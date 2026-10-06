Unai Simon - 7/10

Menjalani malam yang relatif tenang dalam hal penyelamatan, dengan membuat empat save saat Kroasia berupaya menyerang balik. Ia tak bisa berbuat banyak untuk gol pembuka akurat Perisic, tetapi tetap tenang dalam distribusi bolanya, membantu Spanyol membangun serangan dari belakang saat menghadapi pressing Kroasia yang sporadis.

Aymeric Laporte - 7/10

Bek veteran itu krusial dalam menjaga garis pertahanan tinggi Spanyol, memastikan penguasaan bola 72% didaur ulang secara efisien. Ia dominan dalam duel-duel bertahan dan memberikan fondasi kokoh yang dibutuhkan ketika Kroasia mencoba menembus lewat Matanovic.

Marc Cucurella - 6/10

Menawarkan kerja keras seperti biasanya di sisi kiri, meski umpan akhirnya kadang kurang maksimal saat menghadapi lini belakang Kroasia yang rapat. Ia tampil solid dalam bertahan, berkontribusi pada lini belakang berempat yang membatasi tuan rumah hanya mencatatkan lima tembakan tepat sasaran meski memiliki ancaman xG 1,17.

Pau Cubarsi - 6/10

Pemain muda itu menunjukkan kematangan yang melampaui usianya dalam atmosfer yang tidak bersahabat. Meski sesekali diuji oleh pergerakan lini depan Kroasia, kemampuannya memecah garis lewat umpannya terlihat jelas saat Spanyol mencari celah di blok 4-5-1.

Marc Pubill - 6/10

Penampilan yang fungsional di sisi kanan pertahanan. Pubill memberikan lebar permainan ketika Lamine Yamal bergerak ke dalam, meski ia dipaksa tetap waspada terhadap ancaman Perisic lewat serangan balik pada babak pertama.