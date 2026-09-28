Prancis mempertahankan awal sempurna mereka di ajang UEFA Nations League dengan kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Belgia di Brussels. Tim asuhan Zinedine Zidane mendominasi pertarungan wilayah permainan, mencatatkan penguasaan bola 65 persen dan melepaskan 18 tembakan, tetapi mereka kesulitan menembus blok rendah Belgia yang disiplin sepanjang sebagian besar pertandingan. Kesabaran taktis itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-88 ketika Olise, yang masuk dari bangku cadangan, mencetak gol untuk memastikan Prancis membawa pulang tiga poin ke Paris.
Belgia, di bawah Mark van Bommel, mencoba mengancam Prancis lewat serangan balik, tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih, dengan hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Pertandingan ini ditentukan oleh struktur permainan Prancis yang lebih unggul di area tengah lapangan dan kemampuan mereka menjaga tekanan, yang pada akhirnya menghasilkan gol penentu pada pengujung laga. Bagi Zidane, ini menjadi bukti kedalaman skuadnya dan dampak dari pergantian taktisnya dalam pertemuan berintensitas tinggi.