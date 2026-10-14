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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Manchester City vs Paris Saint-Germain: Dua gol Erling Haaland tak cukup menutupi ambruknya lini pertahanan

Player ratings
Manchester City
FEATURES
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League

Manchester City menelan kekalahan mengecewakan 4-2 di kandang dari Paris Saint-Germain setelah penampilan buruk lini pertahanan pada babak pertama berakibat fatal. Meski bangkit pada babak kedua di bawah komando Erling Haaland, tim tamu tampil efektif lewat serangan balik untuk mengamankan tiga poin.

Soliditas struktur pertahanan Manchester City runtuh dalam 45 menit pertama yang menyakitkan di Etihad Stadium. Tim asuhan Enzo Maresca berulang kali dieksploitasi saat transisi dan tertinggal tiga gol saat turun minum setelah Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha mencetak gol. Kurangnya kerapatan di area tengah membuat PSG dengan mudah menembus garis pertahanan tinggi City, sehingga tuan rumah menghadapi tugas yang sangat berat pada babak kedua.

Meski Erling Haaland menunjukkan naluri mencetak golnya yang khas dan dua kali memperkecil ketertinggalan, rapuhnya pertahanan City tetap menjadi masalah. Gol Maghnes Akliouche tak lama setelah satu jam pertandingan berjalan praktis meredam momentum kebangkitan mereka. Kendati menguasai 54% bola dan melepaskan 27 tembakan, City gagal mengatasi kecepatan serangan balik PSG. Kegagalan taktis ini akan membuat Maresca mempertanyakan keseimbangan timnya antara menyerang dan menjaga pertahanan saat menguasai bola.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Manchester City dari Etihad Stadium.

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    Kiper & Lini Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma - 4/10

    Malam yang sulit saat menghadapi rival mantan klubnya. Meski mencatatkan 5 penyelamatan, ia tampak kewalahan ketika lawan melancarkan serangan bertubi-tubi pada babak pertama. Posisi yang diambilnya saat Vitinha melepaskan tembakan jarak jauh patut dipertanyakan, dan ia kesulitan mengatur lini belakang yang terus-menerus terjebak dalam posisi serba tanggung saat PSG beralih menyerang.

    Abdukodir Khusanov - 5/10

    Kesulitan mengimbangi kecepatan Dembele dan Doue. Ia menjadi bagian dari lini pertahanan yang gagal mengawal pemain-pemain yang berlari dari lini kedua, meski turut berkontribusi dalam membangun serangan City saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan menjelang akhir pertandingan.

    Josko Gvardiol - 5/10

    Seperti biasa, ia rajin melakukan pergerakan menyerang dengan melewati rekan setimnya di sisi lapangan, tetapi hal itu kerap membuat sisi kiri City kosong dan bisa dimanfaatkan PSG. Ia kesulitan menjaga garis pertahanan tetap tinggi untuk menjebak para pemain PSG dalam posisi offside, sehingga turut membuka ruang bagi gol kedua tim tamu.

    Ruben Dias - 4/10

    Sang kapten menjalani malam yang ingin segera dilupakan sebelum ditarik keluar saat jeda. Ia tampak lebih lambat dari biasanya dalam merespons pergerakan Ousmane Dembele dan gagal menjaga garis pertahanan, yang berujung pada skor 0-3 saat turun minum dan pada akhirnya membuat City kalah.

    Marc Guehi - 5/10

    Meski sedikit lebih tenang dibanding rekan duetnya di jantung pertahanan, Guehi kewalahan menghadapi banyaknya pemain PSG yang ikut berlari saat serangan balik. Ia melakukan beberapa sapuan, tetapi tidak cukup mampu memimpin lini belakang untuk menghentikan keterpurukan pada babak pertama.

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    Lini tengah

    Antoine Semenyo - 5/10

    Bermain lebih ke belakang dari biasanya, Semenyo kesulitan memberi pengaruh berarti pada pertandingan. Ia ditarik keluar pada menit ke-61 setelah gagal memberikan perlindungan defensif maupun kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar blok pertahanan menengah PSG.

    Elliot Anderson - 6/10

    Sesekali menunjukkan kualitas tekniknya dan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang berusaha menambah energi di lini tengah. Namun, ia kerap dilewati dalam transisi yang berujung pada gol-gol di babak pertama.

    Rayan Cherki - 4/10

    Mengecewakan dalam peran sebagai pemain nomor 10. Cherki gagal menghubungkan lini tengah dengan Haaland dan kerap terjepit di antara Vitinha dan Zaire-Emery. Pergantiannya saat jeda menjadi kebutuhan taktis setelah ia nyaris tak memberi kontribusi.

    Enzo Fernandez - 6/10

    Sebagai pengatur permainan utama di lini tengah, Fernandez berupaya mencari celah vertikal di pertahanan PSG. Meski menjaga aliran bola tetap lancar, ia kurang mampu memberi tekanan defensif yang dibutuhkan untuk menghentikan momentum PSG pada babak pertama yang berlangsung kacau. Ia digantikan O'Reilly pada menit terakhir.

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    Serangan

    Jeremy Doku - 5/10

    Penampilannya tidak konsisten dan membuat frustrasi. Doku beberapa kali mampu melewati pemain yang menjaganya, tetapi umpan akhirnya kurang akurat. Ia termasuk dalam tiga pemain yang diganti saat jeda, ketika Maresca mencari opsi yang lebih efektif di sepertiga akhir lapangan.

    Erling Haaland - 8/10

    Satu-satunya sisi positif bagi City. Haaland tampil tajam dengan mencetak dua gol pada babak kedua (menit ke-53 dan ke-75), memberi tuan rumah secercah harapan. Ia memanfaatkan umpan dari Ndiaye dan Bouaddi dengan baik, sekali lagi membuktikan bahwa peluang sekecil apa pun cukup baginya untuk mencetak gol.

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  • imago-sport-1084539291.jpgPro Sports Images

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Matheus Nunes - 6/10

    Masuk saat jeda, Nunes membuat lini tengah lebih dinamis dan membantu City terus menekan dalam periode-periode terbaik mereka pada babak kedua.

    Ayyoub Bouaddi - 7/10

    Tampil menonjol setelah masuk dari bangku cadangan. Ia menyumbang assist untuk gol kedua Haaland pada menit ke-75 dan terlihat nyaman dalam laga bertekanan tinggi meski masih muda.

    Iliman Ndiaye - 7/10

    Mengubah tempo pertandingan setelah masuk saat jeda. Ia menyumbang assist untuk gol pertama Haaland pada menit ke-53 dan menghadirkan ancaman yang lebih langsung dibandingkan para pemain yang digantikannya.

    Nico O'Reilly - N/A

    Masuk menggantikan Fernandez pada menit ke-90; waktu yang tersisa terlalu sedikit untuk memengaruhi skor.

    Enzo Maresca - 4/10

    Pengaturan taktiknya pada babak pertama berantakan. Susunan pemain pilihan Maresca membuat pertahanan sepenuhnya terbuka terhadap serangan balik PSG. Meski tiga pergantian pemain yang dilakukannya saat jeda meningkatkan performa tim, kerusakan yang terjadi dalam 32 menit pertama sudah terlalu besar untuk diatasi.

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