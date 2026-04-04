Rayan Cherki, apa yang kamu pikirkan?! Bintang Man City itu terpaksa meminta maaf karena mengenakan jersey Liverpool di bangku cadangan setelah bertukar baju dengan Hugo Ekitike

Cherki mengambil risiko memicu kemarahan para pendukungnya sendiri dengan bertukar jersey dengan striker Liverpool, Ekitike, sebelum peluit akhir dibunyikan dalam laga Piala FA pada Sabtu lalu — dan kemudian, secara mengejutkan, mengenakannya saat duduk di bangku cadangan. Insiden tersebut terjadi selama pertandingan krusial di Etihad Stadium yang melihat City mendominasi rival mereka di lapangan, menang 4-0 untuk memastikan tempat di semifinal.

Cherki dan Ekitike, yang merupakan rekan setim di tim nasional Prancis, sama-sama diganti dalam selang waktu beberapa menit selama babak kedua. Tampaknya tidak menyadari bagaimana situasi tersebut dipandang, mereka memanfaatkan kesempatan untuk bertukar jersey saat masih ada 20 menit tersisa dan pertandingan masih berlangsung. Tindakan bertukar jersey sebelum pertandingan berakhir sering kali dipandang buruk, tetapi Cherki melangkah lebih jauh.