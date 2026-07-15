Rayan Cherki bereaksi tajam saat ditanya soal Lucas Digne setelah rekan setimnya di timnas Prancis itu mengalami malam yang mengerikan dalam kekalahan di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol

Tim asuhan Didier Deschamps harus melihat impian mereka untuk mencapai final pupus, karena Spanyol terbukti terlalu tangguh dalam penampilan semifinal yang sangat efektif. Kebuntuan terpecahkan di awal babak pertama ketika Digne melakukan pelanggaran fatal terhadap Lamine Yamal di dalam kotak penalti, yang berujung pada tendangan penalti yang dieksekusi dengan percaya diri oleh Mikel Oyarzabal—sebuah gol yang menentukan arah pertandingan—sementara Pedro Porro mengunci kemenangan dominan 2-0 di babak kedua. Di zona campuran, Cherki ditanya mengenai kondisi mental rekan setimnya saat jeda, sebuah pertanyaan yang memicu reaksi emosional dari pemain Man City tersebut.

“Menurutmu apa yang akan kukatakan? Bahwa dia menangis, bahwa kami menekannya? Tidak,” jawab Cherki dengan nada tajam. “Hal-hal seperti ini terjadi dalam pertandingan, begitulah sepak bola. Kami harus mendukungnya, dan dia harus bersama kami. Kami semua bersatu. Saat jeda babak pertama, kami semua bersatu.”