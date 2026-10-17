Pada babak kedua, Luis Enrique memasukkan pemain dari bangku cadangan untuk menghidupkan serangan yang mandek. Ousmane Dembélé sempat frustrasi berat ketika tendangan penaltinya pada menit ke-72 melenceng, tetapi pemain sayap itu tak patah semangat. Paris Saint-Germain akhirnya menembus pertahanan lawan pada menit ke-77 lewat Illia Zabarnyi, sebelum Dembélé menyempurnakan kebangkitan pada menit ke-85.
Gol Désiré Doué pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-93 (90'+3), membuat skor akhir semakin meyakinkan dan mencerminkan dominasi PSG pada akhirnya. Kemenangan penting ini membawa Paris Saint-Germain ke puncak klasemen Ligue 1 dengan 14 poin, sementara Strasbourg berada di posisi ke-12 dengan 7 poin. Berikut nilai para pemain Paris Saint-Germain: