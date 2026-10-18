Jeffrey De Lange - 6/10

De Lange relatif tak banyak bekerja dalam menghalau tembakan, hanya melakukan satu penyelamatan karena Angers jarang mengujinya. Ia tak berdaya saat gol pembuka tercipta pada awal pertandingan maupun ketika menghadapi penalti, tetapi distribusi bolanya solid dan membantu Marseille mencatatkan 58% penguasaan bola. Penempatan posisinya juga memberi perlindungan bagi garis pertahanan tinggi yang diterapkan Genesio.

Timothy Weah - 7/10

Menjadi kapten pada laga ini, Weah bermain dengan kegigihan khasnya. Ia berperan penting dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan lewat assist untuk Abdelli pada menit ke-37. Menjelang akhir laga, ia kembali memberi assist, kali ini untuk Paixao, yang memastikan kemenangan. Penampilannya selama 85 menit menunjukkan keseimbangan yang matang antara membantu pertahanan dan melakukan overlap saat menyerang.

Conrad Egan-Riley - 6/10

Egan-Riley tampil stabil di jantung pertahanan. Meski lini belakang tampak rentan ketika kebobolan pada menit ke-14, ia bangkit dan mampu mengatasi ancaman fisik El Ouazzani. Ia menuntaskan laga dengan tingkat keberhasilan operan yang baik saat Marseille berfokus membangun serangan dari belakang.

Emerson - 7/10

Bek sayap veteran itu menunjukkan nilai kreativitasnya dengan memberi assist untuk gol krusial Kamissoko pada menit ke-43, sesaat sebelum turun minum. Umpan-umpannya dari sisi lapangan terus menjadi ancaman, sementara ia juga menjaga area pertahanannya dengan baik meski tuan rumah menekan sejak awal.

Geoffrey Kondogbia - 6/10

Kondogbia membantu lini pertahanan dan memberi kekuatan fisik, sebelum digantikan Nayef Aguerd pada menit ke-60. Sebelum ditarik keluar, ia membantu meredam serangan balik Angers dan terlibat dalam transisi permainan yang membuat Marseille mengambil kendali di lini tengah.