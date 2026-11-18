Terakhir kali USMNT bermain di Cincinnati, U.S. Soccer mengumumkan Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala baru. Sedikit lebih dari dua tahun kemudian, tim itu kembali ke Stadion TQL untuk laga perpisahannya. Pada menit ke-25, Christian Pulisic melayang di udara dengan membelakangi gawang.

Pulisic sendiri yang memulai serangan itu. Ia membawa bola menyusuri sisi kiri sebelum mengoper ke dalam kepada Julian Hall. Hall menemukan Weston McKennie, yang mengirim umpan silang lambung kembali ke arah Pulisic. Ia memutar tubuh di udara dan melepaskan tendangan salto yang membentur tiang sebelum masuk ke gawang. Para penonton pun berdiri.

Tepat sebelum jeda, McKennie melihat Hall berlari menembus garis pertahanan Haiti dan mengirim bola ke jalurnya. Hall menyambut bola sambil terus berlari dan menuntaskan peluang dengan sisi luar sepatunya. Usianya 16 tahun ketika Pochettino mendapat jabatan itu. Kini ia berusia 18 tahun, dengan lima gol dalam enam penampilan bersama tim senior.

AS menang 2-0 dan lolos ke semifinal Concacaf Nations League pada Maret dengan agregat 8-0. Pochettino menuju Manchester United setelah satu kemenangan terakhir yang ditentukan oleh dua pemain yang sudah menjadi bagian penting tim saat ia datang, serta seorang remaja yang menunjukkan diri layak menjadi ujung tombak bagi siapa pun penggantinya.

GOAL memberikan rating kepada para pemain USMNT dari Stadion TQL...