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Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Liverpool vs Villarreal: Mac Allister dan sensasi remaja Rio Ngumoha bersinar saat Liverpool menang tipis dalam laga menegangkan dengan tujuh gol

Player ratings
Liverpool
A. Mac Allister
Liverpool vs Villarreal
Villarreal
Champions League

Liverpool mempertahankan rekor sempurna di Liga Champions dengan kemenangan mendebarkan 4-3 atas Villarreal pada malam laga Eropa yang kacau di Anfield.

Liverpool dikejutkan pada awal laga ketika Georges Mikautadze mencetak gol pembuka pada menit keempat, lalu Sergi Cardona menggandakan keunggulan tim tamu sebelum menit ke-30. Anak asuh Andoni Iraola tak menyerah dan tetap teguh pada pendekatan taktis mereka. Alexis Mac Allister memperkecil ketertinggalan lewat sundulan sebelum Ronald Araujo menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak pertama.

Momentum sepenuhnya berbalik pada babak kedua setelah Florian Wirtz masuk. Mac Allister mencetak gol keduanya pada menit ke-65, lalu Wirtz menambah gol keempat hanya tiga menit berselang. Gol Tani Oluwaseyi menjelang akhir laga, yang berawal dari umpan silang berbahaya Ayoze Pérez, membuat menit-menit terakhir berlangsung menegangkan. Namun, tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan ketiga beruntun dan naik ke posisi kedua dengan sembilan poin.

Sementara itu, Villarreal turun ke posisi ke-19 dengan hanya tiga poin. Penampilan lini serang Liverpool luar biasa, tetapi transisi bertahan mereka masih akan menjadi sorotan. Berikut penilaian kami terhadap para pemain Liverpool dalam laga yang tak terlupakan ini.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Kiper dan lini pertahanan

    Alisson Becker - 5,5/10

    Malam yang sulit bagi kiper asal Brasil ini. Ia kebobolan tiga kali dari hanya lima tembakan tepat sasaran. Alisson tak banyak bisa berbuat menghadapi penyelesaian akhir Villarreal yang tajam, tetapi ia tampak tidak seperti biasanya, kurang tenang saat menghadapi serangan balik cepat tim tamu pada babak pertama. Ia kemudian melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Santiago Mouriño dan mencegah Villarreal menambah gol.

    Ronald Araujo - 7,5/10

    Bek asal Uruguay ini menunjukkan mengapa ia begitu cepat beradaptasi dengan kehidupan di Merseyside. Selain menjalankan tugas bertahan, ia melompat paling tinggi untuk mencetak gol penyeimbang penting pada menit ke-45+2, tepat sebelum jeda, yang sepenuhnya mengubah momentum pertandingan. Ia digantikan Florian Wirtz saat turun minum dalam perubahan taktik yang menentukan.

    Konstantinos Tsimikas - 7/10

    Bek sayap asal Yunani ini tampil berbeda di kedua babak. Awalnya ia kesulitan menghadapi posisi para pemain sayap Villarreal, terutama dalam rangkaian serangan yang menghasilkan gol kedua. Namun, umpan sepak pojoknya yang terukur menjadi assist penting bagi gol pertama Mac Allister pada menit ke-36. Setelah itu, kontribusinya dalam serangan meningkat pesat.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Malam yang menguji bek muda ini. Ia beberapa kali menunjukkan kemampuannya mengolah bola, tetapi sesekali kewalahan menghadapi pergerakan Mikautadze dan Santi Comesaña. Ia digantikan Joe Gomez pada menit ke-74 untuk memperkokoh lini belakang.

    Virgil van Dijk - 5,5/10

    Babak pertama yang tidak seperti biasanya bagi sang kapten, yang tampil kurang konsisten. Sundulannya yang meleset jauh dari sasaran menghadiahkan gol pembuka kepada Mikautadze pada menit keempat. Ia juga ikut bertanggung jawab atas celah besar yang berujung pada gol Cardona. Namun, kecepatannya kembali ke posisi bertahan pada babak kedua sangat penting untuk mencegah Villarreal menyelesaikan kebangkitan pada menit-menit akhir.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Lini tengah

    Alexis Mac Allister - 9,5/10

    Tak terbantahkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini. Mac Allister menunjukkan ketepatan waktu yang luar biasa saat masuk ke kotak penalti, mencetak gol lewat sundulan apik pada menit ke-36 dan menambah gol kedua melalui penyelesaian tajam yang membentur mistar gawang pada menit ke-65. Kemampuannya menghubungkan permainan dan menjaga tekanan membantu Liverpool mendominasi penguasaan bola sebesar 53% serta melepaskan total 22 tembakan.

