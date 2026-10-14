PSG menunjukkan kepiawaian dalam taktik transisi, mengeksploitasi garis pertahanan tinggi City dengan efisiensi luar biasa untuk meraih kemenangan 4-2. Tim asal Paris itu tampil tanpa ampun pada babak pertama dan membungkam publik Etihad dengan unggul 3-0 saat jeda.

Meski City terus menekan dan menguasai 54 persen penguasaan bola, tim asuhan Luis Enrique tetap rapat dengan mencatatkan 26 sapuan dan 12 intersepsi untuk menghambat ritme permainan tuan rumah.

Erling Haaland sempat membuka peluang City untuk bangkit lewat dua gol pada babak kedua, tetapi PSG mencetak gol pada momen-momen krusial untuk memastikan mereka tetap memegang kendali. Tim tamu jauh lebih efisien dibandingkan tuan rumah, mencetak empat gol hanya dari sembilan tembakan tepat sasaran.

Hasil ini membawa PSG ke puncak klasemen Liga Champions dengan dua kemenangan dari dua pertandingan, sekaligus menunjukkan kematangan mereka yang terus berkembang di pentas Eropa di bawah arahan Enrique.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain PSG dari Stadion Etihad...