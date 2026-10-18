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FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Marseille vs Angers: Amine Harit dan Amine Gouiri menginspirasi penampilan gemilang dengan lima gol

Marseille
Angers
Angers vs Marseille
Ligue 1

Marseille menunjukkan kedalaman lini serangnya dalam kemenangan 5-2 yang mendebarkan di markas Angers. Setelah sempat mendapat tekanan di awal, Marseille mendominasi jalannya pertandingan. Kontribusi penting Amine Harit dan Amine Gouiri memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin dalam laga Ligue 1 yang menghasilkan banyak gol.

Marseille tampil tajam di lini serang saat mengalahkan Angers yang memberikan perlawanan sengit dengan skor 5-2 di Stade Raymond Kopa. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi, dan Lilian Raolisoa membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-14. Namun, Marseille membalas lewat Himad Abdelli dan Nouhoum Kamissoko untuk unggul 2-1 saat jeda. Pada babak kedua, tim tamu menunjukkan keunggulan taktis dengan mengendalikan tempo melalui penguasaan bola yang lebih baik dan lebih banyak tembakan tepat sasaran.

Amine Gouiri mencetak gol ketiga Marseille pada menit ke-60, yang praktis membuat Angers sulit mengejar. Ayman El Ouazzani kemudian memperkecil ketertinggalan Angers lewat penalti pada menit ke-75. Namun, ketajaman Marseille menjadi penentu. Amine Harit dan Igor Paixao mencetak gol pada pengujung laga untuk mempertegas kemenangan. Tim asuhan Bruno Genesio menunjukkan permainan vertikal yang impresif dan menutup pertandingan dengan xG 2,86 serta delapan tembakan tepat sasaran. Marseille memanfaatkan kesalahan pertahanan Angers untuk naik di klasemen Ligue 1.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Kiper & Lini Pertahanan

    Jeffrey De Lange - 6/10

    De Lange relatif tak banyak bekerja dalam menghalau tembakan, hanya melakukan satu penyelamatan karena Angers jarang mengujinya. Ia tak berdaya saat gol pembuka tercipta pada awal pertandingan maupun ketika menghadapi penalti, tetapi distribusi bolanya solid dan membantu Marseille mencatatkan 58% penguasaan bola. Penempatan posisinya juga memberi perlindungan bagi garis pertahanan tinggi yang diterapkan Genesio.

    Timothy Weah - 7/10

    Menjadi kapten pada laga ini, Weah bermain dengan kegigihan khasnya. Ia berperan penting dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan lewat assist untuk Abdelli pada menit ke-37. Menjelang akhir laga, ia kembali memberi assist, kali ini untuk Paixao, yang memastikan kemenangan. Penampilannya selama 85 menit menunjukkan keseimbangan yang matang antara membantu pertahanan dan melakukan overlap saat menyerang.

    Conrad Egan-Riley - 6/10

    Egan-Riley tampil stabil di jantung pertahanan. Meski lini belakang tampak rentan ketika kebobolan pada menit ke-14, ia bangkit dan mampu mengatasi ancaman fisik El Ouazzani. Ia menuntaskan laga dengan tingkat keberhasilan operan yang baik saat Marseille berfokus membangun serangan dari belakang.

    Emerson - 7/10

    Bek sayap veteran itu menunjukkan nilai kreativitasnya dengan memberi assist untuk gol krusial Kamissoko pada menit ke-43, sesaat sebelum turun minum. Umpan-umpannya dari sisi lapangan terus menjadi ancaman, sementara ia juga menjaga area pertahanannya dengan baik meski tuan rumah menekan sejak awal.

    Geoffrey Kondogbia - 6/10

    Kondogbia membantu lini pertahanan dan memberi kekuatan fisik, sebelum digantikan Nayef Aguerd pada menit ke-60. Sebelum ditarik keluar, ia membantu meredam serangan balik Angers dan terlibat dalam transisi permainan yang membuat Marseille mengambil kendali di lini tengah.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Lini tengah

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi tampil agresif sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan. Meski mendapat kartu kuning pada menit ke-74, ia menebusnya dengan memberikan assist untuk gol Harit pada menit ke-83. Kemampuannya merebut kembali bola dan segera menyalurkannya kepada para penyerang menjadi faktor penting dalam dominasi Marseille.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao terus merepotkan lawan sepanjang pertandingan dengan kerap menemukan ruang di antara lini-lini Angers. Ia melengkapi penampilan gemilangnya dengan gol pada menit ke-85 setelah menuntaskan umpan Weah dengan baik. Pergerakannya tanpa bola membuat pertahanan Angers melebar dan membuka ruang bagi Harit serta Gouiri.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko menjadi ancaman gol penting dari lini tengah dan mencetak gol kedua Marseille pada menit ke-43. Sebelum diganti pada menit ke-80, ia berkali-kali merebut kembali bola dan berhasil mengganggu upaya Angers membangun serangan melalui tengah.

    Amine Harit - 8/10

    Harit menjadi pengatur permainan hampir sepanjang laga. Kegigihannya menciptakan peluang terbayar lewat gol yang ia tuntaskan dengan baik pada menit ke-83, setelah menerima assist dari Nnadi. Visi bermainnya membantu Marseille melewati tekanan Angers, dan ia terus menjadi ancaman hingga diganti pada menit ke-90.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli menjadi penggerak utama Marseille pada babak pertama. Gol penyamanya pada menit ke-37 membantu meredakan ketegangan. Kemampuan tekniknya saat mendapat tekanan sangat baik, dan ia menjadi salah satu alasan utama Marseille unggul dalam perbandingan xG (2,86 berbanding 2,5) sebelum diganti menjelang akhir laga.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Serangan

    Amine Gouiri - 8/10

    Gouiri memimpin lini depan dengan cerdas, konsisten turun ke area yang lebih dalam untuk menghubungkan permainan. Ia mencetak gol ketiga Marseille pada menit ke-60, gol yang praktis mematahkan semangat tuan rumah. Bahkan di luar golnya, keterlibatannya dalam 21 tembakan menunjukkan perannya sebagai pusat serangan.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Pemain cadangan dan pelatih

    Nayef Aguerd - 6/10

    Masuk pada menit ke-60 menggantikan Kondogbia untuk menambah tenaga segar di lini pertahanan. Ia membantu mempertahankan keunggulan hingga kemenangan dipastikan, meski menjadi bagian dari lini pertahanan yang memberikan penalti kepada lawan 15 menit setelah ia masuk.

    Angel Gomes - 6/10

    Masuk pada menit ke-80 menggantikan Kamissoko. Ia membantu menjaga penguasaan bola dan menjalani fase akhir pertandingan dengan tenang.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Menggantikan Abdelli pada menit ke-80 dan menambah energi saat menekan lawan dalam sepuluh menit terakhir.

    Ulisses Garcia - N/A

    Masuk pada menit ke-90. Tidak punya cukup waktu untuk memberikan dampak pada pertandingan.

    Neal Maupay - N/A

    Masuk pada menit ke-90. Tidak punya cukup waktu untuk memberikan dampak pada pertandingan.

    Bruno Genesio - 8/10

    Rancangan taktik Genesio membuat Marseille mendominasi penguasaan bola (58%) dan mencatatkan total 21 tembakan. Keputusannya mempertahankan formasi agresif 4-2-3-1 meski tertinggal lebih dulu terbukti tepat, sementara pergantian pemain yang dilakukannya memastikan Marseille menjaga intensitas hingga peluit akhir.

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