Juventus asuhan Luciano Spalletti menunjukkan ketangguhan mental di Galicia. Setelah tampil kurang padu pada babak pertama, mereka bangkit untuk meraih tiga poin. Juventus semula kesulitan membendung transisi permainan Celta yang cair dan tertinggal pada menit ke-18 ketika Hugo Alvarez memanfaatkan kelengahan lini pertahanan. Meski menguasai 53% penguasaan bola, Juventus kesulitan menembus pertahanan rapat tim Spanyol itu hingga perubahan taktik pada babak kedua mulai membuahkan hasil.
Gol penyeimbang Nick Woltemade menjelang satu jam pertandingan sepenuhnya mengubah momentum. Juventus meningkatkan intensitas serangan dan menutup laga dengan total 22 tembakan. Celta Vigo tetap berbahaya lewat serangan balik, tetapi kedalaman skuad Juventus terbukti menentukan. Dalam akhir laga yang menegangkan, Andrea Cambiaso mengirim umpan krusial yang disontek Randal Kolo Muani menjadi gol pada menit kedua masa tambahan waktu. Hasil itu memastikan Juventus tetap berada di puncak klasemen Liga Europa dengan dua kemenangan dari dua pertandingan.
GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Juventus dari Balaidos.