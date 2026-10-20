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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Manchester City vs AEK Athens: Phil Foden cetak hat-trick dengan penyelesaian klinis saat Manchester City mendominasi di Etihad

Manchester City
AEK Athens
Manchester City vs AEK Athens
Champions League

Manchester City dengan mudah mengalahkan AEK Athens 5-1 di Liga Champions berkat hat-trick gemilang Phil Foden. Meski sempat mendapat perlawanan ketika tim tamu memperkecil ketertinggalan pada awal babak kedua, keunggulan teknik City terlihat jelas dalam penampilan dominan mereka.

Manchester City menunjukkan permainan posisi dan efisiensi di sepertiga akhir lapangan untuk melumat AEK Athens 5-1 di Etihad Stadium. Tim asuhan Enzo Maresca mengendalikan tempo sejak peluit awal, dengan Elliot Anderson membuka keunggulan pada menit ke-12 berkat assist Enzo Fernandez. Struktur permainan City membuat juara Yunani itu terus tertekan, dan Foden menggandakan keunggulan sebelum jeda dengan memanfaatkan assist pertama dari dua assist Rico Lewis, yang aktif merangsek maju.

Babak kedua diawali kelengahan sesaat ketika Stavros Pilios memperkecil ketertinggalan tim tamu pada menit ke-52. Namun, raksasa Inggris itu merespons dengan cepat dan tegas. Rayan Cherki kembali membawa City unggul dua gol hanya lima menit kemudian, sebelum Foden melengkapi hat-trick lewat dua gol tambahan pada menit ke-65 dan ke-76. City menutup laga dengan penguasaan bola 60 persen dan 17 tembakan, menegaskan status mereka sebagai salah satu favorit juara turnamen lewat penampilan berintensitas tinggi yang tak mampu diatasi AEK.

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Kiper & Lini Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma - 6/10

    Penjaga gawang asal Italia itu menjalani malam yang relatif tenang. Dominasi City membuatnya jarang diuji. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan tembakan Pilios pada menit ke-52, satu dari hanya tiga tembakan tepat sasaran yang dihadapinya sepanjang pertandingan. Distribusi bolanya tetap andal meski nyaris tanpa tekanan.

    Abdukodir Khusanov - 7/10

    Bek muda itu tampak nyaman dalam sistem Maresca. Ia menjaga garis pertahanan tetap tinggi dan menggagalkan potensi serangan balik sebelum berkembang. Ia unggul dalam duel udara dan menunjukkan ketenangan saat menguasai bola untuk membangun serangan dari belakang.

    Ruben Dias - 7/10

    Sang kapten memimpin lini pertahanan dengan wibawa seperti biasa hingga ditarik keluar pada menit ke-82. Ia mengorganisasi pertahanan dengan baik dan memastikan para penyerang AEK hanya memiliki sedikit ruang untuk bergerak. Penampilan yang profesional seperti biasa dari pemain tim nasional Portugal itu.

    Rico Lewis - 9/10

    Menjalankan peran hibridnya, Lewis tampil sensasional. Ia memberikan assist untuk gol-gol Foden pada menit ke-34 dan ke-65, menunjukkan visi dan ketepatan waktu yang luar biasa. Kemampuannya bergerak ke tengah lapangan memberi City keunggulan jumlah pemain secara konsisten.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Gvardiol terus menjadi opsi umpan di sisi kiri, memberi kelebaran permainan dan dukungan bagi para penyerang. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-59, tetapi tetap disiplin setelahnya hingga diganti pada menit ke-72.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Lini tengah

    Enzo Fernandez - 8/10

    Pemain Argentina itu menjadi pengatur tempo di lini tengah. Ia memberikan assist brilian untuk gol pembuka pada menit ke-12 dan mengendalikan ritme permainan lewat umpan-umpannya yang beragam sebelum ditarik keluar pada menit ke-72.

    Phil Foden - 10/10

    Penampilan sempurna dari pahlawan lokal. Foden mencetak gol pada menit ke-34, ke-65, dan ke-76 untuk mengemas hat-trick. Selain mencetak gol, ia juga memberi assist untuk Cherki pada menit ke-57, sehingga terlibat langsung dalam empat gol. Ia benar-benar tak terbendung.

    Elliot Anderson - 8/10

    Anderson menunjukkan alasan dirinya sangat dihargai lewat penyelesaian akhir yang klinis untuk membuka keunggulan pada menit ke-12. Ia bekerja sama dengan baik bersama lini depan dan tanpa lelah merebut kembali penguasaan bola dalam fase transisi.

    Allan - 7/10

    Bermain dalam peran yang lebih menyerang, Allan memberikan keseimbangan yang dibutuhkan kuartet penyerang Manchester City. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya tanpa bola menarik para bek keluar dari posisi mereka, menciptakan ruang-ruang yang dimanfaatkan Foden dengan begitu efektif.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Serangan

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki terus mengancam lewat kemampuannya menggiring bola. Ia mencetak gol dengan apik pada menit ke-57, menyambar umpan Foden untuk praktis mengakhiri harapan AEK bangkit. Standar kemampuan tekniknya tetap sangat tinggi.

    Floyd Samba - 6/10

    Samba menjadi ujung tombak dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi kesulitan mendapat ruang tembak yang leluasa. Ia menjadi tumpuan para gelandang serang sebelum digantikan McAidoo pada menit ke-62.

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  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Pemain pengganti dan pelatih

    Ryan McAidoo - 7/10

    Masuk pada menit ke-62, pemain muda ini langsung memberi dampak dengan menciptakan gol terakhir Foden pada menit ke-76. Penampilan singkat yang sangat menjanjikan dan menunjukkan potensi kreativitasnya.

    Vitor Reis - 6/10

    Masuk untuk menjalani 18 menit terakhir dan membantu tim menuntaskan pertandingan. Ia langsung menyatu dengan lini pertahanan saat City menurunkan tempo permainan.

    Rayan Ait Nouri - 6/10

    Menggantikan Gvardiol pada menit ke-72 dan memberi tenaga baru di sisi kiri. Ia menjaga posisi bertahannya dengan baik dan sesekali melakukan overlap.

    Kaden Braithwaite - Tidak dinilai

    Masuk menggantikan Dias pada menit ke-82. Ia tidak cukup lama berada di lapangan untuk mendapat penilaian yang adil.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca menerapkan strategi yang tepat. Keputusannya menjadikan Rico Lewis pengatur serangan utama dari lini pertahanan membuat AEK kewalahan. Bahkan ketika tim tamu mencetak gol, timnya tidak panik dan tetap berpegang pada prinsip penguasaan bola yang terkontrol untuk kembali mendominasi.

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