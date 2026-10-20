Manchester City menunjukkan permainan posisi dan efisiensi di sepertiga akhir lapangan untuk melumat AEK Athens 5-1 di Etihad Stadium. Tim asuhan Enzo Maresca mengendalikan tempo sejak peluit awal, dengan Elliot Anderson membuka keunggulan pada menit ke-12 berkat assist Enzo Fernandez. Struktur permainan City membuat juara Yunani itu terus tertekan, dan Foden menggandakan keunggulan sebelum jeda dengan memanfaatkan assist pertama dari dua assist Rico Lewis, yang aktif merangsek maju.
Babak kedua diawali kelengahan sesaat ketika Stavros Pilios memperkecil ketertinggalan tim tamu pada menit ke-52. Namun, raksasa Inggris itu merespons dengan cepat dan tegas. Rayan Cherki kembali membawa City unggul dua gol hanya lima menit kemudian, sebelum Foden melengkapi hat-trick lewat dua gol tambahan pada menit ke-65 dan ke-76. City menutup laga dengan penguasaan bola 60 persen dan 17 tembakan, menegaskan status mereka sebagai salah satu favorit juara turnamen lewat penampilan berintensitas tinggi yang tak mampu diatasi AEK.