Unai Simon - 6/10

Simon cukup sibuk, dengan melakukan tiga penyelamatan sepanjang pertandingan. Meski ia tak bisa berbuat banyak terhadap penyelesaian klinis dari Gordon dan Kane, distribusi bolanya krusial dalam membantu Spanyol mempertahankan struktur permainan mereka saat menghadapi tekanan Inggris, walau sesekali ia tampak kewalahan oleh serangan balik langsung Inggris.

Marc Cucurella - 5/10

Pemain Real Madrid itu menjalani babak pertama yang sulit menghadapi kecepatan para pemain sayap Inggris dan mengalami momen sial ketika sundulan Kane membentur pahanya lalu masuk ke gawang untuk gol kedua. Namun, performanya meningkat signifikan seiring berjalannya laga. Ia berkontribusi dalam 22 sapuan Spanyol, membantu menghalau umpan-umpan silang ke kotak penalti di akhir laga dan menjadi opsi yang bisa diandalkan di sisi kiri saat kebangkitan pada babak kedua.

Marc Pubill - 5/10

Malam yang berat bagi bek sayap muda itu, yang beberapa kali kesulitan menghadapi pergerakan Gordon. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang tampak rapuh selama fase transisi pada babak pertama, meski menunjukkan energi yang bagus untuk mendukung serangan ketika Spanyol mendominasi penguasaan bola pada paruh kedua.

Aymeric Laporte - 7/10

Laporte menjadi sosok penenang di jantung pertahanan Spanyol. Ia mencatat beberapa dari total 20 intersep tim, dengan pembacaan permainan yang sangat baik untuk memotong umpan-umpan yang ditujukan kepada Kane. Kemampuannya memulai permainan dari belakang sangat vital dalam membantu Spanyol mencapai total 506 operan.

Pau Cubarsi - 6/10

Remaja itu memperlihatkan kilasan kualitas teknisnya yang luar biasa, tetapi duel fisik dengan Kane menjadi pelajaran berat baginya. Ia semakin berkembang dalam pertandingan dan berkontribusi pada upaya bertahan yang membatasi Inggris hanya mencatat lima tembakan tepat sasaran meski total melepaskan 14 percobaan.