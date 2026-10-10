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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Real Madrid vs Villarreal: Yan Diomande jadi pahlawan tak terduga saat Vinicius Junior dikartu merah dalam kemenangan menegangkan

Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid meraih kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan atas Villarreal berkat gol babak kedua dari Yan Diomande. Meski Vinicius Junior mendapat kartu merah pada akhir laga, tim asuhan Jose Mourinho tetap mampu mengamankan tiga poin penuh di Bernabeu.

Real Madrid melewati malam yang penuh gejolak di Estadio Bernabeu untuk mengamankan kemenangan penting 1-0 atas Villarreal yang tangguh. Babak pertama berjalan dalam kebuntuan taktis, dengan kedua tim kesulitan menembus lini pertahanan lawan, sehingga skor tetap 0-0 saat jeda. Madrid menguasai 47% penguasaan bola, tetapi kesulitan mengubah dominasi wilayah mereka menjadi peluang-peluang matang saat menghadapi blok pertahanan Kapal Selam Kuning yang terorganisir rapi.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-62 ketika Diomande memanfaatkan kelengahan konsentrasi tim tamu untuk mencetak gol. Namun, pertandingan berubah dramatis pada menit ke-72 ketika Vinicius diganjar kartu merah langsung, memaksa tuan rumah mempertahankan keunggulan tipis mereka dengan 10 pemain. Rentetan kartu kuning di akhir laga untuk Aurelien Tchouameni dan Kylian Mbappe menandai penutupan yang menegangkan, tetapi anak asuh Mourinho menunjukkan ketangguhan besar dalam bertahan untuk mempertahankan hasil tersebut.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Thibaut Courtois - 7/10

    Kiper Belgia itu sebagian besar tidak terlalu mendapat ancaman dalam waktu yang lama, tetapi tetap waspada saat dibutuhkan, dengan melakukan empat penyelamatan untuk menjaga nirbobolnya. Penguasaannya atas area penalti saat Villarreal melancarkan bombardemen udara di akhir laga sangat penting bagi Madrid yang bermain dengan 10 orang.

    Trent Alexander-Arnold - 6/10

    Memperlihatkan jangkauan umpannya yang biasa, tetapi digantikan lebih awal pada babak kedua ketika dinamika taktik berubah. Ia berkontribusi dalam permainan build-up, tetapi kesulitan memanfaatkan sisi sayap menghadapi bentuk permainan Villarreal yang rapat.

    Antonio Rudiger - 7/10

    Menjadi sosok fisik yang menonjol sepanjang laga, Rudiger memimpin lini belakang dengan otoritas, menampilkan performa kukuh yang membuatnya mencatatkan sejumlah sapuan penting untuk meredam ancaman Ayoze Perez hingga peluit akhir.

    Ibrahima Konate - 7/10

    Membentuk kemitraan yang solid dengan Rudiger dan sangat efektif terutama dalam duel satu lawan satu, menghadirkan kecepatan pemulihan yang dibutuhkan untuk menghentikan serangan balik Villarreal sepanjang pertandingan.

    Alvaro Carreras - 5/10

    Kesulitan memberikan lebar serangan yang dibutuhkan dan ditarik keluar saat turun minum. Posisi bertahannya diuji oleh Akhomach, yang memaksa Mourinho melakukan perubahan taktik lebih awal.


  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gelandang

    Jude Bellingham - 7/10

    Beroperasi di celah ruang antarlini, meski ia kerap dipadati oleh double pivot Villarreal. Ia menunjukkan etos kerja luar biasa sepanjang penampilan tanpa lelah yang membentang selama 90 menit penuh.

    Federico Valverde - 8/10

    Sang kapten mencerminkan etos kerja tim, menjelajahi area yang sangat luas dan memberikan energi yang kurang dimiliki Madrid pada babak pertama. Ia memainkan peran vital dalam transisi yang berujung pada gol pembuka.

    Aurelien Tchouameni - 6/10

    Menjadi jangkar lini tengah dengan baik untuk sebagian besar laga, tetapi mengundang tekanan pada akhir pertandingan setelah menerima kartu kuning pada menit ke-87. Perlindungannya terhadap lini belakang sangat krusial ketika timnya bermain dengan sepuluh orang.

    Arda Guler - 6/10

    Menunjukkan kilasan kecemerlangan teknis dan niat kreatif. Ia bekerja keras untuk menghubungkan lini tengah dengan Mbappe, tetapi akhirnya digantikan oleh Camavinga pada menit ke-78 untuk menambah daya gigit dalam bertahan.

    Yan Diomande - 9/10

    Penentu kemenangan. Di luar gol penentunya pada menit ke-62, kontribusi keseluruhannya sangat luar biasa, memadukan pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan dengan distribusi bola yang tenang serta pressing tanpa henti dari lini depan. Ia ditarik keluar pada menit ke-86 dan mendapat standing ovation.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Kylian Mbappe - 5/10

    Malam yang membuat frustrasi bagi pemain Prancis itu, yang kesulitan menemukan ruang di belakang pertahanan yang bermain sangat dalam. Ia mendapat kartu kuning pada masa injury time karena pelanggaran taktis, mencerminkan ketegangan umum pada fase akhir pertandingan.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Marc Cucurella - 6/10

    Masuk pada babak pertama menggantikan Carreras dan memberikan stabilitas pertahanan serta kegigihan yang lebih baik di sisi kiri.

    Vinicius Junior - 3/10

    Masuk pada menit ke-52 untuk memberikan percikan, tetapi malamnya berakhir dengan bencana. Kartu merah pada menit ke-74 membuat rekan-rekannya berada di bawah tekanan pada seperempat akhir pertandingan.

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Dimainkan pada menit ke-78 untuk menstabilkan lini tengah setelah kartu merah. Ketenangannya di bawah tekanan membantu Madrid mempertahankan penguasaan bola.

    Denzel Dumfries - N/A

    Masuk pada menit ke-86 menggantikan Diomande untuk membantu mengamankan kemenangan.

    Jose Mourinho - 7/10

    Penyesuaian taktisnya, terutama masuknya Cucurella pada jeda babak, membantu menenangkan tim. Meski kartu merah Vinicius berada di luar kendalinya, cara ia mengorganisasi 10 pemain untuk melindungi keunggulan adalah Mourinho klasik.

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