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Rating pemain Spanyol vs Kroasia: Lamine Yamal mendapat nilai sempurna 10 sementara mahakarya taktik De la Fuente menghancurkan tim tamu

Player ratings
L. Yamal
L. de la Fuente
Spain vs Croatia
Spain
Croatia
UEFA Nations League A

Lamine Yamal tampil tanpa cela saat Spanyol membongkar Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Remaja itu mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam penampilan dominan di Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan.

Spanyol langsung unggul saat laga baru berjalan dua menit di Seville ketika Yamal menuntaskan umpan Álex Baena. Namun, tim tamu sempat membungkam publik tuan rumah pada menit ke-28 ketika Dion Drena Beljo mencetak gol lewat sundulan setelah kerja apik Ivan Perisic, menyamakan kedudukan meski berlawanan dengan jalannya pertandingan.

Respons dari tim asuhan Luis de la Fuente berlangsung cepat dan tegas. Marc Pubill mengembalikan keunggulan hanya tiga menit setelah gol penyeimbang, menyundul masuk sepak pojok Yamal untuk mengubah skor menjadi 2-1 saat jeda. Spanyol mendominasi babak kedua dengan penguasaan bola 63,7%, mencekik lini tengah Kroasia. Yamal memastikan gol keduanya sesaat setelah laga melewati satu jam, sebelum pemain pengganti Nico Williams menambah kilap pada skor di akhir laga, membuat tuan rumah tetap di puncak Grup 3.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Unai Simon - 6/10

    Sang kapten menjalani malam yang relatif tenang karena Kroasia hanya mampu mencatatkan dua tembakan tepat sasaran. Ia nyaris tak berdaya menghadapi sundulan Beljo pada menit ke-28, tetapi berkomunikasi dengan baik dengan duet bek tengah mudanya untuk memastikan tidak ada lagi kelengahan yang terjadi.

    Marc Pubill - 8/10

    Penampilan menyerang yang luar biasa dari sang bek kanan. Ia tetap bermain tinggi dan melebar untuk meregangkan blok Kroasia dan mendapat ganjaran pada menit ke-31, menyelinap ke dalam kotak penalti untuk menyundul masuk gol kedua Spanyol. Dalam bertahan, ia tampil kokoh dan berkontribusi pada lini belakang yang membatasi tim tamu hanya pada sangat sedikit peluang.

    Pau Cubarsi - 7/10

    Remaja itu menunjukkan ketenangan yang melampaui usianya, mengatasi ancaman fisik Beljo dengan cerdas. Umpan progresifnya dari lini belakang sangat berperan dalam menjaga tempo tinggi Spanyol, dan ia menutup laga dengan tingkat akurasi operan yang tinggi saat Spanyol mendominasi penguasaan bola.

    Dean Huijsen - 7/10

    Menjadi partner yang solid bagi Cubarsi. Huijsen tampil dominan di udara dan tenang di bawah tekanan. Meski pertahanan sempat ditembus sekali, posisinya mencegah Kroasia menciptakan peluang berarti selama fase-fase singkat penguasaan bola mereka.

    Marc Cucurella - 7/10

    Seperti biasa penuh energi, Cucurella terus melakukan overlap untuk mendukung serangan. Ia menyeimbangkan tugas ofensifnya dengan baik, memastikan ruang di belakangnya tidak dieksploitasi lewat serangan balik oleh para pemain sayap Kroasia.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP

    Lini tengah

    Martin Zubimendi - 7/10

    Jangkar taktis tim. Zubimendi menjadi denyut permainan dalam formasi 4-2-3-1 Spanyol, mendaur ulang penguasaan bola dengan efisien dan memutus alur permainan lawan sebelum digantikan oleh Rodri pada menit ke-72. Ia menyediakan fondasi bagi para pemain yang lebih kreatif untuk bersinar.

    Fabian Ruiz - 7/10

    Ruiz menawarkan perpaduan khas antara fisik dan keamanan teknis. Ia beroperasi dengan efektif di half-space dan membantu Spanyol mempertahankan dominasi penguasaan bola sebelum ditarik untuk Pedri pada menit ke-57.

    Álex Baena - 8/10

    Menjadi kekuatan kreatif sepanjang 68 menitnya di lapangan. Ia mencatat assist penting hanya dua menit setelah laga dimulai, dengan mengirim bola kepada Yamal untuk gol pembuka. Ia terus merepotkan Kroasia, meski sempat menerima kartu sebelum digantikan oleh Nico Williams pada menit ke-68.

    Fermin Lopez - 7/10

    Bekerja keras dan disiplin secara taktis. Ia sangat tidak beruntung karena gagal mencetak gol, setelah melepaskan tembakan kaki kiri keras yang menghantam tiang pada injury time babak pertama. Ia membantu menjaga tekanan sebelum digantikan oleh Mikel Merino pada menit ke-57.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP

    Serangan

    Lamine Yamal - 10/10

    Penampilan yang benar-benar sempurna. Winger itu mencetak gol pembuka pada menit ke-2, memberikan assist brilian untuk Pubill pada menit ke-31, lalu mengunci kemenangan dengan gol keduanya pada menit ke-63. Ia meneror Josko Gvardiol dan sisi kiri Kroasia sepanjang malam sebelum digantikan oleh Victor Muñoz pada menit ke-68.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    Memimpin lini depan dengan ciri khasnya yang tanpa pamrih. Meski golnya dianulir karena offside pada menit ke-36, pergerakannya menciptakan ruang untuk dimanfaatkan Yamal dan Pubill. Ia lebih berfungsi sebagai titik fokus bagi para kreator di belakangnya ketimbang menjadi ancaman gol langsung.


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  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Pedri - 8/10

    Masuk pada menit ke-57 dan langsung meningkatkan kreativitas permainan Spanyol. Ia mencatatkan assist untuk gol kedua Yamal, membelah lini tengah Kroasia dengan mudah.

    Mikel Merino - 7/10

    Masuk menggantikan Fermin Lopez pada menit ke-57 untuk menambah kekuatan di lini tengah. Ia menjalankan tugasnya dengan sempurna dan memberikan assist brilian untuk gol telat Nico Williams pada menit ke-89.

    Nico Williams - 8/10

    Penampilan sebagai pemain pengganti yang sangat menghancurkan. Setelah menggantikan Baena pada menit ke-68, ia terus menekan lini pertahanan Kroasia yang kelelahan dan mendapat ganjarannya lewat gol yang dieksekusi dengan sangat baik pada menit ke-89.

    Victor Muñoz - 6/10

    Masuk menggantikan Yamal pada menit ke-68 untuk memberi tenaga baru di sayap. Ia hampir mencetak gol lewat sundulan tak lama setelah masuk, beradaptasi dengan baik saat Spanyol menuntaskan kemenangan nyaman ini.

    Rodri - 6/10

    Tampil singkat di akhir laga, menggantikan Zubimendi pada menit ke-72, untuk memberi kestabilan berkat pengalamannya. Ia mengambil ban kapten dan membantu mengontrol tempo pada fase akhir pertandingan.

    Luis de la Fuente - 9/10

    Racikan taktiknya sangat tepat, mempercayai pemain muda di lini belakang dan membebaskan Yamal. Pergantiannya dilakukan pada waktu yang sempurna, dengan Pedri dan Merino sama-sama menyumbang assist serta Williams mencetak gol, membuktikan kedalaman skuadnya tak tertandingi.

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