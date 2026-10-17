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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Paris Saint-Germain vs Strasbourg: Pemain pengganti Dembele dan Doue pastikan kemenangan penting lewat kebangkitan

Player ratings
Luis Enrique
O. Dembele
D. Doue
Paris Saint-Germain
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Strasbourg
Ligue 1

Fleksibilitas taktik Paris Saint-Germain mendapat ujian terberat di Alsace saat mereka meraih kemenangan dramatis 3-1 atas Strasbourg setelah tertinggal lebih dulu. Babak pertama diwarnai tekanan intensitas tinggi dari tuan rumah, yang membuahkan hasil pada menit ke-17 ketika Giovanni Reyna mencetak gol setelah rangkaian serangan yang tersusun rapi dan melibatkan Gessime Yassine. Meski mendominasi penguasaan bola, tim tamu kurang mampu mengalirkan bola secara vertikal untuk membongkar pertahanan rapat Strasbourg, sehingga memasuki jeda dengan pekerjaan besar yang masih menanti.

Pada babak kedua, Luis Enrique memasukkan pemain dari bangku cadangan untuk menghidupkan serangan yang mandek. Ousmane Dembélé sempat frustrasi berat ketika tendangan penaltinya pada menit ke-72 melenceng, tetapi pemain sayap itu tak patah semangat. Paris Saint-Germain akhirnya menembus pertahanan lawan pada menit ke-77 lewat Illia Zabarnyi, sebelum Dembélé menyempurnakan kebangkitan pada menit ke-85.

Gol Désiré Doué pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-93 (90'+3), membuat skor akhir semakin meyakinkan dan mencerminkan dominasi PSG pada akhirnya. Kemenangan penting ini membawa Paris Saint-Germain ke puncak klasemen Ligue 1 dengan 14 poin, sementara Strasbourg berada di posisi ke-12 dengan 7 poin. Berikut nilai para pemain Paris Saint-Germain:

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Penjaga Gawang & Lini Pertahanan

    Matvey Safonov - 8/10

    Matvey Safonov tetap sibuk meski timnya mendominasi penguasaan bola. Ia melakukan tujuh penyelamatan krusial agar ketertinggalan timnya tidak membesar. Safonov tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol pembuka pada awal laga, tetapi tampil sangat dapat diandalkan di bawah mistar.

    Warren Zaïre-Emery - 7/10

    Ditempatkan sebagai bek kanan, Warren Zaïre-Emery menjadi motor permainan di sisi lapangan. Ia terus mengalirkan bola dan berupaya maju menyerang. Meski umpan-umpan akhirnya belum mampu menciptakan peluang menentukan hari ini, ketenangan Zaïre-Emery membuat tempo permainan tetap terkendali.

    Illia Zabarnyi - 8/10

    Illia Zabarnyi tampil menentukan. Bek tengah itu sempat kesulitan menghadapi serangan balik pada babak pertama, tetapi ia melompat paling tinggi pada menit ke-77 untuk menyundul bola hasil umpan silang menjadi gol penyeimbang.

    Lucas Hernández - 7/10

    Lucas Hernández cukup tangguh dalam duel fisik dan menjadi tumpuan yang stabil saat tim membangun serangan. Hernández bermain penuh dan efektif mengawal lini belakang ketika formasi berubah menjelang akhir laga.

    Lucas Digne - 5/10

    Sore yang sulit bagi Lucas Digne. Bek kiri veteran itu kesulitan memberikan ancaman lewat pergerakan menyusul serangan yang dibutuhkan untuk merenggangkan formasi pertahanan lawan yang rapat. Digne pun ditarik keluar pada awal babak kedua.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Lini tengah

    Lucas Beraldo - 6,5/10

    Bermain di lini tengah, Lucas Beraldo rapi dalam penguasaan bola, tetapi kurang tegas saat bertahan untuk meredam momentum awal. Beraldo termasuk dalam dua pemain yang diganti tak lama setelah jeda.

    João Neves - 7/10

    João Neves menunjukkan sekilas potensi besarnya lewat sejumlah umpan progresif yang tajam, tetapi kerap kesulitan mendapat ruang. Neves bekerja keras saat bertahan sebelum ditarik keluar pada menit ke-63.

    Dro Fernández - 7,5/10

    Dro Fernández tampil mengesankan dengan menciptakan sejumlah peluang dan mendapat penilaian tinggi berkat kualitas tekniknya. Fernández mampu menghubungkan permainan dengan baik, tetapi diganti agar tim bisa menerapkan pendekatan menyerang yang lebih langsung.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Serangan

    Maghnes Akliouche - 6,5/10

    Maghnes Akliouche menunjukkan kecerdasan dalam menempatkan diri, tetapi aksinya di sepertiga akhir lapangan belum membuahkan hasil hari ini. Akliouche menyia-nyiakan peluang besar pada menit ke-9, sementara tembakan berbahayanya menjelang akhir pertandingan berhasil ditepis.

    Ferran Torres - 7/10

    Ferran Torres tampil gigih sepanjang pertandingan. Pemain asal Spanyol itu memberikan assist untuk gol terakhir pada masa tambahan waktu, buah dari pergerakannya yang tak kenal lelah. Torres menciptakan celah-celah penting yang dapat dimanfaatkan rekan-rekan setimnya.

    Khvicha Kvaratskhelia - 7/10

    Khvicha Kvaratskhelia aktif mengancam dari sayap kiri dan menciptakan beberapa peluang sebelum ditarik keluar. Kvaratskhelia tampak tajam, tetapi sentuhan akhirnya belum membuahkan hasil.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Nuno Mendes - 7/10

    Masuk pada menit ke-53, Nuno Mendes langsung memberi tim kelebaran permainan yang sangat dibutuhkan. Kecepatan Mendes memaksa lawan bertahan lebih dalam.

    Vitinha - 7/10

    Masuknya Vitinha pada menit ke-54 menghadirkan kendali yang sangat dibutuhkan di lini tengah. Vitinha sangat efektif mengalirkan bola melewati lini-lini pertahanan lawan.

    Désiré Doué - 8/10

    Désiré Doué memberi dampak besar meski tampil singkat. Doué menambah energi dan melengkapi penampilannya dengan gol yang diselesaikan dengan baik pada menit ke-93.

    Ousmane Dembélé - 8,5/10

    Dialah sosok yang tak terbantahkan mengubah jalannya pertandingan. Meski gagal mengeksekusi penalti, Dembélé bangkit dengan memberi assist untuk gol penyama kedudukan, lalu mencetak gol kemenangan. Dembélé menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa.

    Achraf Hakimi - 7/10

    Hakimi menghadirkan dimensi lain di sisi kanan setelah masuk. Ia memaksa para bek sayap lawan menjalankan peran yang sepenuhnya bertahan.

    Luis Enrique - 8/10

    Pelatih Luis Enrique patut mendapat pujian besar atas pergantian pemainnya yang proaktif. Perubahan yang dilakukan Enrique sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan dan pada akhirnya membuat lawan kewalahan.

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