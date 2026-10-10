Rating pemain Real Madrid vs Villarreal: Yan Diomande jadi pahlawan tak terduga saat Vinicius Junior dikartu merah dalam kemenangan menegangkan

Thibaut Courtois - 7/10

Kiper Belgia itu sebagian besar tidak terlalu mendapat ancaman dalam waktu yang lama, tetapi tetap waspada saat dibutuhkan, dengan melakukan empat penyelamatan untuk menjaga nirbobolnya. Penguasaannya atas area penalti saat Villarreal melancarkan bombardemen udara di akhir laga sangat penting bagi Madrid yang bermain dengan 10 orang.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Memperlihatkan jangkauan umpannya yang biasa, tetapi digantikan lebih awal pada babak kedua ketika dinamika taktik berubah. Ia berkontribusi dalam permainan build-up, tetapi kesulitan memanfaatkan sisi sayap menghadapi bentuk permainan Villarreal yang rapat.

Antonio Rudiger - 7/10

Menjadi sosok fisik yang menonjol sepanjang laga, Rudiger memimpin lini belakang dengan otoritas, menampilkan performa kukuh yang membuatnya mencatatkan sejumlah sapuan penting untuk meredam ancaman Ayoze Perez hingga peluit akhir.

Ibrahima Konate - 7/10

Membentuk kemitraan yang solid dengan Rudiger dan sangat efektif terutama dalam duel satu lawan satu, menghadirkan kecepatan pemulihan yang dibutuhkan untuk menghentikan serangan balik Villarreal sepanjang pertandingan.

Alvaro Carreras - 5/10

Kesulitan memberikan lebar serangan yang dibutuhkan dan ditarik keluar saat turun minum. Posisi bertahannya diuji oleh Akhomach, yang memaksa Mourinho melakukan perubahan taktik lebih awal.



