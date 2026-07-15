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Cherki-DigneGetty/GOAL
Donny Afroni

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Rayan Cherki bereaksi tajam saat ditanya soal Lucas Digne setelah rekan setimnya di timnas Prancis itu mengalami malam yang mengerikan dalam kekalahan di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol

R. Cherki
L. Digne
France
World Cup
Spain

Rayan Cherki tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya setelah kekalahan mengecewakan Prancis 2-0 dari Spanyol di semifinal Piala Dunia. Bintang Manchester City itu membalas dengan tajam kepada para wartawan saat ditanya mengenai penampilan rekan setimnya, Lucas Digne, yang mengalami malam yang tak ingin diingat di Dallas.

  • Cherki membela kesalahan yang dilakukan Digne

    Tim asuhan Didier Deschamps harus melihat impian mereka untuk mencapai final pupus, karena Spanyol terbukti terlalu tangguh dalam penampilan semifinal yang sangat efektif. Kebuntuan terpecahkan di awal babak pertama ketika Digne melakukan pelanggaran fatal terhadap Lamine Yamal di dalam kotak penalti, yang berujung pada tendangan penalti yang dieksekusi dengan percaya diri oleh Mikel Oyarzabal—sebuah gol yang menentukan arah pertandingan—sementara Pedro Porro mengunci kemenangan dominan 2-0 di babak kedua. Di zona campuran, Cherki ditanya mengenai kondisi mental rekan setimnya saat jeda, sebuah pertanyaan yang memicu reaksi emosional dari pemain Man City tersebut.

    “Menurutmu apa yang akan kukatakan? Bahwa dia menangis, bahwa kami menekannya? Tidak,” jawab Cherki dengan nada tajam. “Hal-hal seperti ini terjadi dalam pertandingan, begitulah sepak bola. Kami harus mendukungnya, dan dia harus bersama kami. Kami semua bersatu. Saat jeda babak pertama, kami semua bersatu.”

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  • CherkiGetty Images

    Titik balik dalam pertandingan tersebut

    Cherki menekankan pentingnya gol kedua Spanyol, yang secara definitif menentukan nasib pertandingan. "Kami tahu gol kedua akan menjadi krusial karena dalam pertandingan seperti ini, saat skor 1-1, sangat sulit untuk bertahan. 2-0, itu cerita yang sama sekali berbeda. Hari ini, kekecewaannya sangat besar," tambahnya.

    Cherki, yang masuk pada menit ke-72 saat skor sudah ditentukan, juga menunjukkan tanda-tanda frustrasi saat ditanya mengenai waktu bermainnya. Ketika ditanya apakah ia ingin masuk lebih awal, ia hanya menjawab, "Menurut Anda bagaimana?" sebelum mengakhiri wawancara.

  • 'Kami kalah karena kesalahan kami sendiri'

    Cherki memberikan penilaian yang sangat kritis terhadap performa keseluruhan tim Prancis. "Ini kekecewaan yang sangat, sangat besar… karena hari ini kami kalah dari diri kami sendiri," katanya dengan blak-blakan kepada pers. "Kami tidak kalah karena wasit, kami tidak kalah dari Spanyol, kami kalah karena kesalahan kami sendiri. Di sini, kalian semua tahu, kami semua tahu bahwa kami adalah tim yang patut diperhitungkan. Satu-satunya tim yang mampu mengeliminasi kami adalah diri kami sendiri. Dan hari ini, itulah yang terjadi. Kami dikalahkan secara teknis, kami dikalahkan secara taktis, kami dikalahkan dalam duel-duel. Ini benar-benar kekecewaan yang sangat besar hari ini."

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pertandingan perebutan tempat ketiga semakin dekat

    Terlepas dari kekecewaan akibat tersingkirnya ini, Prancis harus bangkit kembali untuk babak terakhir turnamen ini. Pada hari Sabtu di Miami, mereka akan menghadapi tim yang kalah dari semifinal lainnya antara Inggris dan Argentina untuk memperebutkan medali perunggu—pertandingan yang tak banyak memberikan penghiburan bagi skuad yang semula mengincar trofi juara. Namun, bagi Cherki dan rekan-rekan setimnya, tujuan mereka adalah menutup turnamen ini dengan catatan positif.

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