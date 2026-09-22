Fabrizio Ravanelli, mantan penyerang Juventus, dalam wawancara dengan Tuttosport berbicara soal awal musim Juventus.





Siapa pengganti Grabara?

"Lebih baik Neto atau mempertahankan Radu hingga Januari? Jika kita ingin mengembangkan Radu, lebih baik dia bermain dan berkembang. Ketika seorang kiper tidak bermain, dia menjadi berkarat. Neto adalah sosok yang paling memberi saya kepercayaan di antara para pemain bebas transfer, dia selalu memberi saya rasa aman dan juga bagus dengan kakinya, selain itu dia mengenal lingkungan ini".





Tentang Palmisani, kiper Frosinone dan target Juventus untuk masa depan:

"Dia membuat saya terpesona, dia tampak seperti sosok yang ditakdirkan. Dia punya rasa lapar yang besar, dia datang dari bawah. Dia menjalani musim yang penting tahun lalu dan kini menegaskannya. Ketika Anda punya kepribadian, usia tidak penting, Buffon dan Donnarumma telah membuktikannya di masa lalu".