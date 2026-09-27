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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Jerman vs Yunani: Jurgen Klopp menelan kekalahan pertama saat lini serang tumpul merusak debut kandangnya di Augsburg

Player ratings
Germany vs Greece
Germany
Greece
UEFA Nations League A
J. Klopp

Jurgen Klopp menelan kekalahan pertamanya sebagai pelatih Jerman setelah kalah 1-0 dari Yunani dalam laga Matchday 2 UEFA Nations League 2026/27 (League A, Grup 2).

Meski mencatatkan penguasaan bola 75,5% di SGL Arena, Jerman yang tampil eksperimental, tanpa figur kunci seperti Jamal Musiala dan Kai Havertz, tidak memiliki sentuhan akhir yang klinis saat menghadapi blok rendah yang rapat dan dihukum oleh gol kemenangan Dimitrios Kourbelis pada menit ke-74.


Hasil ini membuat Jerman berada di peringkat ketiga grup dengan hanya satu poin, sementara Yunani melesat ke puncak dengan rekor sempurna, di depan Belanda (4 poin). Dengan garis pertahanan tinggi yang rentan terhadap serangan balik dan lini serang yang digagalkan oleh performa gemilang Konstantinos Tzolakis, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Di sini, kami mengulas rating pemain Jerman seiring skuad ini terus beradaptasi di bawah Klopp.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Kiper & Pertahanan

    Alexander Nubel - 6/10

    Diberi peran sebagai starter, Nubel menutup laga dengan rating 6,3. Ia relatif jarang mendapat ujian dalam periode yang panjang, karena Yunani hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran, tetapi menunjukkan distribusi bola yang cukup baik di bawah tekanan. Namun, ia benar-benar tak berdaya untuk gol penentu kemenangan setelah Kimmich membelokkan tembakan itu dengan signifikan hingga melewatinya.

    Nathaniel Brown - 7/10

    Menjadi salah satu penampil yang lebih proaktif di lini belakang, Brown meraih 6,6 sebelum digantikan menjelang akhir laga (84'). Ia konsisten memberi opsi di sisi kiri dan menunjukkan disiplin taktis dalam penempatannya, meski umpan silangnya kurang memiliki kualitas akhir yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan.

    Yann Bisseck - 7/10

    Bisseck mencatatkan rating 6,8 dan terlihat dominan secara fisik dalam duel-duel individu. Ia menjadi yang paling tenang di antara para bek tengah, kerap keluar dari garis pertahanan untuk memotong permainan. Meski menerima kartu kuning lebih awal (17'), ia membuat blok krusial yang sangat besar pada menit ke-90 untuk menyelamatkan Gnabry setelah kesalahan bertahan yang buruk.

    Jonathan Tah - 6/10

    Ini menjadi malam yang sulit bagi bek berpengalaman itu, yang hanya mencatatkan rating 6,2. Tah tidak menunjukkan dominasi udara seperti biasanya dan tampak selalu selangkah terlambat dalam transisi cepat, yang memicu beberapa momen tegang bagi publik tuan rumah.

    Josha Vagnoman - 7/10

    Vagnoman memberikan banyak energi di sisi kanan dan menutup laga dengan 7,0. Ia efektif dalam pressing awal dan berkontribusi pada dominasi awal Jerman, meski sapuan backheel improvisasinya tanpa sengaja membuat bola tetap hidup dalam proses terjadinya gol Yunani.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Gelandang

    Kevin Schade - 7/10

    Schade mendapat nilai 6,8 untuk penampilannya yang penuh kerja keras. Ia menjelajahi area yang luas dan berusaha menghubungkan transisi bertahan ke serangan, tetapi ia kurang memiliki percikan kreativitas untuk membongkar blok lini tengah Yunani yang sangat rapat sebelum ditarik keluar pada menit ke-65.

    Felix Nmecha - 6/10

    Nmecha kesulitan memberi pengaruh pada pertandingan dan mengakhirinya dengan rating 6,4. Meski cukup rapi saat menguasai bola, ia gagal memberikan umpan vertikal yang dibutuhkan untuk menembus garis pertahanan lawan. Yang krusial, ia gagal menutup Kourbelis dengan cukup agresif di tepi kotak penalti, sehingga gelandang Yunani itu memiliki waktu dan ruang untuk melepaskan gol penentu. Ia digantikan pada menit ke-84.

