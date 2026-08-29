Mantan playmaker Lyon itu cepat mengkritik penampilan awalnya meski akhirnya tampil sebagai penentu kemenangan bagi Manchester City. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Cherki menjelaskan: "Penampilan saya biasa saja. Pada babak pertama, kami tidak menemukan ruang, saya bermain sangat buruk.

"Saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa saya ingin bermain, saya ingin mencetak gol. Lain kali saya ingin lebih banyak mengalirkan bola. Saya melihat Enzo [Maresca] dan saya tahu saya perlu mengubahnya untuk babak kedua."

Merefleksikan hasil akhir, ia menambahkan: "Saya sangat senang dengan kemenangan ini."