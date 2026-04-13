Rayan Cherki mengungkapkan apa yang harus ia capai sebelum bisa rutin melakukan trik menggiring bola di tengah lapangan - dengan mantan bintang Man City itu memprediksi pesan yang akan disampaikan Pep Guardiola

Tidak semua orang sependapat, karena banyak yang senang melihat Cherki melanggar norma para pemain profesional yang kaku di era modern. Mantan gelandang City, Barry, adalah penggemar berat Cherki, namun ia juga memahami mengapa beberapa pihak—termasuk Guardiola—akan menyarankan agar berhati-hati.

Berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin BetMGM, Barry mengatakan ketika ditanya tentang pendapatnya mengenai tingkah laku Cherki dan apa yang akan dikatakan Guardiola di balik pintu tertutup: “Ini adalah perdebatan yang sangat sulit. Sebagai penggemar yang menontonnya, sangat menyenangkan melihat para pemain melakukan trik-trik yang berbeda, yang membuat kami bersemangat. Saya tidak akan duduk di sini dan berkata, ‘tidak, kamu tidak boleh melakukan itu’ karena itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Saya suka melihat gaya flamboyan dan kemampuan para pemain ini yang bisa melakukan hal-hal seperti itu di lapangan.

“Pep jelas sudah melihat hal itu dari beberapa pemain selama bertahun-tahun. Jika dia menghasilkan angka-angka yang dicetak oleh pemain-pemain tertentu yang pernah bekerja sama dengan Pep selama bertahun-tahun, maka saya yakin dia akan mengizinkannya melakukan itu.

“Saya pikir Pep akan menekankan, ‘kamu belum siap untuk melakukan itu saat ini’. Begitulah cara saya memandangnya. Saya pikir teruslah mencetak gol, teruslah bermain seperti yang sudah kamu lakukan, menangkan beberapa trofi lagi di sini, lalu trik-trik menggiring bola, kamu bisa melakukannya sesering yang kamu mau. Saya yakin itulah poin yang ingin dia sampaikan, bukan sekadar berkata, ‘jangan lakukan itu’.”