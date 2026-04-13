Rayan Cherki mengungkapkan apa yang harus ia capai sebelum bisa rutin melakukan trik menggiring bola di tengah lapangan - dengan mantan bintang Man City itu memprediksi pesan yang akan disampaikan Pep Guardiola
Bakat istimewa: Cherki memiliki bakat yang sama dengan Ronaldinho
Guardiola sudah tahu apa yang dia dapatkan saat memboyong Cherki dari Lyon dengan biaya £34 juta ($46 juta) pada musim panas 2025. Pemain karismatik berusia 22 tahun itu telah membangun reputasi di negaranya sebagai sosok yang selalu mampu menghadirkan keajaiban dalam setiap pertandingan yang ia ikuti.
Dia sama kompetitifnya dengan pemain lain, dengan keinginan yang kuat untuk memenangkan pertandingan dan meraih gelar-gelar besar. Namun, Cherki memiliki karakter yang mirip dengan bintang-bintang Brasil seperti Ronaldinho dan Neymar.
Bagi dia, yang penting bukan hanya menang, tetapi juga melakukannya dengan gaya. Sepak bola adalah bisnis hiburan, dan para pemain di lapanganlah yang bertugas membuat para pendukung di tribun berdiri. Cherki, dengan trik-trik flamboyan seperti stepover dan umpan silang Rabona, ingin bermain sambil tersenyum dan ingin para pelatih serta penggemar turut merasakan kegembiraannya.
Kritik terhadap aksi-aksi akrobatik dengan bola selama final Carabao Cup
Dia memang sempat menimbulkan kehebohan saat City menjuarai final Carabao Cup melawan Arsenal ketika ia asyik melakukan juggling bola saat The Blues melaju mulus menuju trofi pertama mereka musim ini, dengan mantan bek Manchester United Gary Neville berkomentar saat bertugas sebagai komentator: “Sejujurnya, menurut saya itu masih terlalu dini. Itu sedikit arogan.”
Mantan manajer Liga Premier Alan Pardew menambahkan mengenai insiden tersebut: “Menjuggling bola seperti itu, itu merupakan penghinaan dalam sepak bola profesional. Jika Anda seorang pesepakbola profesional, itu tidak boleh dilakukan.”
Apa pesan yang akan disampaikan Guardiola kepada Cherki yang suka pamer
Tidak semua orang sependapat, karena banyak yang senang melihat Cherki melanggar norma para pemain profesional yang kaku di era modern. Mantan gelandang City, Barry, adalah penggemar berat Cherki, namun ia juga memahami mengapa beberapa pihak—termasuk Guardiola—akan menyarankan agar berhati-hati.
Berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin BetMGM, Barry mengatakan ketika ditanya tentang pendapatnya mengenai tingkah laku Cherki dan apa yang akan dikatakan Guardiola di balik pintu tertutup: “Ini adalah perdebatan yang sangat sulit. Sebagai penggemar yang menontonnya, sangat menyenangkan melihat para pemain melakukan trik-trik yang berbeda, yang membuat kami bersemangat. Saya tidak akan duduk di sini dan berkata, ‘tidak, kamu tidak boleh melakukan itu’ karena itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Saya suka melihat gaya flamboyan dan kemampuan para pemain ini yang bisa melakukan hal-hal seperti itu di lapangan.
“Pep jelas sudah melihat hal itu dari beberapa pemain selama bertahun-tahun. Jika dia menghasilkan angka-angka yang dicetak oleh pemain-pemain tertentu yang pernah bekerja sama dengan Pep selama bertahun-tahun, maka saya yakin dia akan mengizinkannya melakukan itu.
“Saya pikir Pep akan menekankan, ‘kamu belum siap untuk melakukan itu saat ini’. Begitulah cara saya memandangnya. Saya pikir teruslah mencetak gol, teruslah bermain seperti yang sudah kamu lakukan, menangkan beberapa trofi lagi di sini, lalu trik-trik menggiring bola, kamu bisa melakukannya sesering yang kamu mau. Saya yakin itulah poin yang ingin dia sampaikan, bukan sekadar berkata, ‘jangan lakukan itu’.”
Guardiola telah bekerja sama dengan sejumlah pemain berbakat yang sulit diprediksi
Thierry Henry, yang pernah bekerja sama dengan Cherki saat menangani tim Olimpiade Prancis pada 2024, belakangan ini angkat bicara dan mendukung rekan senegaranya itu untuk “mencapai prestasi luar biasa”, sementara rekan setimnya di klub, Erling Haaland, menilai rekan setimnya yang penuh talenta itu memiliki “kemampuan istimewa” yang bisa disejajarkan dengan keahlian legenda City, Kevin De Bruyne.
Guardiola telah dituduh terlalu membatasi Jack Grealish hingga percikan kreativitas dalam permainan sayap Inggris itu padam, namun pelatih asal Catalan ini saat ini memiliki pemain seperti Jeremy Doku dan Savinho di bawah asuhannya - setelah sebelumnya bekerja sama dengan Lionel Messi dan Franck Ribery - sehingga jelas tidak segan memberikan kebebasan kepada pemain seperti Cherki untuk mengekspresikan diri mereka.