Pertandingan berubah drastis setelah serangkaian pergantian pemain yang cerdik dari bangku cadangan Spanyol. Alex Baena menyamakan kedudukan untuk Spanyol pada menit ke-60 setelah kerja apik Dani Olmo, sebelum Mikel Oyarzabal melengkapi comeback pada menit ke-74 dengan assist dari Baena. Terlepas dari tekanan terlambat Inggris, Spanyol yang unggul dalam penguasaan bola, menutup laga dengan 53% possession dan mengatur tempo lewat 498 operan, mampu mengendalikan fase akhir dan merebut tiga poin penuh dalam thriller UEFA Nations League ini.is thriller UEFA Nations League ini.
Rating pemain Spanyol vs Inggris: Pemain pengganti super Alex Baena dan Mikel Oyarzabal kembali mematahkan hati Inggris dalam comeback menakjubkan di Wembley
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Kiper & pertahanan
Unai Simon - 6/10
Simon cukup sibuk, dengan melakukan tiga penyelamatan sepanjang pertandingan. Meski ia tak bisa berbuat banyak terhadap penyelesaian klinis dari Gordon dan Kane, distribusi bolanya krusial dalam membantu Spanyol mempertahankan struktur permainan mereka saat menghadapi tekanan Inggris, walau sesekali ia tampak kewalahan oleh serangan balik langsung Inggris.
Marc Cucurella - 5/10
Pemain Real Madrid itu menjalani babak pertama yang sulit menghadapi kecepatan para pemain sayap Inggris dan mengalami momen sial ketika sundulan Kane membentur pahanya lalu masuk ke gawang untuk gol kedua. Namun, performanya meningkat signifikan seiring berjalannya laga. Ia berkontribusi dalam 22 sapuan Spanyol, membantu menghalau umpan-umpan silang ke kotak penalti di akhir laga dan menjadi opsi yang bisa diandalkan di sisi kiri saat kebangkitan pada babak kedua.
Marc Pubill - 5/10
Malam yang berat bagi bek sayap muda itu, yang beberapa kali kesulitan menghadapi pergerakan Gordon. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang tampak rapuh selama fase transisi pada babak pertama, meski menunjukkan energi yang bagus untuk mendukung serangan ketika Spanyol mendominasi penguasaan bola pada paruh kedua.
Aymeric Laporte - 7/10
Laporte menjadi sosok penenang di jantung pertahanan Spanyol. Ia mencatat beberapa dari total 20 intersep tim, dengan pembacaan permainan yang sangat baik untuk memotong umpan-umpan yang ditujukan kepada Kane. Kemampuannya memulai permainan dari belakang sangat vital dalam membantu Spanyol mencapai total 506 operan.
Pau Cubarsi - 6/10
Remaja itu memperlihatkan kilasan kualitas teknisnya yang luar biasa, tetapi duel fisik dengan Kane menjadi pelajaran berat baginya. Ia semakin berkembang dalam pertandingan dan berkontribusi pada upaya bertahan yang membatasi Inggris hanya mencatat lima tembakan tepat sasaran meski total melepaskan 14 percobaan.
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Lini tengah
Rodri - 7/10
Sang kapten menjadi metronom bagi Spanyol, memastikan mereka memenangi penguasaan bola. Meski menghadiahkan penalti pada menit ke-53 akibat pelanggaran terhadap Jude Bellingham, yang kemudian gagal dieksekusi Kane, penempatannya di posisi lain nyaris tanpa cela. Ia melindungi lini belakang berisi empat pemain dengan brilian dan memungkinkan para pemain kreatif berkembang. Bahkan ketika Spanyol tertinggal saat turun minum, Rodri tidak pernah panik, terus menemukan sasaran operan untuk menjaga tekanan.
Fabian Ruiz - 6/10
Penampilan Ruiz solid meski tidak terlalu menonjol, dengan ia memberikan keseimbangan yang dibutuhkan di samping Rodri. Ia digantikan oleh Pedri pada menit ke-70 saat Spanyol mencari permainan yang lebih vertikal, tetapi kerjanya di area tengah lapangan sangat krusial untuk meredam gempuran Inggris setelah gol Kane pada menit ke-40.
Dani Olmo - 8/10
Olmo menjadi sumber kreativitas utama sepanjang sebagian besar pertandingan. Ia memberikan assist penting untuk gol penyama kedudukan Baena pada menit ke-60, memperlihatkan visinya di ruang sempit. Kemampuannya bergerak di antara lini pada akhirnya membuat lini tengah Inggris kehilangan bentuk.
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Serangan
Lamine Yamal - 7/10
Yamal membungkam Wembley dalam dua menit, menuntaskan peluang dengan klinis untuk membawa Spanyol unggul. Meski pengaruhnya sedikit menurun saat Inggris mendominasi pada periode pertama, kecepatannya tetap menjadi ancaman konstan dalam serangan balik, dengan berkontribusi pada tujuh serangan balik Spanyol.
Nico Williams - 6/10
Williams memberi lebar permainan dan meregangkan pertahanan Inggris, tetapi beberapa kali kurang maksimal dalam umpan akhirnya. Ia juga terpeleset dalam momen yang mahal tepat di luar area Inggris, yang secara langsung memicu serangan balik cepat untuk gol penyama kedudukan Anthony Gordon. Ia digantikan pada menit ke-55 sebagai bagian dari perubahan taktik yang pada akhirnya membuat Spanyol mendominasi babak kedua.
Ferran Torres - 5/10
Bermain dalam peran sentral, Torres sangat aktif tetapi sangat boros, menyia-nyiakan dua peluang satu lawan satu yang jelas pada babak pertama yang bisa saja mengunci pertandingan lebih awal. Ia ditarik keluar pada menit ke-55 untuk memberi tempat kepada Mikel Oyarzabal, sebuah langkah yang mengubah wajah serangan Spanyol.
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Pemain pengganti & manajer
Mikel Oyarzabal - 8/10
Masuk pada menit ke-55, Oyarzabal terbukti menjadi penentu kemenangan. Ia menunjukkan insting striker yang luar biasa untuk mencetak gol ketiga yang menentukan pada menit ke-74, membenarkan keputusannya dimainkan dan memberikan titik fokus yang sebelumnya kurang dimiliki Spanyol.
Alex Baena - 9/10
Penampilan super-sub yang sempurna. Setelah masuk pada menit ke-55, ia mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 hanya enam menit kemudian, lalu menjadi pemberi assist untuk gol kemenangan Oyarzabal. Dampaknya langsung terasa dan mengubah jalannya laga.
Pedri - 6/10
Masuk pada menit ke-70 menggantikan Ruiz, Pedri membantu Spanyol menguasai bola dan mengulur waktu pada fase akhir pertandingan.
Mikel Merino - N/A
Pergantian taktis pada menit ke-82 untuk menambah kekuatan di lini tengah.
Luis de la Fuente - 9/10
Sebuah masterclass dalam manajemen pertandingan. De la Fuente menyadari bahwa lini depan starter-nya berhasil diredam dan membuat pergantian ganda yang berani sebelum satu jam pertandingan. Memasukkan Baena dan Oyarzabal membalikkan ketertinggalan 2-1 menjadi kemenangan 3-2, memperlihatkan fleksibilitas taktisnya.
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