Gianluigi Donnarumma - 4/10

Malam yang sulit saat menghadapi rival mantan klubnya. Meski mencatatkan 5 penyelamatan, ia tampak kewalahan ketika lawan melancarkan serangan bertubi-tubi pada babak pertama. Posisi yang diambilnya saat Vitinha melepaskan tembakan jarak jauh patut dipertanyakan, dan ia kesulitan mengatur lini belakang yang terus-menerus terjebak dalam posisi serba tanggung saat PSG beralih menyerang.

Abdukodir Khusanov - 5/10

Kesulitan mengimbangi kecepatan Dembele dan Doue. Ia menjadi bagian dari lini pertahanan yang gagal mengawal pemain-pemain yang berlari dari lini kedua, meski turut berkontribusi dalam membangun serangan City saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan menjelang akhir pertandingan.

Josko Gvardiol - 5/10

Seperti biasa, ia rajin melakukan pergerakan menyerang dengan melewati rekan setimnya di sisi lapangan, tetapi hal itu kerap membuat sisi kiri City kosong dan bisa dimanfaatkan PSG. Ia kesulitan menjaga garis pertahanan tetap tinggi untuk menjebak para pemain PSG dalam posisi offside, sehingga turut membuka ruang bagi gol kedua tim tamu.

Ruben Dias - 4/10

Sang kapten menjalani malam yang ingin segera dilupakan sebelum ditarik keluar saat jeda. Ia tampak lebih lambat dari biasanya dalam merespons pergerakan Ousmane Dembele dan gagal menjaga garis pertahanan, yang berujung pada skor 0-3 saat turun minum dan pada akhirnya membuat City kalah.

Marc Guehi - 5/10

Meski sedikit lebih tenang dibanding rekan duetnya di jantung pertahanan, Guehi kewalahan menghadapi banyaknya pemain PSG yang ikut berlari saat serangan balik. Ia melakukan beberapa sapuan, tetapi tidak cukup mampu memimpin lini belakang untuk menghentikan keterpurukan pada babak pertama.