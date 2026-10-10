Pertandingan yang sarat taktik di Old Trafford berakhir imbang 1-1 ketika Manchester United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain pada akhir laga. Setelah babak pertama yang berjalan hati-hati, saat kedua tim saling menutup jalur umpan utama lawan, pertandingan akhirnya memanas pada menit ke-73 ketika Bryan Mbeumo memecah kebuntuan untuk tuan rumah setelah kerja luar biasa dari Matheus Cunha.

Bentuk taktik berubah secara signifikan setelah Rodrigo Bentancur diusir keluar untuk tim tamu, yang secara teori seharusnya memungkinkan United mengendalikan transisi. Namun, kurang tajamnya penyelesaian akhir dan kegagalan mempertahankan tekanan saat menghadapi sepuluh pemain terbukti mahal.

Meski United mencatatkan empat tembakan tepat sasaran dan menguasai bola secara berimbang, mereka kehilangan keunggulan pada penghujung injury time. Dominic Solanke, yang bekerja tanpa lelah sebagai satu-satunya outlet di depan, akhirnya mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-92, menghukum lini belakang United yang sesaat kehilangan organisasi. Bagi Michael Carrick, hasil ini menjadi dua poin yang terbuang dalam laga ketika timnya sebenarnya punya kemampuan untuk mengamankan kemenangan.