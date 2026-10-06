Spanyol mempertahankan rekor sempurna mereka di Nations League dengan kemenangan comeback 2-1 yang diraih lewat perjuangan keras atas Kroasia di Split. Meski mendominasi penguasaan bola dengan angka mencolok 72%, Spanyol justru tertinggal lebih dulu setelah Ivan Perisic memanfaatkan assist Igor Matanovic pada menit ke-17. Blok rendah Kroasia, dipadukan dengan 21 sapuan, membuat tim tamu frustrasi selama lebih dari satu jam ketika tim asuhan Luis de la Fuente kesulitan mengubah dominasi wilayah mereka menjadi peluang-peluang berkualitas tinggi.
Jalannya pertandingan berubah signifikan setelah jeda dengan masuknya Merino. Gelandang Arsenal itu menyamakan kedudukan pada menit ke-61 setelah permainan cerdas dari Dani Olmo, sebelum mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88 usai menerima umpan dari Martin Zubimendi. Meski perlawanan Kroasia terhambat oleh kartu kuning kedua yang diterima Perisic di akhir laga, kesabaran struktural Spanyol dan kekuatan bangku cadangan mereka yang lebih baik pada akhirnya menjadi pembeda saat mereka mengamankan kemenangan keempat secara beruntun di Grup 3.