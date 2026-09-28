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FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Prancis vs Belgia: Michael Olise mencetak gol telat untuk memastikan kemenangan bagi tim Zinedine Zidane

Player ratings
France
Belgium vs France
Belgium
UEFA Nations League A
Z. Zidane
M. Olise
D. Doue
O. Dembele
E. Camavinga

Michael Olise muncul sebagai penentu kemenangan lewat gol klinis pada menit ke-88 untuk memberi Prancis kemenangan 1-0 atas Belgia. Dalam duel taktis di Stadion Koning Boudewijn, Prancis mendominasi penguasaan bola dan akhirnya memecah kebuntuan melalui para pemain pengganti mereka.

Prancis mempertahankan awal sempurna mereka di ajang UEFA Nations League dengan kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Belgia di Brussels. Tim asuhan Zinedine Zidane mendominasi pertarungan wilayah permainan, mencatatkan penguasaan bola 65 persen dan melepaskan 18 tembakan, tetapi mereka kesulitan menembus blok rendah Belgia yang disiplin sepanjang sebagian besar pertandingan. Kesabaran taktis itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-88 ketika Olise, yang masuk dari bangku cadangan, mencetak gol untuk memastikan Prancis membawa pulang tiga poin ke Paris.

Belgia, di bawah Mark van Bommel, mencoba mengancam Prancis lewat serangan balik, tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih, dengan hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Pertandingan ini ditentukan oleh struktur permainan Prancis yang lebih unggul di area tengah lapangan dan kemampuan mereka menjaga tekanan, yang pada akhirnya menghasilkan gol penentu pada pengujung laga. Bagi Zidane, ini menjadi bukti kedalaman skuadnya dan dampak dari pergantian taktisnya dalam pertemuan berintensitas tinggi.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP

    Kiper & Pertahanan

    Mike Maignan - 7/10

    Sang kapten menjalani laga yang relatif tenang, tetapi tetap waspada saat dibutuhkan. Ia mengomandoi lini pertahanan yang membatasi Belgia hanya mencatatkan xG 0,74. Distribusi bolanya menjadi kunci dalam total 681 operan Prancis, memberi fondasi stabil yang dibutuhkan untuk membangun permainan dari belakang. Ia menutup laga dengan nirbobol dan dua penyelamatan.

    Jeremy Jacquet - 7/10

    Penampilan yang tenang dari sang bek, yang membantu meredam ancaman De Ketelaere. Ia menjadi bagian dari unit yang mencatatkan 16 sapuan, memastikan serangan balik Belgia jarang berkembang hingga ke area penalti. Penempatannya sangat baik sepanjang 90 menit.

    Maxence Lacroix - 7/10

    Lacroix memperlihatkan dominasinya secara fisik, dengan nyaman mengatasi bola-bola panjang udara Belgia meski Prancis kalah dalam jumlah duel udara secara keseluruhan. Kecepatan pemulihannya sangat penting untuk menghentikan transisi sebelum menjadi berbahaya, memberi kontribusi besar terhadap stabilitas pertahanan tim.

    Andy Diouf - 6/10

    Penampilan solid dari Diouf, yang memberi keseimbangan pada lini belakang. Meski tidak seagresif rekan-rekannya, ia disiplin dalam tugas bertahan dan membantu memastikan Prancis tetap menjaga bentuk mereka ketika Belgia mencoba melebarkan permainan pada babak kedua.

    Pierre Kalulu - 7/10

    Kalulu menjadi opsi konstan di sisi lapangan, berkontribusi pada total 11 umpan silang Prancis. Ia berhasil menyeimbangkan tanggung jawab bertahannya dengan niat menyerang, membantu Prancis mempertahankan penguasaan bola luar biasa sebesar 65% sepanjang pertandingan.

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  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP

    Gelandang

    Maghnes Akliouche - 7/10

    Penampilan rapi di ruang mesin selama 77 menit. Ia membantu melancarkan pergerakan bola yang membuat Prancis mendominasi statistik umpan, meski kurang memiliki umpan pembunuh terakhir sebelum digantikan oleh Michael Olise pada akhir laga.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Da Cunha menjadi metronom bagi Prancis, mendaur ulang penguasaan bola secara efisien dan memastikan tim tamu terus menekan dengan intensitas tinggi. Ia bertahan hingga menit terakhir waktu normal, memberikan disiplin taktis yang dituntut Zidane di area lini tengah yang padat.

    Eduardo Camavinga - 8/10

    Pemain paling menonjol di starting XI. Camavinga ada di mana-mana, mematahkan permainan Belgia dengan empat intersepsi tim dan mendorong Prancis ke depan. Ketahanannya saat ditekan menjadi krusial dalam laga yang ruang geraknya sangat terbatas.

  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Serangan

    Esteban Lepaul - 5/10

    Malam yang sulit bagi sang penyerang, yang kesulitan menemukan ruang saat menghadapi Mechele dan Ngoy. Ia digantikan pada menit ke-68 oleh Ousmane Dembele setelah gagal memberi dampak signifikan ke gawang Belgia.

    Bradley Barcola - 7/10

    Menunjukkan kilasan brilian di sayap, tetapi kerap mendapat kawalan ganda dari bek sayap Belgia. Ia berkontribusi pada total 18 tembakan yang dilepaskan Prancis, tetapi kurang memiliki penyelesaian klinis yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan sebelum ditarik keluar pada menit ke-77.

    Desire Doue - 8/10

    Doue menjadi salah satu percikan kreativitas terbaik Prancis, sering turun lebih dalam untuk menghubungkan permainan. Ia terlibat dalam beberapa dari enam tendangan sudut yang didapat Prancis, terus memberi tekanan pada pertahanan Belgia dengan tusukan langsung dan kemampuan teknisnya.

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  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Michael Olise - 9/10

    Super-sub terbaik. Masuk pada menit ke-77, ia hanya butuh 11 menit untuk memecah kebuntuan. Golnya pada menit ke-88 menjadi contoh sempurna soal timing dan teknik, memastikan kemenangan vital saat hasil imbang tanpa gol tampak menjadi hasil yang paling mungkin.

    Rayan Cherki - 8/10

    Terbukti menjadi langkah taktis brilian dari Zidane. Masuk bersamaan dengan Olise, ia mencatat assist untuk gol penentu kemenangan, menghadirkan kreativitas dan urgensi yang sangat dibutuhkan di sepertiga akhir dalam penampilan singkatnya.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Menggantikan Lepaul pada menit ke-68 dan memanfaatkan kecepatannya untuk meregangkan lini pertahanan Belgia yang mulai kelelahan. Meski tidak mencatatkan gol, kehadirannya memaksa Belgia bertahan lebih dalam lagi, menciptakan ruang yang pada akhirnya dimanfaatkan Olise.

    Manu Kone - N/A

    Masuk pada menit ke-90 untuk membantu mengamankan pertandingan. Waktunya terlalu sedikit untuk memengaruhi penilaian.

    Zinedine Zidane (Manajer) - 8/10

    Zidane memenangi duel catur taktik melawan Van Bommel. Dengan tetap percaya pada sistem berbasis penguasaan bola dan membuat pergantian menyerang yang tegas pada menit ke-77, ia berhasil membongkar lawan yang keras kepala. Timnya tampak sangat terlatih, terlihat dari akurasi umpan yang tinggi dan organisasi pertahanan mereka.

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