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Ryan Tolmich
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Rating pemain USMNT vs Chile: Mathis Albert mencetak sejarah dan Julian Hall kembali tampil gemilang saat Sebastian Berhalter menginspirasi kemenangan 4-2

Player ratings
USA
FEATURES
USA vs Chile
Chile
Friendlies
M. Albert
C. Sullivan
J. Hall
S. Berhalter

Albert menjadi pencetak gol termuda USMNT di era modern saat Hall kembali mencetak gol dan Berhalter mengantar kemenangan comeback 4-2 atas Chile.

ST. LOUIS -- Tim nasional putra Amerika Serikat mencetak empat gol pada Selasa malam. Gol kedua dan keempat akan menjadi yang paling banyak dibicarakan.

Gol-gol itu dicetak oleh remaja Julian Hall dan Mathis Albert, yang memberi alasan lebih besar untuk antusiasme dan optimisme yang mewarnai pemusatan latihan ini.

Duo tersebut membantu USMNT mengalahkan Chile 4-2 dalam laga uji coba yang berlangsung ketat dan silih berganti. Kemenangan itu memastikan kemenangan beruntun kedua atas lawan dari Amerika Selatan. Semua mata tertuju pada para bintang muda di kelompok ini. Sekali lagi, mereka menjawabnya.

Hall mencetak gol kedua Amerika Serikat, sundulan fantastis dari umpan Gio Reyna yang menyamakan skor menjadi 2-2 pada babak kedua. Momen itu datang setelah sang striker menciptakan beberapa peluang, tetapi gagal menuntaskannya. Karena itu, gol tersebut layak didapatkan oleh pemain yang tidak pernah menundukkan kepala dan energinya tidak pernah surut.

Gol Albert menjadi pelengkap malam itu. Saat laga hanya menyisakan beberapa saat lagi, wonderkid Borussia Dortmund berusia 17 tahun itu menghujamkan gol pertamanya untuk USMNT. Tembakannya membentur sisi bawah mistar gawang lalu memantul masuk, memicu satu selebrasi terakhir pada malam yang sudah menyajikan begitu banyak momen. Dengan gol itu, Albert menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah USMNT di era modern.

Meski ketangguhan Hall dan gol besar Albert akan merebut sorotan utama, Sebastian Berhalter jelas menjadi Man of the Match. Gelandang Middlesbrough itu mencetak satu gol dan membuat satu assist saat menghadapi Peru pada pertandingan pertama USMNT di jeda internasional ini. Pada Selasa, ia melakukannya lagi. Berhalter mencetak gol pembuka, lalu memberi assist kepada Chris Richards untuk gol penentu kemenangan hanya beberapa saat setelah Mauricio Pochettino memasukkan gelombang pergantian pemain.

Sekali lagi, Pochettino memainkan banyak pemain muda dalam laga ini. Hall menjadi salah satu starter, begitu pula sesama bintang yang sedang naik daun, Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield, dan Brooklyn Raines. Semuanya memiliki momen yang bisa dijadikan pijakan. Semuanya juga punya momen untuk dipelajari.

Bagaimanapun, itulah tema pemusatan latihan ini, dan sekali lagi USMNT melakukannya dengan benar. Para bintang muda tampil apik, para pemain senior mengambil peran dan, pada akhirnya, Amerika Serikat menemukan cara untuk menang.

GOAL memberi penilaian untuk para pemain USMNT dari Energizer Park...

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Chris Brady (5/10):

    Membuat beberapa penyelamatan yang sangat bagus, tetapi juga cukup goyah. Sempat menebus dirinya dalam satu rangkaian situasi ketika ia perlu sigap keluar dari garisnya, lalu salah mengantisipasi dengan pukulannya pada gol Chile. Tidak buruk-buruk amat, tetapi ketika Anda bermain sebagai kiper, momen-momen gugup seperti itu punya arti lebih besar.

    Antonee Robinson (6/10):

    Tidak ada yang terlalu istimewa, meski ia sempat memiliki satu peluang emas yang berhasil diselamatkan. Namun, itu juga menjadi pujian baginya karena ia mengenakan ban kapten pada laga ini.

    Miles Robinson (5/10):

    Perlu memberikan ketenangan, tetapi justru jauh dari itu. Tidak membuat kesalahan fatal yang mengubah jalannya laga, tetapi ada beberapa momen mengkhawatirkan yang tidak banyak membantu rekan-rekan di sekitarnya.

    Neil Pierre (6/10):

    Benar-benar mulai nyaman dalam pertandingan, terutama saat menguasai bola. Mencatat sangat banyak sentuhan, yang merupakan hal bagus bagi pemain seperti Pierre, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan itu untuk berkembang.

