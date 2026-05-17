Rayan Cherki membagikan foto selfie yang lucu yang ia ambil bersama Pangeran William saat upacara pengangkatan trofi Piala FA Manchester City
Pertemuan istimewa di Wembley
Pangeran Wales hadir di Stadion Wembley pada hari Sabtu dalam kapasitas resminya sebagai Pelindung Asosiasi Sepak Bola.
Setelah Manchester City meraih kemenangan 1-0 yang sulit atas Chelsea, Pangeran William naik ke podium untuk menyerahkan medali dan trofi ikonik kepada skuad asuhan Pep Guardiola.
Meskipun acara ini biasanya berlangsung sangat formal, Cherki memutuskan untuk melanggar protokol demi mengabadikan kenangan dari sore bersejarah tersebut.
Saat barisan panjang para pemain pemenang melewati sang pangeran, gelandang asal Prancis itu mengangkat iPhone-nya setelah berjabat tangan dengan William. Pangeran, yang mengenakan setelan rapi untuk acara tersebut, dengan senang hati memenuhi permintaan itu, sambil tersenyum lebar ke arah kamera bersama sang pesepakbola yang sedang merayakan kemenangan.
Tim sepak bola favorit Pangeran William
Meskipun ia berperan netral di final Piala FA, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pangeran William adalah pendukung setia Aston Villa.
Namun, teman setianya saat menonton pertandingan, Pangeran George, kali ini tidak terlihat di tribun Wembley, meskipun ia hadir di final 2024.
William sering berbicara tentang minat anak-anaknya yang semakin tumbuh terhadap sepak bola dan bagaimana mereka mungkin akan memilih tim favorit mereka sendiri. Dalam wawancara sebelumnya dengan TNT Sports, sang Pangeran mengakui: "Saya benar-benar terbuka terhadap tim mana pun yang mereka dukung. Saya memang sedikit bias, tapi mereka juga datang ke pertandingan Villa, jadi kemungkinan besar mereka akan mendukung Villa."
"Aku berusaha untuk tidak terlalu memihak!"
Pertandingan di Wembley itu terasa ironis bagi keluarga kerajaan, mengingat kabarnya Pangeran George mendukung Chelsea, lawan Manchester City.
William pernah bercanda tentang pilihan klub putra sulungnya di masa lalu, yang menunjukkan ketegangan ringan yang ditimbulkan oleh persaingan tersebut di rumah. Saat tampil di BBC, ia bercanda: "Saya berusaha tidak terlalu memihak, saya bilang kamu boleh mendukung siapa saja kecuali Chelsea, jadi tentu saja dia mendukung Chelsea."
Chelsea menelan kekalahan telak di Wembley
Sementara Cherki dan rekan-rekan setimnya di City merayakan gelar juara kedua mereka musim ini setelah menjuarai Piala Liga pada bulan Maret, Chelsea justru harus menelan kekecewaan. Sebuah gol indah hasil tendangan terobosan dari Antoine Semenyo memberi City kemenangan yang pantas pada pertandingan sore itu, di mana Chelsea hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran. The Blues berharap dapat menampilkan performa yang jauh lebih baik pada musim 2026-27 setelah mengonfirmasi penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer baru mereka.