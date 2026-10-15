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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Juventus vs Celta Vigo: Randal Kolo Muani cetak gol kemenangan dramatis di pengujung laga untuk menuntaskan kebangkitan tim Italia

Juventus
Celta Vigo
Player ratings
Celta Vigo vs Juventus
Europa League

Juventus mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Europa dengan kemenangan 2-1 yang diraih lewat perjuangan keras atas Celta Vigo di Abanca Balaidos. Meski tertinggal saat turun minum, Juventus menunjukkan ketangguhan taktis untuk membalikkan keadaan melalui gol Nick Woltemade dan Randal Kolo Muani, yang mencetak gol pada masa injury time.

Juventus asuhan Luciano Spalletti menunjukkan ketangguhan mental di Galicia. Setelah tampil kurang padu pada babak pertama, mereka bangkit untuk meraih tiga poin. Juventus semula kesulitan membendung transisi permainan Celta yang cair dan tertinggal pada menit ke-18 ketika Hugo Alvarez memanfaatkan kelengahan lini pertahanan. Meski menguasai 53% penguasaan bola, Juventus kesulitan menembus pertahanan rapat tim Spanyol itu hingga perubahan taktik pada babak kedua mulai membuahkan hasil.

Gol penyeimbang Nick Woltemade menjelang satu jam pertandingan sepenuhnya mengubah momentum. Juventus meningkatkan intensitas serangan dan menutup laga dengan total 22 tembakan. Celta Vigo tetap berbahaya lewat serangan balik, tetapi kedalaman skuad Juventus terbukti menentukan. Dalam akhir laga yang menegangkan, Andrea Cambiaso mengirim umpan krusial yang disontek Randal Kolo Muani menjadi gol pada menit kedua masa tambahan waktu. Hasil itu memastikan Juventus tetap berada di puncak klasemen Liga Europa dengan dua kemenangan dari dua pertandingan.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Juventus dari Balaidos.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kiper & Lini Pertahanan

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Vicario lebih banyak menjadi penonton sepanjang sebagian besar pertandingan karena Juventus mendominasi penguasaan bola. Namun, ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol pembuka Hugo Alvarez pada menit ke-18. Ia mencatatkan satu penyelamatan resmi dan mendistribusikan bola dengan baik saat berada di bawah tekanan, sehingga Juventus mampu membangun serangan dari belakang secara efektif.

    Federico Gatti - 6/10

    Bermain di sisi kanan dalam formasi tiga bek, Gatti agresif dalam duel, tetapi sesekali kesulitan menghadapi pergerakan Swedberg. Ia diganti pada menit ke-70 ketika Spalletti berupaya menambah kecepatan dalam situasi bertahan pada fase akhir pertandingan.

    Lloyd Kelly - 5/10

    Kelly menjalani pertandingan yang sulit di jantung pertahanan. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-54 akibat pelanggaran taktis dan secara umum tampak kesulitan menghadapi kombinasi cepat Celta melalui area tengah. Ia digantikan Bremer pada menit ke-70 setelah menjalani satu jam yang berat.

    Pierre Kalulu - 7/10

    Kalulu tampil paling tenang di antara para bek tengah yang menjadi starter. Ia memanfaatkan kecepatannya untuk mengamankan area di belakang Gatti dan Kelly. Ia bermain penuh selama 90 menit dan memberikan kestabilan struktur permainan yang dibutuhkan ketika Juventus bergerak lebih tinggi di lapangan demi mencari gol kemenangan.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Lini tengah

    Francisco Conceicao - 6/10

    Bermain dalam peran gabungan bek sayap dan pemain sayap yang dinamis, Conceicao memberi kelebaran serangan, tetapi umpan akhirnya kurang akurat untuk terus-menerus merepotkan lini belakang Celta. Ia ditarik keluar pada menit ke-64 dalam pergantian dua pemain untuk menyegarkan kedua sisi lapangan.

    Kristijan Alajbegovic - 5/10

    Pemain muda ini kesulitan menunjukkan pengaruhnya di pentas Eropa dan kewalahan menghadapi tempo permainan lini tengah Celta. Ia diganti bersama Conceicao pada menit ke-64 setelah gagal memberi dampak berarti dalam pertandingan.

    Teun Koopmeiners - 7/10

    Koopmeiners menjadi pengatur utama permainan di lini tengah dan terus berupaya mengalirkan bola di antara lini lawan. Meski bukan penampilan paling produktifnya, disiplin taktisnya memungkinkan para gelandang yang lebih agresif untuk maju sebelum ia diistirahatkan pada menit ke-82.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi lini tengah Celta yang piawai mengolah bola. Ia menjelajah area yang luas dan memenangi beberapa perebutan bola kedua yang penting, membantu Juventus mempertahankan penguasaan bola sebesar 53% sepanjang pertandingan.

    Weston McKennie - 6/10

    McKennie menjalankan peran ganda dengan bergerak ke posisi yang lebih maju untuk mendukung serangan. Meski energinya berguna saat menekan lawan, ia kurang tajam di sepertiga akhir lapangan, berbeda dari performa terkininya.

    Andrea Cambiaso - 8/10

    Pemain paling menonjol di antara para starter, Cambiaso terus menjadi ancaman dari sisi kiri. Kegigihannya membuahkan hasil pada menit ke-92 ketika ia memberikan assist untuk gol kemenangan Kolo Muani, menutup penampilan berkualitas yang ditandai oleh kualitas umpannya dan kerja kerasnya.

  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Serangan

    Nick Woltemade - 7/10

    Woltemade memimpin lini depan dengan cerdas dan kegigihannya membuahkan hasil pada menit ke-59. Ia menyelinap ke kotak penalti tanpa terkawal untuk mencetak gol penyama kedudukan. Kontribusi penting itu mengubah jalannya pertandingan ketika Juventus tampak kehabisan ide.

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  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Pemain pengganti dan pelatih

    Randal Kolo Muani - 8/10

    Pemain pengganti yang benar-benar menentukan. Masuk pada menit ke-64, ia menambah kecepatan dan permainan langsung di lini depan Juventus. Naluri mencetak golnya terlihat jelas saat ia menjadi yang paling cepat menyambar umpan silang Cambiaso untuk mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+2.

    Nico Gonzalez - 6/10

    Masuk pada menit ke-64 dan membantu membuka ruang di pertahanan Celta, sehingga Juventus mampu menekan tuan rumah di wilayah permainan mereka sendiri selama seperempat akhir pertandingan.

    Bremer - 6/10

    Menggantikan Kelly pada menit ke-70 dan langsung membuat lini pertahanan lebih kokoh. Ia memenangi beberapa duel udara untuk menggagalkan upaya umpan panjang Celta menjelang akhir pertandingan.

    Jhon Lucumi - 5/10

    Penampilannya sebagai pemain pengganti agak tidak menentu setelah masuk pada menit ke-70. Ia mendapat kartu kuning kurang dari dua menit setelah masuk dan tampak sedikit kesulitan mengikuti tempo pertandingan.

    Douglas Luiz - N/A

    Masuk pada menit ke-82 untuk membantu mempertahankan keunggulan. Ia tidak punya cukup waktu untuk mendapat penilaian penuh, tetapi bermain sederhana.

    Luciano Spalletti - 7/10

    Langkah proaktif Spalletti melakukan tiga pergantian pemain pada babak kedua membalikkan keadaan. Ia menyadari para pemain yang turun sejak awal mulai kehabisan tenaga. Masuknya Kolo Muani dan Bremer mengatasi masalah struktur permainan tim serta memberikan dorongan serangan yang dibutuhkan untuk merebut kemenangan pada saat-saat terakhir.

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