    Frankie Westfield (5/10):

    Mengawali laga dengan buruk lalu sempat membaik. Namun, ia perlu tampil lebih baik pada gol kedua Chile.

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Lini tengah

    Adri Mehmeti (5/10):

    Tidak mengawali laga dengan baik, tetapi kemudian bisa masuk ke ritme permainan. Sedikit ceroboh saat menguasai bola pada momen-momen awal, meski itu memberinya sesuatu untuk dipelajari.

    Sebastian Berhalter (9/10):

    Berapa banyak pemain di luar sana yang sedang dalam performa lebih baik? Rasanya tidak banyak, karena Berhalter kembali mencetak gol lewat penyelesaian tepat waktu di tiang jauh dan membuat satu assist lainnya dari sepak pojok. Di luar itu, ia juga tetap menunjukkan hal yang sama dari sisi kerja keras dan energi. Pemain yang luar biasa.

    Brooklyn Raines (5/10):

    Mengawali laga dengan lambat, tetapi benar-benar bisa masuk ke dalam permainan, itulah mengapa ia tetap berada di lapangan. Menggagalkan sebuah gol dengan lari penghabisan pada menit-menit akhir saat Chile melancarkan serangan balik, yang bahkan lebih mengesankan mengingat ia adalah satu dari hanya dua starter yang masih berada di lapangan.

  • imago-sport-1083976283.jpgPhotosport

    Serangan

    Gio Reyna (8/10):

    Benar-benar mengendalikan permainan. Menciptakan beberapa peluang, termasuk untuk gol Hall dan satu peluang yang nyaris berbuah gol saat serangan balik. Memaksa lawan mendapat kartu kuning, bekerja sama dengan baik, memenangi duel-duelnya, penampilan yang komplet dari Reyna.

    Sergino Dest (7/10):

    Umpan Dest pada gol pembuka USMNT sangat bagus, dan ia terus memainkan peran yang lebih maju untuk USMNT. Ia bergerak ke berbagai area dalam laga ini, berpindah sisi pada babak pertama, tetapi ia berbahaya di kedua sisi.

    Julian Hall (8/10):

    Layak mendapatkan golnya, terutama karena semua peluang yang mendahuluinya. Anda tidak sepenuhnya kehilangan poin karena banyaknya peluang; sering kali justru mendapat kredit karenanya, dan Hall pantas mendapat pujian di sini. Ia berbahaya sepanjang laga dan akhirnya mendapat ganjaran dengan gol keduanya dalam dua laga beruntun. Ia juga layak dipuji atas dummynya, yang nilainya sama bagusnya dengan sebuah assist.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Brian Schwake (6/10):

    Momen sulit baginya langsung terjadi ketika Chile mencetak gol hanya beberapa menit setelah ia masuk. Namun, penyelesaian akhirnya sangat bagus, jadi tak banyak yang bisa ia lakukan.

    Alex Freeman (6/10):

    Sempat beberapa kali menyentuh bola, tetapi tak benar-benar bisa lepas kapan pun.

    Tyler Adams (6/10):

    Melakukan tekel luar biasa tak lama setelah masuk. Secara realistis, kita tak mempelajari hal baru tentang dirinya dalam pemusatan latihan ini.

    Chris Richards (8/10):

    Langsung memberi dampak. Richards memang bisa diandalkan untuk mencetak gol dari situasi bola mati, dan ia melakukannya lagi pada Selasa untuk memastikan kemenangan.

    Auston Trusty (8/10):

    Mementahkan beberapa sundulan saat Chile menekan untuk menyamakan kedudukan. Lalu ia menanduk bola untuk memberi assist bagi gol telat Albert.

    Malik Tillman (7/10):

    Masuk dan langsung menambah warna dalam permainan. Bermain sekitar setengah jam, tetapi menjadi pemain dengan dribel terbanyak di laga ini.

    Damion Downs (6/10):

    Punya peluang bagus dan kurang beruntung karena usahanya bisa ditepis.

    Mathis Albert (9/10):

    Mudah melihat apa yang ia tawarkan. Menggiring bola melewati beberapa bek hanya untuk melihat tembakannya diblok. Ia mendapat ganjaran dengan gol di akhir laga.

    Cavan Sullivan (8/10):

    Penampilan singkat yang fantastis. Punya dua rangkaian aksi luar biasa yang bisa, dan mungkin seharusnya, berbuah gol. Jauh lebih berbahaya dibanding saat debutnya.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Laga lain di mana ia mendapatkan semua yang diinginkannya. Penampilan bagus dari para pemain muda dan beberapa momen besar dari para veteran. Ideal.

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