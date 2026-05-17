Rayan Cherki membagikan foto selfie yang lucu yang ia ambil bersama Pangeran William saat upacara pengangkatan trofi Piala FA Manchester City

Pangeran Wales hadir di Stadion Wembley pada hari Sabtu dalam kapasitas resminya sebagai Pelindung Asosiasi Sepak Bola.

Setelah Manchester City meraih kemenangan 1-0 yang sulit atas Chelsea, Pangeran William naik ke podium untuk menyerahkan medali dan trofi ikonik kepada skuad asuhan Pep Guardiola.

Meskipun acara ini biasanya berlangsung sangat formal, Cherki memutuskan untuk melanggar protokol demi mengabadikan kenangan dari sore bersejarah tersebut.

Saat barisan panjang para pemain pemenang melewati sang pangeran, gelandang asal Prancis itu mengangkat iPhone-nya setelah berjabat tangan dengan William. Pangeran, yang mengenakan setelan rapi untuk acara tersebut, dengan senang hati memenuhi permintaan itu, sambil tersenyum lebar ke arah kamera bersama sang pesepakbola yang sedang merayakan kemenangan.















