Alexander Nubel - 6/10

Diberi peran sebagai starter, Nubel menutup laga dengan rating 6,3. Ia relatif jarang mendapat ujian dalam periode yang panjang, karena Yunani hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran, tetapi menunjukkan distribusi bola yang cukup baik di bawah tekanan. Namun, ia benar-benar tak berdaya untuk gol penentu kemenangan setelah Kimmich membelokkan tembakan itu dengan signifikan hingga melewatinya.

Nathaniel Brown - 7/10

Menjadi salah satu penampil yang lebih proaktif di lini belakang, Brown meraih 6,6 sebelum digantikan menjelang akhir laga (84'). Ia konsisten memberi opsi di sisi kiri dan menunjukkan disiplin taktis dalam penempatannya, meski umpan silangnya kurang memiliki kualitas akhir yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan.

Yann Bisseck - 7/10

Bisseck mencatatkan rating 6,8 dan terlihat dominan secara fisik dalam duel-duel individu. Ia menjadi yang paling tenang di antara para bek tengah, kerap keluar dari garis pertahanan untuk memotong permainan. Meski menerima kartu kuning lebih awal (17'), ia membuat blok krusial yang sangat besar pada menit ke-90 untuk menyelamatkan Gnabry setelah kesalahan bertahan yang buruk.

Jonathan Tah - 6/10

Ini menjadi malam yang sulit bagi bek berpengalaman itu, yang hanya mencatatkan rating 6,2. Tah tidak menunjukkan dominasi udara seperti biasanya dan tampak selalu selangkah terlambat dalam transisi cepat, yang memicu beberapa momen tegang bagi publik tuan rumah.

Josha Vagnoman - 7/10

Vagnoman memberikan banyak energi di sisi kanan dan menutup laga dengan 7,0. Ia efektif dalam pressing awal dan berkontribusi pada dominasi awal Jerman, meski sapuan backheel improvisasinya tanpa sengaja membuat bola tetap hidup dalam proses terjadinya gol Yunani.