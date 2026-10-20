Liverpool dikejutkan pada awal laga ketika Georges Mikautadze mencetak gol pembuka pada menit keempat, lalu Sergi Cardona menggandakan keunggulan tim tamu sebelum menit ke-30. Anak asuh Andoni Iraola tak menyerah dan tetap teguh pada pendekatan taktis mereka. Alexis Mac Allister memperkecil ketertinggalan lewat sundulan sebelum Ronald Araujo menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak pertama.
Momentum sepenuhnya berbalik pada babak kedua setelah Florian Wirtz masuk. Mac Allister mencetak gol keduanya pada menit ke-65, lalu Wirtz menambah gol keempat hanya tiga menit berselang. Gol Tani Oluwaseyi menjelang akhir laga, yang berawal dari umpan silang berbahaya Ayoze Pérez, membuat menit-menit terakhir berlangsung menegangkan. Namun, tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan ketiga beruntun dan naik ke posisi kedua dengan sembilan poin.
Sementara itu, Villarreal turun ke posisi ke-19 dengan hanya tiga poin. Penampilan lini serang Liverpool luar biasa, tetapi transisi bertahan mereka masih akan menjadi sorotan. Berikut penilaian kami terhadap para pemain Liverpool dalam laga yang tak terlupakan ini.