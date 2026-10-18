Marseille tampil tajam di lini serang saat mengalahkan Angers yang memberikan perlawanan sengit dengan skor 5-2 di Stade Raymond Kopa. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi, dan Lilian Raolisoa membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-14. Namun, Marseille membalas lewat Himad Abdelli dan Nouhoum Kamissoko untuk unggul 2-1 saat jeda. Pada babak kedua, tim tamu menunjukkan keunggulan taktis dengan mengendalikan tempo melalui penguasaan bola yang lebih baik dan lebih banyak tembakan tepat sasaran.
Amine Gouiri mencetak gol ketiga Marseille pada menit ke-60, yang praktis membuat Angers sulit mengejar. Ayman El Ouazzani kemudian memperkecil ketertinggalan Angers lewat penalti pada menit ke-75. Namun, ketajaman Marseille menjadi penentu. Amine Harit dan Igor Paixao mencetak gol pada pengujung laga untuk mempertegas kemenangan. Tim asuhan Bruno Genesio menunjukkan permainan vertikal yang impresif dan menutup pertandingan dengan xG 2,86 serta delapan tembakan tepat sasaran. Marseille memanfaatkan kesalahan pertahanan Angers untuk naik di klasemen Ligue 1.