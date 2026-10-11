Alisson Becker (5/10):

Nyaris tak mendapat perlindungan dari lini pertahanan yang berantakan pada babak kedua. Ia hampir tidak diuji dalam 45 menit pertama dan akhirnya kebobolan tiga gol dari hanya empat tembakan tepat sasaran, meski ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian akhir lawan yang klinis.

Ronald Araujo (4,5/10):

Menerima kartu kuning yang tak perlu pada menit kedelapan karena memprotes keputusan wasit, sehingga harus membatasi agresivitasnya secara taktis. Tampil cukup baik pada babak pertama sebelum digantikan Frimpong pada menit ke-75.

Jules Jacquet (5/10):

Dipercaya menjadi starter di jantung pertahanan dan tampil solid dalam sejumlah duel fisik pada babak pertama. Namun, seperti para pemain bertahan lainnya, ia kesulitan setelah timnya bermain dengan sepuluh orang. Ruang-ruang besar terbuka di area tengah sebelum ia digantikan pada menit ke-88.

Virgil van Dijk (5,5/10):

Memimpin lini belakang dengan sangat baik pada awal pertandingan dan bergerak agresif ke lini tengah untuk mengganggu ritme Manchester City. Beban pertahanan menjadi terlalu berat setelah kartu merah, dan ia menerima kartu kuning karena frustrasi pada masa tambahan waktu (90+1').

Milos Kerkez (6,5/10):

Memberikan perlindungan defensif yang sangat baik, terutama lewat intervensi krusial nan gemilang untuk menggagalkan peluang bersih Antoine Semenyo mencetak gol pada menit ke-50. Ia tampak frustrasi, dan wajar saja, atas keputusan Wirtz yang buruk serta kegagalannya mengoper bola kepada Kerkez saat transisi menyerang.