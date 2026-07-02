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Rayan Cherki 'sangat berambisi' untuk menjuarai Piala Dunia saat Prancis bersiap menghadapi laga babak 16 besar
Cherki menyatakan ambisinya untuk tampil di Piala Dunia
Prancis sedang mempersiapkan diri untuk fase krusial Piala Dunia 2026, dan Cherki sangat yakin bahwa motivasi skuad saat ini berada di titik tertinggi sepanjang masa. Pemain berusia 22 tahun itu, yang sejauh ini hanya mendapat menit bermain terbatas selama turnamen, angkat bicara melalui video yang dibagikan oleh tim nasional Prancis untuk menggalang dukungan menjelang laga babak 16 besar melawan Paraguay.
"Kualifikasi ini sungguh luar biasa, kami berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia," kata bintang Manchester City itu. "Kami sangat bersemangat, sangat, sangat bersemangat. Kami berada di fase akhir Piala Dunia. Siapa pun yang menang akan tetap bertahan, siapa pun yang kalah, selamat menikmati liburan! Saat ini, saya rasa orang-orang mungkin belum menyadarinya, tapi kami sangat bersemangat sekali."
- AFP
Insiden Deschamps
Pesan yang penuh tantangan ini muncul setelah momen yang viral pasca kemenangan Prancis 3-0 atas Swedia di babak penyisihan grup, di mana Cherki tampak menolak jabat tangan dari Deschamps. Rekaman insiden tersebut memicu spekulasi luas bahwa gelandang tersebut tidak puas dengan perannya yang sekunder selama tur di Amerika Utara.
Namun, sebuah laporan dari L'Equipe menyebutkan bahwa staf pelatih Prancis tidak memandang tindakan tersebut sebagai hal yang negatif terhadap sang pemain. Diketahui bahwa Cherki sedang menghadapi situasi di luar lapangan yang "sangat sulit" yang membuatnya sulit tidur. Penolakan tersebut dipandang oleh orang-orang terdekat sang pemain sebagai tanda rasa frustrasi terhadap dirinya sendiri, bukan sebagai tindakan pembangkangan langsung terhadap manajernya.
Berfokus pada kepentingan bersama
Meskipun berstatus sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Liga Premier, Cherki kesulitan mendapatkan waktu bermain bersama Les Bleus. Mantan pemain Lyon ini belum pernah diturunkan sebagai starter di turnamen ini, karena posisinya di urutan prioritas tim berada di bawah pemain seperti Michael Olise dan Bradley Barcola.
Namun, Deschamps tetap fokus pada kekuatan kolektif skuadnya. Menanggapi suasana hati tim secara umum, sang manajer mengatakan: "Para pemain mungkin kecewa karena mereka tidak cukup sering bermain atau bahkan sama sekali tidak bermain; mungkin ada rasa frustrasi, tetapi kekuatan kolektif adalah yang terpenting."
- Getty Images
Semua mata tertuju pada laga melawan Paraguay
Prancis kini akan bertandang ke Philadelphia untuk menghadapi Paraguay, dengan tiket ke perempat final sebagai taruhannya. Tim asal Amerika Selatan ini akan menjadi ujian berat bagi ketangguhan pertahanan Prancis, namun pernyataan Cherki menunjukkan bahwa tim ini benar-benar bersatu padu dalam upaya merebut gelar juara dunia ketiga mereka.
Seiring turnamen memasuki fase gugur, fokus di dalam tim kini tertuju pada efisiensi yang tajam. Dengan pemain-pemain andalan seperti Kylian Mbappe yang memimpin lini depan, Prancis tetap menjadi tim yang harus dikalahkan, asalkan mereka mampu menyalurkan "hasrat gila" Cherki menjadi penampilan yang membawa kemenangan pada hari Sabtu.