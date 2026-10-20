Alisson Becker - 5,5/10

Malam yang sulit bagi kiper asal Brasil ini. Ia kebobolan tiga kali dari hanya lima tembakan tepat sasaran. Alisson tak banyak bisa berbuat menghadapi penyelesaian akhir Villarreal yang tajam, tetapi ia tampak tidak seperti biasanya, kurang tenang saat menghadapi serangan balik cepat tim tamu pada babak pertama. Ia kemudian melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Santiago Mouriño dan mencegah Villarreal menambah gol.

Ronald Araujo - 7,5/10

Bek asal Uruguay ini menunjukkan mengapa ia begitu cepat beradaptasi dengan kehidupan di Merseyside. Selain menjalankan tugas bertahan, ia melompat paling tinggi untuk mencetak gol penyeimbang penting pada menit ke-45+2, tepat sebelum jeda, yang sepenuhnya mengubah momentum pertandingan. Ia digantikan Florian Wirtz saat turun minum dalam perubahan taktik yang menentukan.

Konstantinos Tsimikas - 7/10

Bek sayap asal Yunani ini tampil berbeda di kedua babak. Awalnya ia kesulitan menghadapi posisi para pemain sayap Villarreal, terutama dalam rangkaian serangan yang menghasilkan gol kedua. Namun, umpan sepak pojoknya yang terukur menjadi assist penting bagi gol pertama Mac Allister pada menit ke-36. Setelah itu, kontribusinya dalam serangan meningkat pesat.

Jeremy Jacquet - 6/10

Malam yang menguji bek muda ini. Ia beberapa kali menunjukkan kemampuannya mengolah bola, tetapi sesekali kewalahan menghadapi pergerakan Mikautadze dan Santi Comesaña. Ia digantikan Joe Gomez pada menit ke-74 untuk memperkokoh lini belakang.

Virgil van Dijk - 5,5/10

Babak pertama yang tidak seperti biasanya bagi sang kapten, yang tampil kurang konsisten. Sundulannya yang meleset jauh dari sasaran menghadiahkan gol pembuka kepada Mikautadze pada menit keempat. Ia juga ikut bertanggung jawab atas celah besar yang berujung pada gol Cardona. Namun, kecepatannya kembali ke posisi bertahan pada babak kedua sangat penting untuk mencegah Villarreal menyelesaikan kebangkitan pada menit-menit akhir.