Rating pemain Real Madrid vs Villarreal: Yan Diomande jadi pahlawan tak terduga saat Vinicius Junior dikartu merah dalam kemenangan menegangkan

Real Madrid melewati malam yang penuh gejolak di Estadio Bernabeu untuk mengamankan kemenangan penting 1-0 atas Villarreal yang tangguh. Babak pertama berjalan dalam kebuntuan taktis, dengan kedua tim kesulitan menembus lini pertahanan lawan, sehingga skor tetap 0-0 saat jeda. Madrid menguasai 47% penguasaan bola, tetapi kesulitan mengubah dominasi wilayah mereka menjadi peluang-peluang matang saat menghadapi blok pertahanan Kapal Selam Kuning yang terorganisir rapi.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-62 ketika Diomande memanfaatkan kelengahan konsentrasi tim tamu untuk mencetak gol. Namun, pertandingan berubah dramatis pada menit ke-72 ketika Vinicius diganjar kartu merah langsung, memaksa tuan rumah mempertahankan keunggulan tipis mereka dengan 10 pemain. Rentetan kartu kuning di akhir laga untuk Aurelien Tchouameni dan Kylian Mbappe menandai penutupan yang menegangkan, tetapi anak asuh Mourinho menunjukkan ketangguhan besar dalam bertahan untuk mempertahankan hasil tersebut.