat pada City, meskipun dominasi mutlak mereka dan pertanyaan yang terus berlanjut mengenai 115 tuduhan terhadap mereka. Mari kita sambut, Rayan Cherki…

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Memimpin perlawanan

    Dengan aksi-aksi juggling bola di lapangan, umpan rabona, mengenakan jersey pemain lawan saat duduk di bangku cadangan, dan menciptakan momen-momen ajaib seolah dari udara kosong, Cherki memimpin perlawanan terhadap gaya sepak bola yang kaku dan terstruktur yang diperkenalkan Arsenal.

    Pemain asal Prancis ini telah memukau penonton di stadion dan pemirsa televisi dengan trik-triknya sejak masih di akademi Lyon dan langsung mencuri perhatian para penggemar sepak bola saat usianya baru 16 tahun dengan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub.

    Namun, perjalanannya menuju puncak jauh dari mulus, karena ia setidaknya sekali berselisih dengan setiap pelatih yang pernah melatihnya akibat gaya bermainnya yang terlalu percaya diri.

    Kecenderungannya yang individualis menjadikannya rekrutan yang menarik bagi Guardiola dan harus diingat bahwa ada banyak keraguan bahwa ia dapat berkembang di bawah pelatih yang telah memeras semua kreativitas Jack Grealish dan menjadi musuh bebuyutan Zlatan Ibrahimovic.

  • FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    Mendapatkan dukungan Guardiola

    Dan perlu ditekankan bahwa bahkan Guardiola pun telah mengakui dan menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap beberapa aksi paling nekat yang dilakukan Cherki.

    Dia menggelengkan kepalanya saat Cherki melakukan juggling bola selama final Carabao Cup melawan Arsenal, sebuah aksi pamer yang berlebihan, dan dia mendesak sang pemain untuk meniru gaya Lionel Messi dan bermain sederhana setelah assist rabona yang luar biasa melawan Sunderland.

    Namun belakangan ini, sang playmaker tampil sangat baik dan sangat penting dalam upaya City mengejar Arsenal sehingga Guardiola menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah membiarkan Cherki menjadi Cherki.

    Sebelum menghadapi Chelsea pekan lalu, sang pelatih berkata: "Rayan adalah pemain yang sangat, sangat istimewa. Dia sedikit memiliki jiwa bebas. Saya adalah manajer yang suka mengontrol, kita tahu itu. Jadi terkadang, di pinggir lapangan, sangat, sangat sulit untuk menontonnya. Hati saya... pff.

    "Dia mendapat bola, dia mulai melakukan trik-trik, dan insting saya adalah berteriak, 'Rayan, tolong, mainkan yang sederhana!' Tapi jika saya bilang padanya saat melawan Chelsea, 'Hentikan ini,' saya menghancurkan sang pemain. Saya menghilangkan kualitas luar biasa yang dimilikinya. Apa yang dia lakukan melawan Arsenal, melawan Liverpool… luar biasa. Tak terbayangkan.

    "Jadi, saya ingin melihatnya lagi. Jika dia merasakannya, dia melakukannya. Keluarlah, ekspresikan dirimu, bersenang-senanglah, dan tunjukkan pada dunia seberapa hebat dirimu."

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Getty

    "Kami akan mengoper bola kepadamu"

    Cherki memang melakukan hal itu saat melawan Chelsea, membantu City bangkit dari babak pertama yang mandek dengan membongkar pertahanan lawan yang kokoh lewat umpan silang akurat ke arah Nico O’Reilly, sebelum memastikan kemenangan dengan dribel dan umpan yang luar biasa untuk mengantar Marc Guehi mencetak gol.

    Cherki tampil begitu baik di Stamford Bridge sehingga Guardiola menyimpulkan bahwa ia layak mendapat status khusus dan tidak perlu repot-repot melakukan tugas bertahan.

    "Orang tuanya memberinya bakat untuk bermain dekat dengan Haaland, tetapi terkadang dia bermain dekat dengan [Gianluigi] Donnarumma dan itu tidak berguna," katanya setelah kemenangan yang membawa City mendekati Arsenal.

    "Di babak pertama, dia bermain dekat dengan saya. Bermainlah dekat dengan [Erling] Haaland, para pemain sayap, dan gelandang serang, serta manfaatkan bakat yang diberikan ibu dan ayah kepadamu. Ketika dia mulai melakukannya, dia akan menjadi pemain luar biasa dengan pola pikir dan mentalitasnya. Kami akan mengantarkan bola kepadamu. Tidak perlu turun ke belakang."


