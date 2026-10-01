Diogo Costa - 6/10

Malam yang relatif sibuk bagi penjaga gawang Porto itu meski skor akhir berkata lain. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan dua gol jarak dekat dari Damsgaard dan Hoejlund. Meski hanya mencatatkan satu penyelamatan resmi, distribusi bolanya membantu Portugal melewati pressing Denmark dalam momen-momen transisi cepat.

Joao Cancelo - 8/10

Sering bergerak ke dalam untuk menciptakan keunggulan jumlah di area tengah dan membuka skor lewat penyelesaian yang tepat waktu pada menit ke-13. Ketenangan teknisnya sangat vital sebelum digantikan pada menit ke-63 saat Portugal berupaya menyegarkan sektor sayap.

Ruben Dias - 7/10

Jantung pertahanan tim, Dias dipaksa menghadapi duel fisik melawan Hoejlund. Ia berkontribusi dalam 36 sapuan yang dibuat lini belakang Portugal dan secara umum tampil tenang dalam penempatan posisinya, bahkan ketika pertandingan menjadi lebih terbuka pada babak kedua.

Renato Veiga - 6/10

Penampilan solid dari bek muda yang terus menambah pengalaman di level ini. Ia sedikit kesulitan menghadapi pergerakan tiga penyerang depan Denmark saat gol kedua, tetapi pulih dengan baik untuk menjaga garis pertahanan selama gempuran terakhir.

Nuno Mendes - 7/10

Menampilkan kecepatan eksplosif khasnya di sisi kiri. Pergerakannya saat turun membantu pertahanan sangat penting mengingat betapa banyak pemain Portugal yang maju ke depan. Ia disiplin dalam duel-duelnya, berkontribusi pada upaya bertahan yang membatasi Denmark hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran meski total melepaskan 12 percobaan.