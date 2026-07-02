Rayan Cherki 'sangat berambisi' untuk menjuarai Piala Dunia saat Prancis bersiap menghadapi laga babak 16 besar

Prancis sedang mempersiapkan diri untuk fase krusial Piala Dunia 2026, dan Cherki sangat yakin bahwa motivasi skuad saat ini berada di titik tertinggi sepanjang masa. Pemain berusia 22 tahun itu, yang sejauh ini hanya mendapat menit bermain terbatas selama turnamen, angkat bicara melalui video yang dibagikan oleh tim nasional Prancis untuk menggalang dukungan menjelang laga babak 16 besar melawan Paraguay.

"Kualifikasi ini sungguh luar biasa, kami berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia," kata bintang Manchester City itu. "Kami sangat bersemangat, sangat, sangat bersemangat. Kami berada di fase akhir Piala Dunia. Siapa pun yang menang akan tetap bertahan, siapa pun yang kalah, selamat menikmati liburan! Saat ini, saya rasa orang-orang mungkin belum menyadarinya, tapi kami sangat bersemangat sekali."



