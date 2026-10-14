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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Liverpool vs LASK: Bradley Barcola bersinar dalam laga kacau dan menegangkan dengan sembilan gol

Liverpool
LASK vs Liverpool
LASK
Champions League
B. Barcola

Liverpool berhasil melewati laga Liga Champions yang berlangsung kacau di Austria dengan kemenangan 6-3 atas LASK berkat hat-trick Bradley Barcola. Meski dominan pada babak pertama, kelengahan di lini pertahanan pada babak kedua sempat membuat tuan rumah kembali bersaing.

Liverpool meraih kemenangan sengit 6-3 atas LASK dalam laga fase grup Liga Champions, yang diwarnai penyelesaian serangan tajam dan kerapuhan pertahanan yang mengherankan.

Liverpool menguasai sepenuhnya babak pertama dan unggul 3-0 saat turun minum. Lini depan Andoni Iraola bergerak terlalu cair untuk diatasi tim Austria itu. Para pemain Liverpool leluasa memanfaatkan ruang antarlini, mencatatkan total 25 tembakan dan nilai gol harapan (xG) sebesar 3,37.

Babak kedua berubah menjadi ajang saling serang lewat transisi permainan layaknya pertandingan basket. Liverpool menambah tiga gol, tetapi pertahanan mereka juga tiga kali ditembus LASK yang terus memberikan perlawanan. Masalah dalam struktur pertahanan Liverpool muncul ketika permainan semakin terbuka, terutama setelah sejumlah pergantian pemain pada babak kedua. Namun, kualitas individu para pemain depan Liverpool akhirnya terlalu tangguh bagi tuan rumah, memastikan tim Liga Primer itu mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi Eropa.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Liverpool dari Raiffeisen Arena...

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    Kiper dan Lini Pertahanan

    Alisson Becker - 5/10:

    Malam yang luar biasa sibuk bagi kiper asal Brasil itu meski melihat skor pertandingan. Ia tak bisa berbuat banyak menghadapi banyaknya gol yang bersarang pada babak kedua, tetapi kegagalan menjaga gawang tetap nirbobol akan membuatnya frustrasi. Ia hanya mencatatkan satu penyelamatan, sementara LASK tampil sangat efisien dengan empat tembakan tepat sasaran.

    Jeremie Frimpong - 9/10:

    Penampilan bek sayap modern kelas elite. Frimpong terus menjadi opsi serangan di sisi kanan, menyumbang assist untuk gol ketiga Bradley Barcola pada menit ke-66 dan gol Lewis Koumas pada menit ke-72. Ia juga mencetak gol pada menit ke-51, melengkapi penampilan yang ditandai dengan pergerakan overlap berintensitas tinggi.

    Jeremy Jacquet - 6/10:

    Diganti setelah 62 menit, Jacquet memberikan fondasi yang cukup solid pada babak pertama, tetapi ia menjadi bagian dari lini belakang yang mulai goyah ketika LASK meningkatkan intensitas permainan. Penempatan posisinya secara umum tepat sebelum pertandingan berubah menjadi lebih terbuka dengan serangan silih berganti.

    Ronald Araujo - 7/10:

    Membuka keunggulan pada menit ke-22 lewat sundulan dari sepak pojok. Araujo mendominasi duel udara selama 62 menit berada di lapangan. Ia digantikan Virgil van Dijk pada babak kedua.

    Kostas Tsimikas - 7/10:

    Sebagai kapten, Tsimikas memberi contoh lewat penampilannya pada babak pertama, termasuk menyumbang assist untuk gol pembuka Ronald Araujo pada menit ke-22. Ia juga berperan penting dalam gol kelima, meski harus bekerja ekstra keras saat bertahan karena Flecker mulai menemukan ruang menjelang akhir pertandingan.

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    Lini tengah

    Trey Nyoni - 6/10:

    Pemain muda ini tampil disiplin dengan berfokus menjaga sirkulasi bola dan melindungi lini pertahanan. Ia bermain selama 85 menit dan menunjukkan kematangan dalam mengoper bola, meski beberapa kali berhasil dilewati lawan saat LASK bangkit pada babak kedua.

    Ryan Gravenberch - 7/10:

    Gravenberch memanfaatkan keunggulan fisiknya dengan baik untuk membawa bola melintasi berbagai area lapangan. Ia berperan penting dalam transisi dari bertahan ke menyerang, membantu Liverpool mencatatkan 62% penguasaan bola dan terus menekan lima pemain belakang LASK.

    Florian Wirtz - 8/10:

    Wirtz menjadi motor kreativitas utama di lini tengah Liverpool. Ia memberikan assist untuk gol kedua Barcola pada menit ke-37 dan berperan sentral dalam setiap serangan yang dibangun ke depan. Kemampuannya berputar di ruang sempit menentukan tempo saat Liverpool mendominasi permainan.

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    Serangan

    Bradley Barcola - 10/10:

    Penampilan sempurna dari sang penyerang. Barcola tak terbendung dan mencetak hat-trick lewat penyelesaian tajam pada menit ke-24, 37, dan 66. Pergerakannya tanpa bola berkelas dunia, sementara penyelesaian akhirnya selalu tepat sasaran. Ia pun membuktikan bahwa kepercayaan besar sang pelatih terhadap kemampuannya tidak salah.

    Rio Ngumoha - 6/10:

    Beberapa kali menunjukkan kemampuan tekniknya di sisi sayap. Meski tidak mencetak gol atau assist, keberadaannya membuat bek sayap LASK terus bertahan jauh di area sendiri sepanjang sebagian besar satu jam pertama sebelum ia digantikan menjelang akhir laga.

    Lewis Koumas - 8/10:

    Penampilan yang sangat produktif dari penyerang muda ini. Ia memberikan assist untuk gol pertama Barcola pada menit ke-24 dan menunjukkan naluri tajam untuk mencetak gol sendiri pada menit ke-72, menuntaskan serangan yang diawali Frimpong.

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  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Pemain cadangan dan manajer

    Virgil van Dijk - 5/10:

    Masuk pada menit ke-62 untuk menghadirkan kepemimpinan berbekal pengalamannya, tetapi Liverpool kebobolan tiga gol selama ia berada di lapangan.

    Joe Gomez - 5/10:

    Masuk pada menit ke-62. Seperti Van Dijk, ia kesulitan menghadapi permainan LASK yang tiba-tiba lebih langsung ketika tuan rumah mencetak tiga gol dalam setengah jam terakhir.

    Victor Munoz - 6/10:

    Masuk pada menit ke-73. Ia membawa tenaga segar dan membantu tim mempertahankan hasil hingga laga berakhir, meski pertandingan berlangsung semakin sengit.

    Alexis Mac Allister - N/A:

    Masuk pada menit ke-85. Waktunya terlalu singkat untuk memengaruhi jalannya pertandingan secara taktis.

    Luke Chambers - N/A:

    Masuk pada menit ke-85 untuk memperkuat sisi kiri.

    Andoni Iraola - 7/10:

    Rancangan taktik menyerang Iraola tanpa cela, terbukti dari enam gol dan 25 tembakan. Namun, pergantian pemainnya pada babak kedua tampaknya mengganggu ritme pertahanan, sehingga pertandingan yang semula berjalan nyaman berubah menjadi aksi saling balas gol yang semestinya tak perlu terjadi. Meski begitu, meraih tiga poin dan mencetak enam gol dalam laga tandang di Eropa tetap merupakan hasil kerja yang baik.

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