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Rayan Cherki 'merasa terhormat' dengan penunjukan Zinedine Zidane saat bintang Manchester City itu bersiap memasuki era baru bersama Prancis
Era baru bagi Prancis
Zidane secara resmi bersiap menjalani debut yang sangat dinantikan sebagai pelatih tim nasional Prancis. Mantan bos Real Madrid yang legendaris itu akhirnya akan menangani negaranya pada jeda internasional saat ini.
Gelandang serang City, Cherki, termasuk di antara para pemain yang dipilih dalam skuad perdana Zidane. Pemain berusia 23 tahun itu telah memantapkan posisinya di tim nasional, dengan koleksi 14 caps dan dua gol untuk Prancis.
- Getty
Cherki menikmati kesempatan bersama Zidane
Prospek bermain di bawah arahan salah satu ikon sepakbola terbesar yang pernah dimiliki Prancis secara alami membuat generasi bintang internasional saat ini antusias. Cherki tentu bukan pengecualian, dengan mantan pemain Lyon itu sangat ingin segera turun ke lapangan latihan.
"Akan menjadi suatu kehormatan untuk bergabung dengan pelatih baru, terutama Zidane," jelas Cherki dalam wawancara dengan Canal+. "Kami menantikan untuk mulai bekerja dengannya dan benar-benar menikmati pengalaman ini."
Cherki bersinar pada akhir pekan
Cherki memasuki jeda internasional dengan penuh kepercayaan diri setelah akhir pekan yang sukses di kompetisi domestik. Ia mencetak satu gol dalam kemenangan Manchester City 5-3 atas Sunderland di Premier League, sehingga total golnya menjadi tiga dari lima penampilan liga sejauh ini. Sementara itu, secara keseluruhan, pemain berusia 23 tahun itu telah membukukan empat gol dan dua assist dalam delapan pertandingan di semua kompetisi.
- Getty
Menapaki panggung internasional
Semua mata kini akan tertuju kepada Zidane saat ia menuntaskan persiapannya untuk debutnya di pinggir lapangan pada level internasional. Skuad akan berkumpul pekan ini untuk memulai pekerjaan taktis mereka dan beradaptasi dengan filosofi manajer baru.
Bagi Cherki, laga-laga yang akan datang menjadi peluang emas untuk mengamankan tempat reguler dalam rencana Zidane. Gelandang berbakat itu berharap bisa menerjemahkan performa impresifnya di klub langsung ke panggung internasional dan segera membuat bos barunya terkesan.
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