    Ryan Gravenberch - 7/10

    Ia tampil rapi di lini tengah setelah kembali dari skorsing di kompetisi domestik. Gravenberch memberikan keseimbangan yang memungkinkan para gelandang dengan peran lebih menyerang bergerak bebas. Ia membantu Liverpool mengalirkan bola secara efektif sebelum menjalankan peran lebih dalam di sisi kanan dengan nyaman pada babak kedua.

    Trey Nyoni - 7,5/10

    Pemain muda ini menunjukkan ketenangan yang melampaui usianya dalam pertandingan penting. Ia tampil dinamis sepanjang laga, menghubungkan lini tengah dan serangan dengan cemerlang, serta nyaris mencetak gol lewat tembakan keras yang melesat tipis di samping tiang gawang sebelum digantikan James McConnell pada menit ke-81.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Serangan

    Cody Gakpo - 8/10

    Gakpo terus merepotkan pertahanan Villarreal dan menciptakan kekacauan di sisi kiri. Ia memberikan assist dengan umpan yang terukur untuk gol Wirtz pada menit ke-68 dan berperan besar dalam proses terciptanya gol pertama Liverpool.

    Rio Ngumoha - 9/10

    Tampil memukau di panggung Eropa. Pemain berusia 18 tahun itu menjadi mimpi buruk bagi Sergi Cardona. Ia sukses melakukan dribel dan mencatatkan dua assist luar biasa, masing-masing untuk gol penyama kedudukan Araujo dan gol kedua Mac Allister. Ia meninggalkan lapangan pada menit ke-74 dengan disambut tepuk tangan sambil berdiri.

    Lewis Koumas - 6/10

    Bekerja keras untuk meregangkan lini belakang Villarreal dan nyaris menyambut umpan silang berbahaya pada babak kedua, tetapi sulit mendapatkan peluang matang. Ia digantikan Alexander Isak pada menit ke-66 saat Iraola menginginkan sosok yang lebih kuat secara fisik di lini depan.

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  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Florian Wirtz - 8,5/10

    Masuk menggantikan Araujo saat jeda, Wirtz mengubah sepenuhnya dinamika serangan. Ia mencetak gol keempat Liverpool pada menit ke-68 lewat penyelesaian apik yang melewati sela kaki Renato Veiga, membuktikan kemampuannya sebagai pemain kelas elite yang bisa mengubah jalannya laga dari ruang antarlini.

    Alexander Isak - 6/10

    Masuk menggantikan Koumas pada menit ke-66. Ia menjadi titik tumpu berbeda di lini serang dan melepaskan tembakan menanjak dari jarak sekitar 18 meter yang melambung di atas mistar saat Liverpool berupaya memastikan kemenangan.

    Joe Gomez - 6/10

    Masuk menggantikan Jacquet pada menit ke-74 untuk memperkuat pertahanan bersama Van Dijk.

    Bradley Barcola - 6/10

    Masuk menggantikan Ngumoha pada menit ke-74. Ia memanfaatkan kecepatannya untuk menyibukkan Villarreal lewat serangan balik, meski Liverpool kebobolan gol pada menit-menit akhir saat ia berada di lapangan.

    James McConnell - Tidak dinilai

    Masuk untuk sembilan menit terakhir ditambah waktu tambahan. Waktu bermainnya tidak cukup untuk mendapat penilaian penuh.

    Andoni Iraola - 8/10

    Keputusannya memasukkan Florian Wirtz saat jeda dan menggeser posisi Gravenberch merupakan langkah taktis brilian yang mengubah babak pertama yang kacau menjadi penampilan dominan pada babak kedua. Meski susunan pertahanannya dalam 30 menit pertama mengkhawatirkan, penyesuaian tegas yang ia lakukan di tengah laga memastikan kemenangan penting dan menjaga rekor sempurna tim di kompetisi Eropa.

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