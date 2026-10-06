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imago-sport-1084216267.jpgSebastian Frej
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Spanyol vs Kroasia: Dua gol Mikel Merino selamatkan kemenangan bagi de la Fuente dalam laga thriller UEFA Nations League

Spain
Player ratings
Croatia
M. Merino
Croatia vs Spain
UEFA Nations League A

Mikel Merino tampil sebagai pahlawan tak terduga lewat dua golnya di babak kedua saat Spanyol bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Poljud. Kemenangan ini memastikan tim asuhan Luis de la Fuente lolos ke perempat-final UEFA Nations League.

Spanyol mempertahankan rekor sempurna mereka di Nations League dengan kemenangan comeback 2-1 yang diraih lewat perjuangan keras atas Kroasia di Split. Meski mendominasi penguasaan bola dengan angka mencolok 72%, Spanyol justru tertinggal lebih dulu setelah Ivan Perisic memanfaatkan assist Igor Matanovic pada menit ke-17. Blok rendah Kroasia, dipadukan dengan 21 sapuan, membuat tim tamu frustrasi selama lebih dari satu jam ketika tim asuhan Luis de la Fuente kesulitan mengubah dominasi wilayah mereka menjadi peluang-peluang berkualitas tinggi.

Jalannya pertandingan berubah signifikan setelah jeda dengan masuknya Merino. Gelandang Arsenal itu menyamakan kedudukan pada menit ke-61 setelah permainan cerdas dari Dani Olmo, sebelum mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88 usai menerima umpan dari Martin Zubimendi. Meski perlawanan Kroasia terhambat oleh kartu kuning kedua yang diterima Perisic di akhir laga, kesabaran struktural Spanyol dan kekuatan bangku cadangan mereka yang lebih baik pada akhirnya menjadi pembeda saat mereka mengamankan kemenangan keempat secara beruntun di Grup 3.

  • imago-sport-1084218152.jpgBall Raw Images

    Kiper & Pertahanan

    Unai Simon - 7/10

    Menjalani malam yang relatif tenang dalam hal penyelamatan, dengan membuat empat save saat Kroasia berupaya menyerang balik. Ia tak bisa berbuat banyak untuk gol pembuka akurat Perisic, tetapi tetap tenang dalam distribusi bolanya, membantu Spanyol membangun serangan dari belakang saat menghadapi pressing Kroasia yang sporadis.

    Aymeric Laporte - 7/10

    Bek veteran itu krusial dalam menjaga garis pertahanan tinggi Spanyol, memastikan penguasaan bola 72% didaur ulang secara efisien. Ia dominan dalam duel-duel bertahan dan memberikan fondasi kokoh yang dibutuhkan ketika Kroasia mencoba menembus lewat Matanovic.

    Marc Cucurella - 6/10

    Menawarkan kerja keras seperti biasanya di sisi kiri, meski umpan akhirnya kadang kurang maksimal saat menghadapi lini belakang Kroasia yang rapat. Ia tampil solid dalam bertahan, berkontribusi pada lini belakang berempat yang membatasi tuan rumah hanya mencatatkan lima tembakan tepat sasaran meski memiliki ancaman xG 1,17.

    Pau Cubarsi - 6/10

    Pemain muda itu menunjukkan kematangan yang melampaui usianya dalam atmosfer yang tidak bersahabat. Meski sesekali diuji oleh pergerakan lini depan Kroasia, kemampuannya memecah garis lewat umpannya terlihat jelas saat Spanyol mencari celah di blok 4-5-1.

    Marc Pubill - 6/10

    Penampilan yang fungsional di sisi kanan pertahanan. Pubill memberikan lebar permainan ketika Lamine Yamal bergerak ke dalam, meski ia dipaksa tetap waspada terhadap ancaman Perisic lewat serangan balik pada babak pertama.

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    Gelandang

    Rodri - 7/10

    Sang kapten mengawal lini tengah dengan kecerdasan taktis khasnya, menuntaskan banyak operan untuk menjaga tekanan tetap berlanjut. Ia digantikan pada menit ke-71 saat De la Fuente berupaya menambah permainan yang lebih vertikal, dengan skor masih 1-1.

    Pedri - 7/10

    Tampil baik di half-space, berusaha membongkar kebuntuan lini tengah yang dihuni Luka Modric dan Mateo Kovacic. Keamanan teknisnya memastikan Spanyol tetap memegang kendali bahkan ketika suporter tuan rumah makin vokal, sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-87.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo menjadi sumber kreativitas utama di sepertiga akhir, dengan mencatatkan assist untuk gol penyeimbang Merino pada menit ke-61. Pergerakannya di antara lini merepotkan Sutalo dan Gvardiol sebelum ia digantikan pada akhir laga.

  • imago-sport-1084215311.jpgSebastian Frej

    Serangan

    Alex Baena - 5/10

    Kesulitan memberikan pengaruh seperti biasanya pada permainan di babak pertama dan menjadi korban perubahan taktik saat jeda. Penarikannya untuk memberi tempat kepada Merino terbukti menjadi titik balik pertandingan.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    Memimpin lini depan dengan kerja keras, tetapi kesulitan mendapatkan peluang bersih menghadapi 21 sapuan yang dibuat pertahanan Kroasia. Pergerakannya yang tanpa pamrih membuka ruang untuk dimanfaatkan para gelandang pada akhir pertandingan.

    Lamine Yamal - 7/10

    Malam yang membuat frustrasi bagi remaja tersebut, yang kerap dikawal ganda oleh para bek sayap Kroasia. Ia memperlihatkan kilasan kecemerlangan sebelum digantikan pada menit ke-78 ketika Spanyol mencari pendekatan yang lebih langsung.

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    Pemain pengganti & manajer

    Mikel Merino - 9/10

    Penampilan sebagai pemain pengganti yang sempurna. Masuk saat jeda babak, Merino mengubah jalannya pertandingan lewat pergerakan terlambatnya ke dalam kotak penalti. Ia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-61 dan gol penentu kemenangan yang dramatis pada menit ke-88 untuk memastikan tim meraih poin penuh.

    Martin Zubimendi - 7/10

    Masuk pada menit ke-71, Zubimendi memberikan assist vital untuk gol kemenangan Merino. Ia membawa energi baru dan disiplin bertahan ke lini tengah pada fase akhir pertandingan.

    Fermin Lopez - 6/10

    Menggantikan Rodri pada menit ke-71 dan membantu menjaga tempo saat Spanyol memburu gol kemenangan saat menghadapi 10 pemain lawan.

    Victor Munoz - 5/10

    Masuk pada menit ke-78 dan menerima kartu kuning pada masa injury time di tengah akhir pertandingan yang penuh hiruk-pikuk.

    Yeremy Pino - N/A

    Masuk terlambat pada menit ke-87 untuk mengamankan hasil.

    Luis de la Fuente - 9/10

    Sang pelatih layak mendapat pujian penuh atas perubahan proaktif yang dilakukannya. Menyadari kurangnya ancaman gol, keputusannya memasukkan Merino saat jeda menjadi langkah jenius yang langsung berujung pada kedua gol dan kemenangan.