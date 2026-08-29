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Rayan Cherki kecam penampilan babak pertama yang 's***' meski mencetak dua gol inspiratif dalam kemenangan Manchester City atas Crystal Palace
Playmaker picu kemenangan telak
Pemain internasional Prancis itu menginspirasi tim tamu meraih kemenangan meyakinkan dengan dua gol krusial di babak kedua di Selhurst Park. Skor 4-1 dipastikan lewat dua gol Erling Haaland dan sepasang assist dari Phil Foden, yang menjaga start sempurna pada kampanye Premier League yang baru. Cherki sendiri sudah membukukan dua gol dan dua assist dalam dua pertandingan liga pertamanya.
- Craig Mercer
Cherki memberikan penilaian jujur
Mantan playmaker Lyon itu cepat mengkritik penampilan awalnya meski akhirnya tampil sebagai penentu kemenangan bagi Manchester City. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Cherki menjelaskan: "Penampilan saya biasa saja. Pada babak pertama, kami tidak menemukan ruang, saya bermain sangat buruk.
"Saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa saya ingin bermain, saya ingin mencetak gol. Lain kali saya ingin lebih banyak mengalirkan bola. Saya melihat Enzo [Maresca] dan saya tahu saya perlu mengubahnya untuk babak kedua."
Merefleksikan hasil akhir, ia menambahkan: "Saya sangat senang dengan kemenangan ini."
Pemain Prancis itu menandai babak baru
Cherki menegaskan tekad skuad untuk membentuk era baru kesuksesan di bawah Maresca setelah perombakan besar pada musim panas. Berbicara soal arah baru klub di bawah pelatih asal Italia itu, Cherki berkata: "Pep [Guardiola] adalah kisah besar, kami akan memulai kisah lain. Kami ingin membuktikannya dan kami ada di sini untuk itu."
Start gemilangnya juga membuat dia menyamai Thierry Henry dan Didier Drogba, menjadi pemain ketiga dalam sejarah Premier League yang mencatatkan penampilan dengan banyak gol dan banyak assist dalam dua pertandingan pembuka tim.
- Crystal Pix
Maresca memburu momentum
Manchester City akan bertekad mempertahankan tren kemenangan mereka di tengah jadwal domestik yang padat sebelum jeda internasional musim gugur. Performa tajam Cherki memberi Maresca aset yang sangat berharga saat ia berupaya mematangkan unit serangnya menjelang fase liga Liga Champions yang menuntut. Menjaga ketajaman di sepertiga akhir akan menjadi ujian penentu bagi ambisi raksasa Manchester itu untuk meraih trofi.
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