  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Bisa menyamai catatan statistik De Bruyne'

    Para penggemar City sempat kecewa ketika Cherki didatangkan alih-alih Florian Wirtz, namun mantan bek City, Gael Clichy—yang pernah melatih pemain tersebut di timnas Prancis U-21 sebagai asisten pelatih Thierry Henry—yakin bahwa Cherki akan sukses di City.

    "Jika kita bicara soal kualitas pemain, saya belum pernah melihat yang sebaik dia," kata Clichy kepada GOAL pada September lalu. "Itu pernyataan yang berani, tapi saya merasa jika dia bisa mengasah permainan tanpa bola hingga level tertentu, saya pikir kita bisa membicarakan pemain yang bisa mencapai angka-angka seperti Kevin De Bruyne, karena di ruang sempit dan area kunci lapangan, dia bisa menciptakan ancaman."

    Cherki telah menciptakan lebih dari sekadar ancaman. Hanya Bruno Fernandes yang memiliki assist lebih banyak darinya di musim Liga Premier ini, sementara Cherki memiliki jumlah kreasi gol tertinggi dalam permainan terbuka, dengan hanya satu assistnya yang berasal dari tendangan bebas.


  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Seharusnya bermain lebih banyak

    City mungkin berada dalam posisi yang lebih baik pada tahap musim ini daripada saat ini jika Guardiola lebih sering memainkan Cherki. Ia memulai leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid dari bangku cadangan, dan saat ia dimasukkan ke lapangan—dengan sisa 21 menit pertandingan—City sudah tertinggal 3-0.

    Hanya beberapa hari kemudian, ia kembali duduk di bangku cadangan saat menghadapi West Ham, sebuah keputusan yang sangat sulit dipahami mengingat Nuno Espirito Santo terkenal dengan gaya bermainnya yang hati-hati dan defensif, dan Cherki seharusnya menjadi senjata yang sempurna untuk menghadapinya.

    Guardiola memasukkannya pada menit ke-60 saat skor imbang 1-1, dan Cherki menyuntikkan kreativitas yang sangat dibutuhkan ke dalam tim. Namun, itu terlalu sedikit dan terlambat, dan City tertinggal sembilan poin dari Arsenal. Guardiola mengakui setelahnya bahwa Cherki seharusnya menjadi starter.

    "Sekarang kalian bisa mengkritik saya habis-habisan soal pemilihan pemain, dan saya memang pantas mendapatkannya," katanya. "Kadang-kadang demi keseimbangan. Kami belajar di awal bahwa ketika kami memainkan Erling bersama Jeremy [Doku] atau Cherki, kami menjadi sangat tidak seimbang; kami tidak memiliki stabilitas yang harus dimiliki tim-tim di Liga Premier."


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Belum pernah merasa gugup

    Hampir terlihat seolah-olah Guardiola tidak memasukkan Cherki ke dalam skuad untuk dua pertandingan tersebut karena ia telah mengikuti cara berpikir Arteta dan lebih mengutamakan keseimbangan serta penguasaan permainan daripada bakat alami dan kelincahan. Namun, sejak saat itu, ia selalu menurunkan Cherki sebagai starter di setiap pertandingan, dan pemain eksentrik Man City itu tidak mengecewakannya.

    Pemain asal Prancis itu tampil gemilang di final Carabao Cup dan dalam kemenangan telak 4-0 atas Liverpool sebelum penampilan apiknya melawan Chelsea. Dan kini tak ada keraguan lagi apakah ia akan diturunkan sebagai starter pada Minggu nanti.

    The Gunners berhasil meraih hasil imbang 0-0 yang membosankan melawan Sporting CP pada Rabu untuk lolos ke semifinal Liga Champions dan akan berusaha melakukan hal yang sama di Etihad Stadium. Guardiola memperingatkan, "Jika kita kalah, semuanya berakhir," namun hal yang sama mungkin berlaku jika pertandingan berakhir imbang, karena Arsenal akan memimpin enam poin dengan enam pertandingan tersisa.

    Pada kenyataannya, ini adalah pertarungan hidup atau mati dan Guardiola membutuhkan timnya untuk tampil agresif. "Jika kepercayaan diri bisa dibeli di supermarket, kami akan langsung membelinya," katanya.

    Namun, dia tidak perlu membeli kepercayaan diri. Yang dia butuhkan hanyalah melepaskan Cherki, seorang pemain yang sepertinya tidak pernah merasa gugup sepanjang hidupnya.


Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS