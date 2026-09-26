Pertandingan berubah drastis setelah serangkaian pergantian pemain cerdas dari kubu cadangan Spanyol. Alex Baena menyamakan kedudukan untuk Spanyol pada menit ke-60 setelah kerja bagus dari Dani Olmo, sebelum Mikel Oyarzabal menuntaskan comeback pada menit ke-74 lewat assist Baena. Meski Inggris memberi tekanan di akhir laga, kemampuan Spanyol dalam menguasai bola, dengan catatan 51% penguasaan bola dan 506 operan sukses, membuat mereka mampu mengendalikan fase-fase akhir dan mengamankan tiga poin penuh dalam thriller Nations League ini.
Rating pemain Spanyol vs Inggris: Super-sub Alex Baena dan Mikel Oyarzabal kembali mematahkan hati Inggris dalam comeback menakjubkan di Wembley
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Kiper & pertahanan
Unai Simon - 6/10
Simon cukup sibuk, dengan mencatatkan tiga penyelamatan sepanjang pertandingan. Meski ia tak banyak bisa berbuat menghadapi penyelesaian klinis dari Gordon dan Kane, distribusi bolanya sangat penting dalam membantu Spanyol menjaga struktur permainan mereka saat ditekan pressing Inggris, walau sesekali ia terlihat kerepotan menghadapi serangan balik langsung Inggris.
Marc Cucurella - 5/10
Pemain Chelsea itu menjalani babak pertama yang sulit saat menghadapi kecepatan para pemain sayap Inggris dan mengalami momen sial ketika sundulan Kane membentur pahanya sebelum masuk ke gawang untuk gol kedua. Namun, ia meningkat secara signifikan seiring jalannya pertandingan. Ia berkontribusi dalam 22 sapuan Spanyol, membantu menghalau umpan-umpan silang akhir ke kotak penalti dan menjadi opsi yang bisa diandalkan di sisi kiri saat kebangkitan pada babak kedua.
Marc Pubill - 5/10
Malam yang berat bagi full-back muda ini, yang beberapa kali kesulitan menghadapi pergerakan Gordon. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang terlihat rentan selama fase transisi di babak pertama, meski menunjukkan energi yang bagus untuk mendukung serangan ketika Spanyol mendominasi penguasaan bola pada periode kedua.
Aymeric Laporte - 7/10
Laporte menjadi pengaruh yang menenangkan di jantung pertahanan Spanyol. Ia mencatatkan beberapa dari total 20 intersep timnya, dengan membaca permainan secara brilian untuk memotong umpan yang diarahkan kepada Kane. Kemampuannya memulai permainan dari belakang sangat vital dalam membantu Spanyol mencapai total 506 operan.
Pau Cubarsi - 6/10
Remaja ini memperlihatkan kilasan kualitas tekniknya yang luar biasa, tetapi duel fisik melawan Kane menjadi pelajaran yang berat baginya. Ia semakin berkembang dalam pertandingan dan berkontribusi pada upaya bertahan yang membatasi Inggris hanya mencatatkan lima tembakan tepat sasaran meski mereka melepaskan total 14 percobaan.
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Gelandang
Rodri - 7/10
Sang kapten menjadi metronom bagi Spanyol, memastikan mereka memenangkan duel penguasaan bola. Meski menghadiahkan penalti pada menit ke-53 setelah melanggar Jude Bellingham, yang kemudian gagal dimaksimalkan Kane, penempatan posisinya selain itu nyaris tanpa cela. Ia melindungi lini belakang berisi empat pemain dengan brilian dan membuat para pemain kreatif bisa berkembang. Bahkan ketika Spanyol tertinggal saat jeda, Rodri tidak pernah panik, terus menemukan sasaran operan untuk menjaga tekanan.
Fabian Ruiz - 6/10
Penampilan Ruiz solid meski tidak spektakuler, dengan ia memberikan keseimbangan yang dibutuhkan di samping Rodri. Ia digantikan Pedri pada menit ke-70 saat Spanyol mencari permainan yang lebih vertikal, tetapi kerjanya di area tengah sangat krusial untuk meredam gempuran Inggris setelah gol Kane pada menit ke-40.
Dani Olmo - 8/10
Olmo menjadi sumber kreativitas utama sepanjang sebagian besar pertandingan. Ia memberikan assist krusial untuk gol penyama kedudukan Baena pada menit ke-60, memperlihatkan visinya di ruang sempit. Kemampuannya bergerak di antara lini pada akhirnya membuat lini tengah Inggris kehilangan bentuk.
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Serangan
Lamine Yamal - 7/10
Yamal membungkam Wembley dalam dua menit, dengan penyelesaian klinis untuk membawa Spanyol unggul. Meski pengaruhnya sedikit menurun saat Inggris mendominasi pada babak pertama, kecepatannya tetap menjadi ancaman konstan dalam serangan balik, berkontribusi pada tujuh serangan balik Spanyol.
Nico Williams - 6/10
Williams memberi lebar permainan dan meregangkan lini pertahanan Inggris, tetapi beberapa kali kurang maksimal pada umpan akhirnya. Ia digantikan pada menit ke-58 sebagai bagian dari perubahan taktik yang pada akhirnya membawa dominasi Spanyol pada babak kedua.
Ferran Torres - 5/10
Bermain dalam peran sentral, Torres sangat aktif tetapi sangat boros, menyia-nyiakan dua peluang satu lawan satu yang jelas pada babak pertama yang bisa mengunci pertandingan lebih awal. Ia ditarik keluar pada menit ke-58 untuk digantikan Mikel Oyarzabal, sebuah langkah yang mengubah wajah serangan Spanyol.
- Getty Images Sport
Pemain pengganti & manajer
Mikel Oyarzabal - 8/10
Masuk pada menit ke-58, Oyarzabal terbukti menjadi penentu kemenangan. Ia menunjukkan insting striker yang luar biasa untuk mencetak gol ketiga yang menentukan pada menit ke-74, membenarkan keputusannya dimainkan dan memberikan titik fokus yang sebelumnya kurang dimiliki Spanyol.
Alex Baena - 9/10
Penampilan super-sub yang sempurna. Setelah masuk pada menit ke-58, ia mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 hanya enam menit kemudian, lalu memberi assist untuk gol kemenangan Oyarzabal. Dampaknya langsung terasa dan mengubah permainan.
Pedri - 6/10
Masuk pada menit ke-70 menggantikan Ruiz, Pedri membantu Spanyol menguasai bola dan mengulur waktu pada fase akhir pertandingan.
Mikel Merino - N/A
Pergantian taktis di menit ke-82 untuk menambah kekuatan di lini tengah.
Luis de la Fuente - 9/10
Sebuah masterclass dalam pengelolaan pertandingan. De la Fuente menyadari bahwa lini depan starter-nya berhasil diredam dan membuat pergantian ganda yang berani sebelum sejam laga berjalan. Masuknya Baena dan Oyarzabal mengubah ketertinggalan 2-1 menjadi kemenangan 3-2, menunjukkan fleksibilitas taktisnya.
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