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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain PSG vs Man City: Ousmane Dembele memukau, ketajaman tim asal Paris membuat publik Etihad tercengang

Paris Saint-Germain
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Champions League

Paris Saint-Germain menampilkan permainan serangan balik yang brilian untuk meraih kemenangan 4-2 atas Manchester City di Stadion Etihad. Penampilan gemilang pada babak pertama membuat tim tamu unggul tiga gol, keunggulan yang akhirnya tak mampu dikejar tuan rumah.

PSG menunjukkan kepiawaian dalam taktik transisi, mengeksploitasi garis pertahanan tinggi City dengan efisiensi luar biasa untuk meraih kemenangan 4-2. Tim asal Paris itu tampil tanpa ampun pada babak pertama dan membungkam publik Etihad dengan unggul 3-0 saat jeda.

Meski City terus menekan dan menguasai 54 persen penguasaan bola, tim asuhan Luis Enrique tetap rapat dengan mencatatkan 26 sapuan dan 12 intersepsi untuk menghambat ritme permainan tuan rumah.

Erling Haaland sempat membuka peluang City untuk bangkit lewat dua gol pada babak kedua, tetapi PSG mencetak gol pada momen-momen krusial untuk memastikan mereka tetap memegang kendali. Tim tamu jauh lebih efisien dibandingkan tuan rumah, mencetak empat gol hanya dari sembilan tembakan tepat sasaran.

Hasil ini membawa PSG ke puncak klasemen Liga Champions dengan dua kemenangan dari dua pertandingan, sekaligus menunjukkan kematangan mereka yang terus berkembang di pentas Eropa di bawah arahan Enrique.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain PSG dari Stadion Etihad...

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Kiper & Lini Pertahanan

    Matvey Safonov - 7/10:

    Kiper asal Rusia itu harus bekerja keras sepanjang pertandingan. Ia melakukan enam penyelamatan untuk membendung City, yang melepaskan total 27 tembakan ke gawangnya. Ia tak banyak bisa berbuat saat Haaland mencetak gol dari jarak dekat, tetapi penempatan posisi dan kemampuannya menepis tembakan berperan penting dalam menjaga keunggulan awal PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10:

    Hakimi tampil penuh energi seperti biasa di sisi kanan, menyeimbangkan tugas bertahan dengan sesekali maju menyerang. Ia disiplin menghadapi ancaman City dari sisi sayap dan turut berkontribusi dalam penampilan kolektif lini belakang yang membatasi tuan rumah hanya mencetak dua gol meski kerap merangsek ke area pertahanan PSG.

    Marquinhos - 7/10:

    Sang kapten memimpin lewat penampilannya di jantung lini belakang yang terus mendapat tekanan berat. Ia menjadi sosok sentral dalam upaya bertahan PSG dan turut berkontribusi pada total 26 sapuan timnya. Kepemimpinannya sangat penting pada babak kedua ketika City meningkatkan tempo, memastikan organisasi pertahanan tetap terjaga meski Haaland menjadi ancaman dalam duel udara.

    Willian Pacho - 7/10:

    Pacho bekerja keras di lini pertahanan, menunjukkan mengapa ia menjadi andalan dalam tim Enrique. Ia agresif dalam duel dan berperan penting dalam 12 intersepsi yang dicatat PSG, kerap maju untuk memotong umpan yang diarahkan ke kaki Haaland.

    Nuno Mendes - 6/10:

    Mendes menjalani pertandingan yang sulit saat harus mengikuti pergerakan bergantian para pemain City di sisi sayap. Meski secara fisik mampu mengimbangi tempo pertandingan, ia sesekali kewalahan menghadapi banyaknya umpan silang City ke kotak penalti. Namun, kecepatannya untuk kembali bertahan menjadi aset berguna ketika PSG kehilangan posisi saat peralihan permainan.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Lini tengah

    Warren Zaire-Emery - 8/10:

    Pemain remaja ini menunjukkan kematangan melebihi usianya dengan memberikan assist untuk gol Vitinha. Ia tampil bertenaga di lini tengah, menjelajahi lapangan dan membantu transisi permainan. Ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-84 setelah menunjukkan disiplin taktis sekaligus kontribusi dalam serangan.

