Unai Simon - 6/10

Simon cukup sibuk, dengan mencatatkan tiga penyelamatan sepanjang pertandingan. Meski ia tak banyak bisa berbuat menghadapi penyelesaian klinis dari Gordon dan Kane, distribusi bolanya sangat penting dalam membantu Spanyol menjaga struktur permainan mereka saat ditekan pressing Inggris, walau sesekali ia terlihat kerepotan menghadapi serangan balik langsung Inggris.

Marc Cucurella - 5/10

Pemain Chelsea itu menjalani babak pertama yang sulit saat menghadapi kecepatan para pemain sayap Inggris dan mengalami momen sial ketika sundulan Kane membentur pahanya sebelum masuk ke gawang untuk gol kedua. Namun, ia meningkat secara signifikan seiring jalannya pertandingan. Ia berkontribusi dalam 22 sapuan Spanyol, membantu menghalau umpan-umpan silang akhir ke kotak penalti dan menjadi opsi yang bisa diandalkan di sisi kiri saat kebangkitan pada babak kedua.





Marc Pubill - 5/10

Malam yang berat bagi full-back muda ini, yang beberapa kali kesulitan menghadapi pergerakan Gordon. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang terlihat rentan selama fase transisi di babak pertama, meski menunjukkan energi yang bagus untuk mendukung serangan ketika Spanyol mendominasi penguasaan bola pada periode kedua.





Aymeric Laporte - 7/10

Laporte menjadi pengaruh yang menenangkan di jantung pertahanan Spanyol. Ia mencatatkan beberapa dari total 20 intersep timnya, dengan membaca permainan secara brilian untuk memotong umpan yang diarahkan kepada Kane. Kemampuannya memulai permainan dari belakang sangat vital dalam membantu Spanyol mencapai total 506 operan.





Pau Cubarsi - 6/10

Remaja ini memperlihatkan kilasan kualitas tekniknya yang luar biasa, tetapi duel fisik melawan Kane menjadi pelajaran yang berat baginya. Ia semakin berkembang dalam pertandingan dan berkontribusi pada upaya bertahan yang membatasi Inggris hanya mencatatkan lima tembakan tepat sasaran meski mereka melepaskan total 14 percobaan.