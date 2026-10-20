Gianluigi Donnarumma - 6/10

Penjaga gawang asal Italia itu menjalani malam yang relatif tenang. Dominasi City membuatnya jarang diuji. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan tembakan Pilios pada menit ke-52, satu dari hanya tiga tembakan tepat sasaran yang dihadapinya sepanjang pertandingan. Distribusi bolanya tetap andal meski nyaris tanpa tekanan.

Abdukodir Khusanov - 7/10

Bek muda itu tampak nyaman dalam sistem Maresca. Ia menjaga garis pertahanan tetap tinggi dan menggagalkan potensi serangan balik sebelum berkembang. Ia unggul dalam duel udara dan menunjukkan ketenangan saat menguasai bola untuk membangun serangan dari belakang.

Ruben Dias - 7/10

Sang kapten memimpin lini pertahanan dengan wibawa seperti biasa hingga ditarik keluar pada menit ke-82. Ia mengorganisasi pertahanan dengan baik dan memastikan para penyerang AEK hanya memiliki sedikit ruang untuk bergerak. Penampilan yang profesional seperti biasa dari pemain tim nasional Portugal itu.

Rico Lewis - 9/10

Menjalankan peran hibridnya, Lewis tampil sensasional. Ia memberikan assist untuk gol-gol Foden pada menit ke-34 dan ke-65, menunjukkan visi dan ketepatan waktu yang luar biasa. Kemampuannya bergerak ke tengah lapangan memberi City keunggulan jumlah pemain secara konsisten.

Josko Gvardiol - 7/10

Gvardiol terus menjadi opsi umpan di sisi kiri, memberi kelebaran permainan dan dukungan bagi para penyerang. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-59, tetapi tetap disiplin setelahnya hingga diganti pada menit ke-72.