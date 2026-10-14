Liverpool meraih kemenangan sengit 6-3 atas LASK dalam laga fase grup Liga Champions, yang diwarnai penyelesaian serangan tajam dan kerapuhan pertahanan yang mengherankan.

Liverpool menguasai sepenuhnya babak pertama dan unggul 3-0 saat turun minum. Lini depan Andoni Iraola bergerak terlalu cair untuk diatasi tim Austria itu. Para pemain Liverpool leluasa memanfaatkan ruang antarlini, mencatatkan total 25 tembakan dan nilai gol harapan (xG) sebesar 3,37.

Babak kedua berubah menjadi ajang saling serang lewat transisi permainan layaknya pertandingan basket. Liverpool menambah tiga gol, tetapi pertahanan mereka juga tiga kali ditembus LASK yang terus memberikan perlawanan. Masalah dalam struktur pertahanan Liverpool muncul ketika permainan semakin terbuka, terutama setelah sejumlah pergantian pemain pada babak kedua. Namun, kualitas individu para pemain depan Liverpool akhirnya terlalu tangguh bagi tuan rumah, memastikan tim Liga Primer itu mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi Eropa.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Liverpool dari Raiffeisen Arena...