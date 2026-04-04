Rayan Cherki, apa yang kamu pikirkan?! Bintang Man City itu terpaksa meminta maaf karena mengenakan jersey Liverpool di bangku cadangan setelah bertukar baju dengan Hugo Ekitike
Momen kegilaan di Etihad
Cherki mengambil risiko memicu kemarahan para pendukungnya sendiri dengan bertukar jersey dengan striker Liverpool, Ekitike, sebelum peluit akhir dibunyikan dalam laga Piala FA pada Sabtu lalu — dan kemudian, secara mengejutkan, mengenakannya saat duduk di bangku cadangan. Insiden tersebut terjadi selama pertandingan krusial di Etihad Stadium yang melihat City mendominasi rival mereka di lapangan, menang 4-0 untuk memastikan tempat di semifinal.
Cherki dan Ekitike, yang merupakan rekan setim di tim nasional Prancis, sama-sama diganti dalam selang waktu beberapa menit selama babak kedua. Tampaknya tidak menyadari bagaimana situasi tersebut dipandang, mereka memanfaatkan kesempatan untuk bertukar jersey saat masih ada 20 menit tersisa dan pertandingan masih berlangsung. Tindakan bertukar jersey sebelum pertandingan berakhir sering kali dipandang buruk, tetapi Cherki melangkah lebih jauh.
Terekam kamera saat mengenakan seragam tim lawan
Kamera TV segera menangkap pemandangan yang aneh: Cherki meraih jersey Liverpool milik Ekitike dan benar-benar memakainya sambil duduk di antara rekan-rekan setimnya di Manchester City. Penyerang itu tampak nyaman mengenakan jersey merah itu hingga ia mendengar suara dari luar bingkai kamera, kemungkinan seorang staf atau rekan setim yang terkejut. Setelah menyadari kesalahannya, ia segera melepas jersey tersebut dan mengangkat tangannya sebagai tanda permintaan maaf yang jelas kepada orang-orang di sekitarnya.
Sementara Cherki bergegas menutupi kesalahannya, kamera beralih ke bangku cadangan Liverpool. Di sana, Ekitike terlihat duduk diam, mengenakan atasan latihan hitam netral, setelah menyimpan kaos City milik Cherki.
Fletcher memperingatkan akan reaksi negatif dari para penggemar
Insiden tersebut tidak luput dari perhatian tim komentator, yang dengan cepat menyoroti bagaimana para penggemar City mungkin bereaksi saat melihat salah satu pemain mereka mengenakan seragam rival langsung mereka. Komentator TNT Sports, Darren Fletcher, menyoroti keseriusan situasi tersebut selama siaran langsung, sambil berkomentar: "Hal itu pasti akan menuai reaksi negatif dari banyak pihak."
Masih harus dilihat apakah akan ada konsekuensi resmi dari jajaran petinggi klub, tetapi kesan yang ditimbulkan tentu saja buruk selama pertandingan luar biasa yang seharusnya menjadi perayaan bagi tuan rumah. Terlepas dari drama di pinggir lapangan, City memastikan tempat mereka di semifinal Piala FA dengan penampilan tanpa ampun yang membuat tim tamu tak berdaya.
Sejarah tingkah laku Cherki yang selalu menjadi sorotan media
Liverpool dihancurkan 4-0 berkat hat-trick Erling Haaland dan satu gol dari Antoine Semenyo, yang dicetak berkat umpan dari Cherki sendiri. Bahkan Mohamed Salah pun tak mampu membalikkan keadaan bagi The Reds, setelah tendangan penaltinya berhasil ditepis oleh James Trafford. Namun, aksi tukar jersey Cherki hanyalah salah satu dari sekian banyak momen di mana pemain asal Prancis itu menarik perhatian karena perilakunya yang eksentrik.
Cherki juga menjadi sorotan sebelum jeda internasional saat City menang 2-0 atas Arsenal di final Carabao Cup di Wembley. Selama pertandingan itu, ia pamer dengan menggiring bola di tengah lapangan dan kemudian mengedipkan mata kepada penonton saat tergeletak di lapangan setelah dilanggar oleh Ben White. Meskipun bakatnya tak terbantahkan, kecenderungannya untuk bersikap teatrikal terus membuatnya menjadi sorotan karena alasan di luar kemampuan teknisnya.