    Vitinha - 8/10:

    Penampilan luar biasa dari gelandang asal Portugal ini, yang mengatur tempo permainan tim tamu. Ia mencetak gol ketiga yang krusial pada menit ke-32, datang dari lini kedua untuk menuntaskan serangan yang diawali Warren Zaire-Emery. Kemampuannya mempertahankan bola di bawah tekanan sangat penting untuk meredam tekanan tanpa henti dari City.

    Fabian Ruiz - 7/10:

    Ruiz berperan dalam terciptanya gol pembuka dengan memberikan assist kepada Desire Doue pada menit ke-13. Variasi umpannya memungkinkan PSG melewati lini tengah City dengan cepat, meski ia semakin berfokus pada penempatan posisi bertahan seiring berjalannya pertandingan. Ia digantikan Lucas Hernandez menjelang akhir laga.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Serangan

    Maghnes Akliouche - 8/10:

    Akliouche bekerja tanpa lelah sebagai tumpuan di lini depan, kerap mengorbankan tenaga untuk memimpin tekanan. Kerja kerasnya terbayar pada menit ke-63 ketika ia menuntaskan umpan Dembele dengan cerdik. Golnya memberi keunggulan yang lebih aman tepat saat City mulai membangun momentum setelah gol pertama Haaland.

    Ousmane Dembele - 9/10:

    Pemain paling menonjol malam itu. Dembele menggandakan keunggulan PSG pada menit ke-15 dan terus menjadi ancaman lewat serangan balik. Ia juga menunjukkan kreativitasnya pada babak kedua dengan memberi assist kepada Akliouche untuk mengubah skor menjadi 4-1, yang praktis memastikan hasil pertandingan.

    Desire Doue - 8/10:

    Doue menentukan arah pertandingan malam itu lewat penyelesaian klinis pada menit ke-13 yang membuka keunggulan. Tak puas hanya mencetak gol, dua menit kemudian ia menjadi pemberi assist bagi gol kedua yang dicetak Dembele. Awal eksplosifnya praktis menentukan jalannya pertandingan secara taktis sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-66.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Pemain pengganti dan pelatih

    Khvicha Kvaratskhelia - 6/10:

    Masuk menggantikan Doue pada menit ke-66. Ia menghadirkan ancaman baru lewat serangan balik, tetapi lebih banyak membantu tim mempertahankan keunggulan saat City terus menekan.

    Joao Neves - 6/10:

    Menggantikan Akliouche pada menit ke-76 untuk menambah tenaga dan memperkokoh pertahanan di lini tengah pada fase akhir pertandingan.

    Ferran Torres - N/A:

    Masuk pada menit ke-76. Gagal mencetak gol dari titik penalti setelah tembakannya ditepis Gianluigi Donnarumma.

    Lucas Hernandez - N/A:

    Masuk menjelang akhir pertandingan menggantikan Ruiz untuk memperkuat pertahanan.

    Lucas Beraldo - N/A:

    Dimasukkan pada menit ke-84 menggantikan Zaire-Emery untuk mengamankan hasil pertandingan.

    Luis Enrique - 9/10:

    Peragaan taktik kelas tinggi dari sosok asal Spanyol itu. Ia menyiapkan timnya untuk meredam tekanan dan menyerang balik dengan penyelesaian yang sangat efektif. Melihat City rentan menghadapi kecepatan, keputusannya memainkan Doue dan Akliouche sejak awal bersama Dembele membuahkan hasil besar: keunggulan tiga gol saat jeda yang tidak mampu dikejar tim Enzo Maresca.

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