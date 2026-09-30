ST. LOUIS -- Tim nasional putra Amerika Serikat mencetak empat gol pada Selasa malam. Gol kedua dan keempat akan menjadi yang paling banyak dibicarakan.

Gol-gol itu dicetak oleh remaja Julian Hall dan Mathis Albert, yang memberi alasan lebih besar untuk antusiasme dan optimisme yang mewarnai pemusatan latihan ini.

Duo tersebut membantu USMNT mengalahkan Chile 4-2 dalam laga uji coba yang berlangsung ketat dan silih berganti. Kemenangan itu memastikan kemenangan beruntun kedua atas lawan dari Amerika Selatan. Semua mata tertuju pada para bintang muda di kelompok ini. Sekali lagi, mereka menjawabnya.

Hall mencetak gol kedua Amerika Serikat, sundulan fantastis dari umpan Gio Reyna yang menyamakan skor menjadi 2-2 pada babak kedua. Momen itu datang setelah sang striker menciptakan beberapa peluang, tetapi gagal menuntaskannya. Karena itu, gol tersebut layak didapatkan oleh pemain yang tidak pernah menundukkan kepala dan energinya tidak pernah surut.

Gol Albert menjadi pelengkap malam itu. Saat laga hanya menyisakan beberapa saat lagi, wonderkid Borussia Dortmund berusia 17 tahun itu menghujamkan gol pertamanya untuk USMNT. Tembakannya membentur sisi bawah mistar gawang lalu memantul masuk, memicu satu selebrasi terakhir pada malam yang sudah menyajikan begitu banyak momen. Dengan gol itu, Albert menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah USMNT di era modern.

Meski ketangguhan Hall dan gol besar Albert akan merebut sorotan utama, Sebastian Berhalter jelas menjadi Man of the Match. Gelandang Middlesbrough itu mencetak satu gol dan membuat satu assist saat menghadapi Peru pada pertandingan pertama USMNT di jeda internasional ini. Pada Selasa, ia melakukannya lagi. Berhalter mencetak gol pembuka, lalu memberi assist kepada Chris Richards untuk gol penentu kemenangan hanya beberapa saat setelah Mauricio Pochettino memasukkan gelombang pergantian pemain.

Sekali lagi, Pochettino memainkan banyak pemain muda dalam laga ini. Hall menjadi salah satu starter, begitu pula sesama bintang yang sedang naik daun, Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield, dan Brooklyn Raines. Semuanya memiliki momen yang bisa dijadikan pijakan. Semuanya juga punya momen untuk dipelajari.

Bagaimanapun, itulah tema pemusatan latihan ini, dan sekali lagi USMNT melakukannya dengan benar. Para bintang muda tampil apik, para pemain senior mengambil peran dan, pada akhirnya, Amerika Serikat menemukan cara untuk menang.

GOAL memberi penilaian untuk para pemain USMNT dari Energizer Park...