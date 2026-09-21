Rayan Cherki 'merasa terhormat' dengan penunjukan Zinedine Zidane saat bintang Manchester City itu bersiap memasuki era baru bersama Prancis

Zidane secara resmi bersiap menjalani debut yang sangat dinantikan sebagai pelatih tim nasional Prancis. Mantan bos Real Madrid yang legendaris itu akhirnya akan menangani negaranya pada jeda internasional saat ini.

Gelandang serang City, Cherki, termasuk di antara para pemain yang dipilih dalam skuad perdana Zidane. Pemain berusia 23 tahun itu telah memantapkan posisinya di tim nasional, dengan koleksi 14 caps dan dua gol untuk Prancis.