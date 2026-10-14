Soliditas struktur pertahanan Manchester City runtuh dalam 45 menit pertama yang menyakitkan di Etihad Stadium. Tim asuhan Enzo Maresca berulang kali dieksploitasi saat transisi dan tertinggal tiga gol saat turun minum setelah Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha mencetak gol. Kurangnya kerapatan di area tengah membuat PSG dengan mudah menembus garis pertahanan tinggi City, sehingga tuan rumah menghadapi tugas yang sangat berat pada babak kedua.
Meski Erling Haaland menunjukkan naluri mencetak golnya yang khas dan dua kali memperkecil ketertinggalan, rapuhnya pertahanan City tetap menjadi masalah. Gol Maghnes Akliouche tak lama setelah satu jam pertandingan berjalan praktis meredam momentum kebangkitan mereka. Kendati menguasai 54% bola dan melepaskan 27 tembakan, City gagal mengatasi kecepatan serangan balik PSG. Kegagalan taktis ini akan membuat Maresca mempertanyakan keseimbangan timnya antara menyerang dan menjaga pertahanan saat menguasai bola.
GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Manchester City dari Etihad Stadium.