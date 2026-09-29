Unai Simon - 6/10

Sang kapten menjalani malam yang relatif tenang karena Kroasia hanya mampu mencatatkan dua tembakan tepat sasaran. Ia nyaris tak berdaya menghadapi sundulan Beljo pada menit ke-28, tetapi berkomunikasi dengan baik dengan duet bek tengah mudanya untuk memastikan tidak ada lagi kelengahan yang terjadi.

Marc Pubill - 8/10

Penampilan menyerang yang luar biasa dari sang bek kanan. Ia tetap bermain tinggi dan melebar untuk meregangkan blok Kroasia dan mendapat ganjaran pada menit ke-31, menyelinap ke dalam kotak penalti untuk menyundul masuk gol kedua Spanyol. Dalam bertahan, ia tampil kokoh dan berkontribusi pada lini belakang yang membatasi tim tamu hanya pada sangat sedikit peluang.

Pau Cubarsi - 7/10

Remaja itu menunjukkan ketenangan yang melampaui usianya, mengatasi ancaman fisik Beljo dengan cerdas. Umpan progresifnya dari lini belakang sangat berperan dalam menjaga tempo tinggi Spanyol, dan ia menutup laga dengan tingkat akurasi operan yang tinggi saat Spanyol mendominasi penguasaan bola.

Dean Huijsen - 7/10

Menjadi partner yang solid bagi Cubarsi. Huijsen tampil dominan di udara dan tenang di bawah tekanan. Meski pertahanan sempat ditembus sekali, posisinya mencegah Kroasia menciptakan peluang berarti selama fase-fase singkat penguasaan bola mereka.

Marc Cucurella - 7/10

Seperti biasa penuh energi, Cucurella terus melakukan overlap untuk mendukung serangan. Ia menyeimbangkan tugas ofensifnya dengan baik, memastikan ruang di belakangnya tidak dieksploitasi lewat serangan balik oleh para pemain sayap Kroasia.