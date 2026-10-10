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FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Manchester United vs Tottenham Hotspur: Bryan Mbeumo mencetak gol, tetapi drama di akhir laga menggagalkan Michael Carrick meraih kemenangan

Manchester United
Player ratings
Tottenham Hotspur
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Premier League
B. Mbeumo
M. Carrick

Manchester United harus puas berbagi poin dalam hasil imbang dramatis 1-1 melawan Tottenham Hotspur di Old Trafford. Gol Bryan Mbeumo pada babak kedua sempat terlihat akan memastikan kemenangan sebelum akhir laga yang menegangkan membuat Tottenham mencuri gol penyeimbang di penghujung pertandingan.

Pertandingan yang sarat taktik di Old Trafford berakhir imbang 1-1 ketika Manchester United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain pada akhir laga. Setelah babak pertama yang berjalan hati-hati, saat kedua tim saling menutup jalur umpan utama lawan, pertandingan akhirnya memanas pada menit ke-73 ketika Bryan Mbeumo memecah kebuntuan untuk tuan rumah setelah kerja luar biasa dari Matheus Cunha.

Bentuk taktik berubah secara signifikan setelah Rodrigo Bentancur diusir keluar untuk tim tamu, yang secara teori seharusnya memungkinkan United mengendalikan transisi. Namun, kurang tajamnya penyelesaian akhir dan kegagalan mempertahankan tekanan saat menghadapi sepuluh pemain terbukti mahal.

Meski United mencatatkan empat tembakan tepat sasaran dan menguasai bola secara berimbang, mereka kehilangan keunggulan pada penghujung injury time. Dominic Solanke, yang bekerja tanpa lelah sebagai satu-satunya outlet di depan, akhirnya mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-92, menghukum lini belakang United yang sesaat kehilangan organisasi. Bagi Michael Carrick, hasil ini menjadi dua poin yang terbuang dalam laga ketika timnya sebenarnya punya kemampuan untuk mengamankan kemenangan.

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    Kiper & Bek

    Senne Lammens - 6/10

    Relatif tidak banyak mendapat ancaman dalam periode yang panjang, Lammens mencatatkan dua penyelamatan tetapi akan kecewa karena kebobolan begitu telat. Distribusi bolanya fungsional, membantu United mempertahankan 50% penguasaan bola, tetapi ia kurang memiliki kehadiran yang dominan untuk meredam bahaya yang berujung pada gol penyama kedudukan Solanke.

    Lisandro Martinez - 7/10

    Pemain Argentina itu menjadi bek United yang paling proaktif, sering keluar dari garis pertahanan untuk memutus pembangunan serangan Tottenham. Ia berkontribusi pada 25 intersep tim dan tampil disiplin.

    Leny Yoro - 6/10

    Penampilan tenang selama 59 menit dari pemain muda ini. Ia menangani ancaman fisik dari Solanke dengan baik dan menggunakan bola dengan cerdas sebelum diganti sebagai bagian dari perubahan taktik. Posisinya memastikan Tottenham dibatasi pada xG 1,56 meski mereka menekan di akhir laga.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire dominan di udara, berkontribusi saat United memenangkan tujuh duel udara. Ia memberi blok yang solid terhadap serangan langsung Tottenham, tetapi bersama rekan-rekannya, ia kehilangan penjagaan krusial dalam rangkaian kacau yang berujung pada gol penyeimbang pada menit ke-92.

    Luke Shaw - 6/10

    Shaw memberikan umpan progresif khasnya dari area dalam, tetapi mendapat kartu kuning pada menit ke-96 ketika United kesulitan membendung lonjakan serangan di akhir. Ia bermain selama 89 menit, membantu meredam sisi sayap Tottenham untuk sebagian besar jalannya pertandingan.

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    Gelandang

    Youri Tielemans - 5/10

    Gelandang Belgia itu gagal mengatur tempo seperti yang ia inginkan. Diganti tepat pada menit ke-60, ia kesulitan menghadapi pressing berintensitas tinggi dari Gallagher dan Bergvall, sehingga sering dipaksa memainkan umpan aman ke belakang alih-alih umpan vertikal yang tajam.

    Kobbie Mainoo - 7/10

    Menjadi yang paling menonjol di lini tengah, Mainoo menunjukkan kematangan luar biasa saat melewati ruang-ruang sempit. Ia sangat penting dalam memastikan United tetap seimbang dalam jumlah operan, dengan total 388 umpan, serta memberikan perlindungan defensif yang memungkinkan empat pemain depan tetap agresif.

    Bruno Fernandes - 6/10

    Sore yang membuat frustrasi bagi sang kapten. Meski ia menempati kantong-kantong ruang dengan cerdas, umpan akhirnya tidak memiliki akurasi seperti biasanya. Ia menjadi titik fokus serangan, tetapi gagal mencatatkan gol maupun assist.

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    Serangan

    Matheus Cunha - 7/10

    Percikan kreativitas untuk United. Cunha memberikan assist penting untuk gol Mbeumo pada menit ke-73 dan terus menjadi ancaman lewat kemampuan menggiring bolanya. Ia bisa dibilang sebagai pemain terbaik di lapangan sebelum digantikan pada menit-menit akhir.

    Amad Diallo - 6/10

    Diallo menunjukkan kilasan kecemerlangan di sayap, tetapi kurang konsisten. Ia menjadi bagian dari unit serang awal yang memaksa Tottenham bekerja keras dalam bertahan sejak awal, tetapi ditarik keluar setelah 59 menit untuk menghadirkan tenaga segar.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    Pencetak gol. Mbeumo memanfaatkan peluangnya dengan sangat baik pada menit ke-73, menunjukkan ketajaman yang secara umum tidak dimiliki United. Pergerakannya di belakang garis pertahanan lawan terus menimbulkan masalah sepanjang pertandingan, membenarkan keputusannya dimainkan sejak awal dalam laga bertekanan tinggi ini.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain pengganti & Manajer

    Diogo Dalot - 5/10

    Masuk pada menit ke-59, tetapi kesulitan menyamai intensitas pertandingan. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-96 dan menjadi bagian dari kelengahan lini belakang saat gol penyama kedudukan tercipta.

    Joshua Zirkzee - 6/10

    Memberikan profil berbeda di lini depan selama 30 menit terakhir. Ia mampu menahan bola dengan baik, tetapi tidak berhasil menguji Kinsky di gawang Tottenham.

    Carlos Baleba - 6/10

    Membawa energi ke lini tengah selama setengah jam terakhir, membantu mengendalikan pertandingan setelah kartu merah untuk Spurs, meski ia tak bisa mencegah gol telat itu.

    Ayden Heaven - N/A

    Masuk sangat telat pada menit ke-96.

    Marcus Rashford - N/A

    Dimainkan pada menit ke-96, terlalu telat untuk memengaruhi skor akhir.

    Michael Carrick - 5/10

    Carrick akan menghadapi pertanyaan terkait pengelolaan pertandingannya, karena timnya terlihat seperti mengundang tekanan saat unggul 1-0 melawan 10 pemain, yang pada akhirnya membuat situasi berantakan. Timnya tampak solid secara taktis sepanjang sebagian besar pertandingan, tetapi tidak memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk menuntaskan laga.

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