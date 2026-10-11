Manchester City tanpa ampun memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak tiga gol beruntun hanya dalam 13 menit melalui Erling Haaland, pemain pengganti Jeremy Doku, dan Rayan Cherki. Penampilan tuan rumah yang semula menjanjikan berubah menjadi mimpi buruk di lini pertahanan dan memperlihatkan rapuhnya tim saat transisi permainan. Berikut rapor pemain Liverpool:
Rating pemain Liverpool vs Man City: Wirtz tampil buruk, Frimpong dipermalukan, dan aksi gila Gravenberch memicu kekalahan 3-0
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Kiper & Lini Pertahanan
Alisson Becker (5/10):
Nyaris tak mendapat perlindungan dari lini pertahanan yang berantakan pada babak kedua. Ia hampir tidak diuji dalam 45 menit pertama dan akhirnya kebobolan tiga gol dari hanya empat tembakan tepat sasaran, meski ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian akhir lawan yang klinis.
Ronald Araujo (4,5/10):
Menerima kartu kuning yang tak perlu pada menit kedelapan karena memprotes keputusan wasit, sehingga harus membatasi agresivitasnya secara taktis. Tampil cukup baik pada babak pertama sebelum digantikan Frimpong pada menit ke-75.
Jules Jacquet (5/10):
Dipercaya menjadi starter di jantung pertahanan dan tampil solid dalam sejumlah duel fisik pada babak pertama. Namun, seperti para pemain bertahan lainnya, ia kesulitan setelah timnya bermain dengan sepuluh orang. Ruang-ruang besar terbuka di area tengah sebelum ia digantikan pada menit ke-88.
Virgil van Dijk (5,5/10):
Memimpin lini belakang dengan sangat baik pada awal pertandingan dan bergerak agresif ke lini tengah untuk mengganggu ritme Manchester City. Beban pertahanan menjadi terlalu berat setelah kartu merah, dan ia menerima kartu kuning karena frustrasi pada masa tambahan waktu (90+1').
Milos Kerkez (6,5/10):
Memberikan perlindungan defensif yang sangat baik, terutama lewat intervensi krusial nan gemilang untuk menggagalkan peluang bersih Antoine Semenyo mencetak gol pada menit ke-50. Ia tampak frustrasi, dan wajar saja, atas keputusan Wirtz yang buruk serta kegagalannya mengoper bola kepada Kerkez saat transisi menyerang.
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Lini tengah
Ryan Gravenberch (5/10):
Penilaian yang sangat sulit diberikan. Ia tak diragukan lagi merupakan pemain terbaik Liverpool dan motor permainan tim selama lebih dari 60 menit, dengan penampilan yang disamakan Jamie Carragher dengan Patrick Vieira. Namun, kecerobohannya hingga menerima kartu kuning kedua pada menit ke-62 menjadi titik balik yang menghancurkan seluruh kerja keras timnya.
Alexis Mac Allister (6/10):
Berjuang secara fisik maupun teknik untuk mengimbangi lini tengah Manchester City. Sangat tidak beruntung dalam gol pembuka, ketika tembakan Doku yang terblokir membentur dirinya dan memantul tepat ke arah Haaland. Kondisi fisiknya menurun drastis saat timnya mulai merasakan dampak bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit.
Florian Wirtz (3,5/10):
Tampil sangat mengecewakan dan ceroboh. Berkali-kali kehilangan bola, mengeksekusi bola mati dengan buruk (sering kali membentur pemain lawan pertama), dan jelas membuat rekan-rekan setimnya frustrasi. Sudah sepantasnya ia langsung diganti setelah gol pembuka Manchester City pada menit ke-66.
Víctor Muñoz (4/10):
Beberapa kali berada di area serangan yang menjanjikan dan melepaskan beberapa tembakan ke gawang, tetapi menjadi titik lemah besar dalam pertahanan pada babak kedua. Doku terlalu mudah memotong ke dalam dan melewatinya sebelum mencetak gol kedua Manchester City yang spektakuler.
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Serangan
Bradley Barcola (5/10):
Cukup baik membantu pertahanan pada babak pertama, tetapi kurang menentukan saat menguasai bola dan mengabaikan rekan-rekannya dalam serangan balik. Penampilannya sedikit membaik pada awal babak kedua ketika menciptakan peluang bagus bagi Koumas, sebelum kembali meredup dan diganti pada menit ke-88.
Lewis Koumas (6/10):
Dalam penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Primer, ia bekerja tanpa lelah dan menyulitkan Rúben Dias serta Marc Guéhi lewat tekanan yang tak henti-henti. Tembakan kerasnya memaksa Donnarumma menahan bola dengan telapak tangan sebelum ia digantikan Ngumoha pada menit ke-75.
- AFP
Pemain Pengganti dan Pelatih
Trey Nyoni (4,5/10):
Menggantikan Wirtz pada menit ke-66 dalam situasi yang nyaris mustahil dan kesulitan menghadapi dominasi mutlak City dalam penguasaan bola.
Jeremie Frimpong (3/10):
Masuk pada menit ke-75, tetapi tampak benar-benar kebingungan. Ia dipermalukan habis-habisan oleh Rayan Cherki, yang membuatnya terjatuh lewat olah bola menawan sebelum mencetak gol ketiga.
Rio Ngumoha (5/10):
Masuk menggantikan Koumas pada menit ke-75, tetapi tidak mampu memberi dampak berarti dalam pertandingan yang sudah terlanjur lepas.
Joe Gomez & Federico Chiesa (tidak dinilai):
Dimasukkan pada menit ke-88 ketika pertandingan sudah tidak lagi berlangsung sengit.
Andoni Iraola (5/10):
Rencana permainannya berjalan sempurna selama satu jam, membatasi ruang gerak City dan menciptakan serangan transisi. Namun, ia harus menanggung akibat dari kemerosotan mental mengejutkan timnya setelah kartu merah. Para pemainnya bahkan tidak mampu bertahan selama tiga menit sebelum kebobolan gol pembuka.
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