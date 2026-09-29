Spanyol langsung unggul saat laga baru berjalan dua menit di Seville ketika Yamal menuntaskan umpan Álex Baena. Namun, tim tamu sempat membungkam publik tuan rumah pada menit ke-28 ketika Dion Drena Beljo mencetak gol lewat sundulan setelah kerja apik Ivan Perisic, menyamakan kedudukan meski berlawanan dengan jalannya pertandingan.
Respons dari tim asuhan Luis de la Fuente berlangsung cepat dan tegas. Marc Pubill mengembalikan keunggulan hanya tiga menit setelah gol penyeimbang, menyundul masuk sepak pojok Yamal untuk mengubah skor menjadi 2-1 saat jeda. Spanyol mendominasi babak kedua dengan penguasaan bola 63,7%, mencekik lini tengah Kroasia. Yamal memastikan gol keduanya sesaat setelah laga melewati satu jam, sebelum pemain pengganti Nico Williams menambah kilap pada skor di akhir laga, membuat tuan rumah tetap di puncak Grup 3.