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FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Portugal vs Denmark: Bruno Fernandes bersinar saat Portugal yang tampil klinis meraih kemenangan meyakinkan

Portugal
Denmark
Denmark vs Portugal
UEFA Nations League A

Portugal mempertahankan rekor sempurna mereka di Nations League dengan kemenangan 4-2 yang mendebarkan atas Denmark di Parken. Penampilan kreatif kelas master dari Bruno Fernandes serta penyelesaian akhir yang klinis dari Goncalo Ramos dan Joao Felix memastikan tim tamu pulang dari Kopenhagen dengan membawa tiga poin.

Portugal melanjutkan laju dominan mereka di UEFA Nations League A dengan kemenangan 4-2 yang sarat gol atas Denmark. Tim tamu mengambil kendali sejak awal ketika Joao Cancelo mencetak gol pada menit ke-13, tetapi Mikkel Damsgaard menyamakan kedudukan tak lama kemudian. Namun, kualitas teknik Portugal yang lebih unggul terlihat jelas saat Goncalo Ramos mengembalikan keunggulan sebelum jeda, memanfaatkan assist pertama dari dua assist yang dicatat Fernandes yang tampil inspiratif.

Babak kedua berlangsung sama kacau, dengan Rasmus Hoejlund menyamakan skor untuk Denmark di awal periode. Portugal menolak goyah dan kembali unggul lewat Vitinha sebelum pemain pengganti Joao Felix menambah gol keempat di akhir laga untuk memastikan kemenangan. Meski Denmark lebih banyak menguasai bola, Portugal tampil sangat efisien dengan mencatatkan 10 tembakan tepat sasaran dan menciptakan expected goals (xG) sebesar 2,67 untuk mengamankan kemenangan ketiga beruntun mereka di grup.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Kiper & Pertahanan

    Diogo Costa - 6/10

    Malam yang relatif sibuk bagi penjaga gawang Porto itu meski skor akhir berkata lain. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan dua gol jarak dekat dari Damsgaard dan Hoejlund. Meski hanya mencatatkan satu penyelamatan resmi, distribusi bolanya membantu Portugal melewati pressing Denmark dalam momen-momen transisi cepat.

    Joao Cancelo - 8/10

    Sering bergerak ke dalam untuk menciptakan keunggulan jumlah di area tengah dan membuka skor lewat penyelesaian yang tepat waktu pada menit ke-13. Ketenangan teknisnya sangat vital sebelum digantikan pada menit ke-63 saat Portugal berupaya menyegarkan sektor sayap.

    Ruben Dias - 7/10

    Jantung pertahanan tim, Dias dipaksa menghadapi duel fisik melawan Hoejlund. Ia berkontribusi dalam 36 sapuan yang dibuat lini belakang Portugal dan secara umum tampil tenang dalam penempatan posisinya, bahkan ketika pertandingan menjadi lebih terbuka pada babak kedua.

    Renato Veiga - 6/10

    Penampilan solid dari bek muda yang terus menambah pengalaman di level ini. Ia sedikit kesulitan menghadapi pergerakan tiga penyerang depan Denmark saat gol kedua, tetapi pulih dengan baik untuk menjaga garis pertahanan selama gempuran terakhir.

    Nuno Mendes - 7/10

    Menampilkan kecepatan eksplosif khasnya di sisi kiri. Pergerakannya saat turun membantu pertahanan sangat penting mengingat betapa banyak pemain Portugal yang maju ke depan. Ia disiplin dalam duel-duelnya, berkontribusi pada upaya bertahan yang membatasi Denmark hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran meski total melepaskan 12 percobaan.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Gelandang

    Vitinha - 8/10

    Sosok yang metronomis di lini tengah. Ia menunjukkan kesadaran ruang yang luar biasa untuk masuk ke kotak penalti dan mencetak gol ketiga Portugal pada menit ke-67, sebuah penyelesaian yang secara efektif mematahkan semangat Denmark. Kemampuannya mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan menjadi kebutuhan taktis.

    Ruben Neves - 7/10

    Jangkar dalam poros lini tengah, Neves memberikan fondasi bagi Fernandes untuk bergerak bebas. Ia menjaga aliran permainan tetap hidup dan bermain lebih dalam untuk melindungi bek tengah, memastikan Denmark tidak bisa memanfaatkan half-space dalam serangan balik.

    Bruno Fernandes - 9/10

    Jelas menjadi Man of the Match. Fernandes adalah arsitek utama kemenangan ini, dengan mencatatkan dua assist krusial untuk Goncalo Ramos dan Vitinha. Visi bermain dan bobot umpannya berkelas dunia, terus-menerus menemukan celah di blok menengah Denmark. Ia menjadi motor cerdas di balik performa 2,67 xG Portugal.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    serangan

    Pedro Neto - 6/10

    Memanfaatkan kecepatannya untuk meregangkan pertahanan Denmark, tetapi beberapa kali kurang maksimal dalam umpan akhirnya. Ia juga bekerja keras dalam bertahan untuk mendukung Cancelo, tetapi penampilannya kalah menonjol dibanding para pemain yang lebih klinis di sepertiga akhir.

    Rafael Leao - 6/10

    Menjadi ancaman saat transisi, meski ia kesulitan mendapatkan peluang bersih. Kehadirannya memaksa Denmark tetap bermain lebih dalam, tetapi ia digantikan setelah satu jam saat Portugal mencari profil taktik berbeda untuk kembali unggul.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Striker PSG itu tampil sangat efisien. Ia menyelesaikan golnya pada menit ke-25 dengan sangat baik, menunjukkan pergerakan apik untuk menyambut umpan Fernandes. Kemampuannya menghubungkan permainan dan menjadi titik fokus menjadi alasan utama Portugal mencatatkan banyak tembakan tepat sasaran.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Pemain pengganti & pelatih

    Diogo Dalot - 7/10

    Masuk pada menit ke-63 dan terbukti menjadi pergantian yang menentukan. Ia memberi assist untuk gol telat Joao Felix, menunjukkan niat menyerang yang besar dari posisi bek sayap.

    Trincao - 6/10

    Dimasukkan untuk memberikan penguasaan bola yang lebih baik di sisi sayap. Ia membantu menstabilkan penguasaan bola saat Portugal berupaya mengamankan pertandingan.

    Joao Felix - 8/10

    Penampilan singkat yang sempurna. Masuk pada menit ke-81, ia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memberi dampak, dengan penyelesaian klinis pada menit ke-87 untuk mengubah skor menjadi 4-2 dan mengunci hasil pertandingan.

    Joao Neves - 6/10

    Masuk pada akhir laga untuk menambah energi di lini tengah dan membantu mengamankan 10 menit terakhir.

    Tomas Araujo - N/A

    Masuk pada injury time untuk memperkuat lini pertahanan.

    Jorge Jesus - 8/10

    Sang pelatih menerapkan taktik dengan sangat tepat. Meski pertandingan berlangsung terbuka, timnya jauh lebih klinis daripada tuan rumah. Pergantiannya sangat efektif, dengan Dalot dan Felix berkolaborasi untuk gol yang akhirnya mengakhiri perlawanan Denmark.

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