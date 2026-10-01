Portugal melanjutkan laju dominan mereka di UEFA Nations League A dengan kemenangan 4-2 yang sarat gol atas Denmark. Tim tamu mengambil kendali sejak awal ketika Joao Cancelo mencetak gol pada menit ke-13, tetapi Mikkel Damsgaard menyamakan kedudukan tak lama kemudian. Namun, kualitas teknik Portugal yang lebih unggul terlihat jelas saat Goncalo Ramos mengembalikan keunggulan sebelum jeda, memanfaatkan assist pertama dari dua assist yang dicatat Fernandes yang tampil inspiratif.
Babak kedua berlangsung sama kacau, dengan Rasmus Hoejlund menyamakan skor untuk Denmark di awal periode. Portugal menolak goyah dan kembali unggul lewat Vitinha sebelum pemain pengganti Joao Felix menambah gol keempat di akhir laga untuk memastikan kemenangan. Meski Denmark lebih banyak menguasai bola, Portugal tampil sangat efisien dengan mencatatkan 10 tembakan tepat sasaran dan menciptakan expected goals (xG) sebesar 2,67 untuk mengamankan kemenangan ketiga beruntun mereka di grup.