Jonathan Burkardt - 6/10
Masuk pada menit ke-65 menggantikan Schade, tetapi kesulitan memberi dampak pada pertandingan dan menutup laga dengan rating 5,8 karena sulit menemukan ruang di sepertiga akhir yang padat.
Florian Wirtz - 6/10
Tampil sebagai pemain pengganti yang cukup mengejutkan pada menit ke-65. Wirtz (5,8) mencoba menambahkan kreativitas dalam serangan, tetapi ia kerap dikepung beberapa pemain berbaju biru setiap kali menyentuh bola.
Serge Gnabry - 5/10
Masuk menggantikan Adeyemi pada menit ke-75, Gnabry (5,0) menawarkan sedikit permainan langsung, tetapi melakukan kesalahan umpan yang sangat fatal di area permainannya sendiri pada menit ke-90, mengulang kesalahannya saat melawan Belanda, yang nyaris menghadiahkan gol kedua untuk Yunani.
Anton Stach - 6/10
Masuk terlambat menggantikan Nmecha pada menit ke-84, Stach (6,3) memberi tenaga segar di lini tengah selama enam menit terakhir ditambah waktu tambahan.
Hennes Behrens - 6/10
Masuk pada menit ke-84 menggantikan Brown, pahlawan lokal Augsburg, Behrens (6,1), terutama digunakan sebagai tambahan kekuatan pada fase penutup saat Jerman mendorong untuk mencari gol penyama kedudukan di akhir laga.
Jurgen Klopp - 6/10
Kesediaan Klopp untuk bereksperimen dengan skuad patut diapresiasi, tetapi kurangnya rencana serangan yang padu saat menghadapi blok rendah terlihat jelas. Meski memasukkan tambahan amunisi menyerang, pergantian pemain yang dilakukannya gagal mengubah momentum pertandingan, membuatnya menelan kekalahan dalam laga kandang pertamanya sebagai bos tim nasional.