Tim nasional putri AS akan berangkat ke Brasil. Mereka bahkan tak membutuhkan waktu 45 menit untuk menghapus segala keraguan soal kelolosan ke Piala Dunia.

Tim asuhan Emma Hayes menang telak 8-0 atas El Salvador pada perempat-final Kejuaraan CONCACAF W, Jumat, di Mansfield, Texas. Ashley Sanchez menjadi bintang dengan hat-trick pada babak pertama.

Namun, dua pemain bertahanlah yang mengawali pesta gol AS. Kennedy Wesley membuka skor pada menit kesembilan, sebelum Tierna Davidson menggandakan keunggulan pada menit ke-31. Mallory Swanson menambah gol ketiga tak lama kemudian, lalu Sanchez mengambil alih panggung dengan mencetak tiga gol secara beruntun dalam waktu singkat. Sophia Wilson mencetak satu gol lagi sebelum jeda untuk membawa AS unggul 7-0.

AS mengendurkan tempo pada babak kedua, meski pemain pengganti Croix Bethune menambah gol kedelapan pada menit ke-80.

Setelah memastikan kelolosan ke Piala Dunia, USWNT kini bisa mengalihkan fokus untuk menjuarai Kejuaraan CONCACAF W. Jamaika menanti di semifinal pada Selasa.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain USWNT dari Texas Health Mansfield Stadium.