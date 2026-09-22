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Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Ravanelli: "Juventus sudah punya 6-7 pemain berlevel Scudetto. Sementara Woltemade tidak membuat tim naik kelas"

Juventus
N. Woltemade
Serie A

Mantan penyerang Juventus berbicara tentang Juve saat ini

Fabrizio Ravanelli, mantan penyerang Juventus, dalam wawancara dengan Tuttosport berbicara soal awal musim Juventus.


Siapa pengganti Grabara?

"Lebih baik Neto atau mempertahankan Radu hingga Januari? Jika kita ingin mengembangkan Radu, lebih baik dia bermain dan berkembang. Ketika seorang kiper tidak bermain, dia menjadi berkarat. Neto adalah sosok yang paling memberi saya kepercayaan di antara para pemain bebas transfer, dia selalu memberi saya rasa aman dan juga bagus dengan kakinya, selain itu dia mengenal lingkungan ini".


Tentang Palmisani, kiper Frosinone dan target Juventus untuk masa depan:

"Dia membuat saya terpesona, dia tampak seperti sosok yang ditakdirkan. Dia punya rasa lapar yang besar, dia datang dari bawah. Dia menjalani musim yang penting tahun lalu dan kini menegaskannya. Ketika Anda punya kepribadian, usia tidak penting, Buffon dan Donnarumma telah membuktikannya di masa lalu".

  • Tentang masa depan terdekat:

    "Apa yang saya harapkan dari Carnevali? Dia harus bisa menciptakan semangat keitaliaan yang dibutuhkan Juventus. Pada periode saya, Boniperti menemukan Torricelli, Ravanelli, Tacchinardi, Porrini, Di Livio, Del Piero. Semuanya berkontribusi pada Scudetto dan Liga Champions".


    Berapa lama lagi untuk memenangkan Scudetto?

    "Saya pikir dalam dua-tiga tahun ke depan mereka bisa kembali menang. Tiga tim di depan kuat, lalu dengan Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani dan mungkin satu penyerang lain, Juventus sedang membangun ulang. Menurut saya, Juventus sudah punya 6-7 pemain yang siap untuk memenangkan Scudetto".


    Tentang Woltemade:

    "Dia bukan penyerang tengah murni, karena saat Anda bermain sebagai penyerang tengah, Anda harus menyerang tiang dekat dengan baik, kuat dalam duel udara, punya naluri gol bahkan dalam tap-in. Menurut saya, dia sedikit lebih bagus saat bergerak keluar, sebagai second striker. Saya rasa dia bukan profil yang bisa membuat lompatan kualitas. Tentu dia akan berguna untuk Spalletti, tetapi saya pikir Juventus lebih membutuhkan pemain yang bisa menusuk ke ruang dan bagus dalam duel udara, mengingat mereka punya banyak pemain yang bergerak hingga garis bawah. Memiliki Osimhen akan menjadi hal yang ideal".

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