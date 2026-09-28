Mike Maignan - 7/10

Sang kapten menjalani laga yang relatif tenang, tetapi tetap waspada saat dibutuhkan. Ia mengomandoi lini pertahanan yang membatasi Belgia hanya mencatatkan xG 0,74. Distribusi bolanya menjadi kunci dalam total 681 operan Prancis, memberi fondasi stabil yang dibutuhkan untuk membangun permainan dari belakang. Ia menutup laga dengan nirbobol dan dua penyelamatan.

Jeremy Jacquet - 7/10

Penampilan yang tenang dari sang bek, yang membantu meredam ancaman De Ketelaere. Ia menjadi bagian dari unit yang mencatatkan 16 sapuan, memastikan serangan balik Belgia jarang berkembang hingga ke area penalti. Penempatannya sangat baik sepanjang 90 menit.

Maxence Lacroix - 7/10

Lacroix memperlihatkan dominasinya secara fisik, dengan nyaman mengatasi bola-bola panjang udara Belgia meski Prancis kalah dalam jumlah duel udara secara keseluruhan. Kecepatan pemulihannya sangat penting untuk menghentikan transisi sebelum menjadi berbahaya, memberi kontribusi besar terhadap stabilitas pertahanan tim.

Andy Diouf - 6/10

Penampilan solid dari Diouf, yang memberi keseimbangan pada lini belakang. Meski tidak seagresif rekan-rekannya, ia disiplin dalam tugas bertahan dan membantu memastikan Prancis tetap menjaga bentuk mereka ketika Belgia mencoba melebarkan permainan pada babak kedua.

Pierre Kalulu - 7/10

Kalulu menjadi opsi konstan di sisi lapangan, berkontribusi pada total 11 umpan silang Prancis. Ia berhasil menyeimbangkan tanggung jawab bertahannya dengan niat menyerang, membantu Prancis mempertahankan penguasaan bola luar biasa sebesar 65% sepanjang pertandingan.