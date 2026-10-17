Matvey Safonov - 8/10

Matvey Safonov tetap sibuk meski timnya mendominasi penguasaan bola. Ia melakukan tujuh penyelamatan krusial agar ketertinggalan timnya tidak membesar. Safonov tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol pembuka pada awal laga, tetapi tampil sangat dapat diandalkan di bawah mistar.

Warren Zaïre-Emery - 7/10

Ditempatkan sebagai bek kanan, Warren Zaïre-Emery menjadi motor permainan di sisi lapangan. Ia terus mengalirkan bola dan berupaya maju menyerang. Meski umpan-umpan akhirnya belum mampu menciptakan peluang menentukan hari ini, ketenangan Zaïre-Emery membuat tempo permainan tetap terkendali.

Illia Zabarnyi - 8/10

Illia Zabarnyi tampil menentukan. Bek tengah itu sempat kesulitan menghadapi serangan balik pada babak pertama, tetapi ia melompat paling tinggi pada menit ke-77 untuk menyundul bola hasil umpan silang menjadi gol penyeimbang.

Lucas Hernández - 7/10

Lucas Hernández cukup tangguh dalam duel fisik dan menjadi tumpuan yang stabil saat tim membangun serangan. Hernández bermain penuh dan efektif mengawal lini belakang ketika formasi berubah menjelang akhir laga.

Lucas Digne - 5/10

Sore yang sulit bagi Lucas Digne. Bek kiri veteran itu kesulitan memberikan ancaman lewat pergerakan menyusul serangan yang dibutuhkan untuk merenggangkan formasi pertahanan lawan yang rapat. Digne pun ditarik keluar pada awal babak kedua.