    Karim Adeyemi - 7/10

    Adeyemi memanfaatkan kecepatannya untuk meregangkan pertahanan Yunani dan kerap menjadi ancaman utama. Ia memiliki beberapa percobaan berbahaya, termasuk tendangan brilian pada menit ke-31, yang diselamatkan dengan gemilang oleh Tzolakis. Pengambilan keputusannya di sepertiga akhir lapangan sesekali masih naik turun, tetapi ia tetap menjadi ancaman konstan bagi tim tamu hingga ditarik keluar pada menit ke-75.

    Joshua Kimmich - 7/10

    Sang kapten mengatur permainan dari tengah, tetapi tidak benar-benar mampu menemukan umpan penentu, yang membuatnya mendapat rating 6,6. Kepemimpinannya terlihat jelas, tetapi ia sangat tidak beruntung pada menit ke-74 ketika ia berusaha menjangkau untuk memblok tembakan Kourbelis, namun tanpa sengaja membelokkannya dengan bagian dalam kakinya melewati Nubel untuk menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan ini.

    Bambase Conte - 7/10

    Pemain debutan itu memperlihatkan kilasan kecemerlangan teknis dan meraih nilai 6,7. Ia tampak berusaha bergerak ke ruang-ruang kosong di antara lini Yunani dan memaksa Tzolakis melakukan penyelamatan fantastis saat meregangkan tubuhnya untuk menepis tembakan keras kaki kiri pada menit ke-49, menandai penampilan pertama yang menjanjikan sebelum keluar pada menit ke-65.


  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Serangan

    Youssef Ebnoutalib - 6/10

    Ini menjadi malam yang membuat Ebnoutalib frustrasi, karena ia minim mendapat suplai bola dan diberi rating 6,2. Ia bekerja keras untuk melakukan pressing dari lini depan, tetapi bek-bek tengah Yunani, khususnya Konstantinos Mavropanos, berhasil meredamnya dan memotong umpan-umpan yang diarahkan kepadanya sepanjang pertandingan.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Jonathan Burkardt - 6/10

    Masuk pada menit ke-65 menggantikan Schade, tetapi kesulitan memberi dampak pada pertandingan dan menutup laga dengan rating 5,8 karena sulit menemukan ruang di sepertiga akhir yang padat.

    Florian Wirtz - 6/10

    Tampil sebagai pemain pengganti yang cukup mengejutkan pada menit ke-65. Wirtz (5,8) mencoba menambahkan kreativitas dalam serangan, tetapi ia kerap dikepung beberapa pemain berbaju biru setiap kali menyentuh bola.

    Serge Gnabry - 5/10

    Masuk menggantikan Adeyemi pada menit ke-75, Gnabry (5,0) menawarkan sedikit permainan langsung, tetapi melakukan kesalahan umpan yang sangat fatal di area permainannya sendiri pada menit ke-90, mengulang kesalahannya saat melawan Belanda, yang nyaris menghadiahkan gol kedua untuk Yunani.

    Anton Stach - 6/10

    Masuk terlambat menggantikan Nmecha pada menit ke-84, Stach (6,3) memberi tenaga segar di lini tengah selama enam menit terakhir ditambah waktu tambahan.

    Hennes Behrens - 6/10

    Masuk pada menit ke-84 menggantikan Brown, pahlawan lokal Augsburg, Behrens (6,1), terutama digunakan sebagai tambahan kekuatan pada fase penutup saat Jerman mendorong untuk mencari gol penyama kedudukan di akhir laga.

    Jurgen Klopp - 6/10

    Kesediaan Klopp untuk bereksperimen dengan skuad patut diapresiasi, tetapi kurangnya rencana serangan yang padu saat menghadapi blok rendah terlihat jelas. Meski memasukkan tambahan amunisi menyerang, pergantian pemain yang dilakukannya gagal mengubah momentum pertandingan, membuatnya menelan kekalahan dalam laga kandang pertamanya sebagai bos tim nasional.

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