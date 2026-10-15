Francisco Conceicao - 6/10

Bermain dalam peran gabungan bek sayap dan pemain sayap yang dinamis, Conceicao memberi kelebaran serangan, tetapi umpan akhirnya kurang akurat untuk terus-menerus merepotkan lini belakang Celta. Ia ditarik keluar pada menit ke-64 dalam pergantian dua pemain untuk menyegarkan kedua sisi lapangan.

Kristijan Alajbegovic - 5/10

Pemain muda ini kesulitan menunjukkan pengaruhnya di pentas Eropa dan kewalahan menghadapi tempo permainan lini tengah Celta. Ia diganti bersama Conceicao pada menit ke-64 setelah gagal memberi dampak berarti dalam pertandingan.

Teun Koopmeiners - 7/10

Koopmeiners menjadi pengatur utama permainan di lini tengah dan terus berupaya mengalirkan bola di antara lini lawan. Meski bukan penampilan paling produktifnya, disiplin taktisnya memungkinkan para gelandang yang lebih agresif untuk maju sebelum ia diistirahatkan pada menit ke-82.

Pape Sarr - 7/10

Sarr menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi lini tengah Celta yang piawai mengolah bola. Ia menjelajah area yang luas dan memenangi beberapa perebutan bola kedua yang penting, membantu Juventus mempertahankan penguasaan bola sebesar 53% sepanjang pertandingan.

Weston McKennie - 6/10

McKennie menjalankan peran ganda dengan bergerak ke posisi yang lebih maju untuk mendukung serangan. Meski energinya berguna saat menekan lawan, ia kurang tajam di sepertiga akhir lapangan, berbeda dari performa terkininya.

Andrea Cambiaso - 8/10

Pemain paling menonjol di antara para starter, Cambiaso terus menjadi ancaman dari sisi kiri. Kegigihannya membuahkan hasil pada menit ke-92 ketika ia memberikan assist untuk gol kemenangan Kolo Muani, menutup penampilan berkualitas yang ditandai oleh kualitas umpannya dan kerja kerasnya.