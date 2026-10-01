Jerman menampilkan performa dengan dominasi wilayah dan integritas struktur untuk menaklukkan Serbia 2-0 di Allianz Arena. Cetak biru taktik sudah terlihat jelas sejak awal, dengan tuan rumah menguasai 73% bola dan membatasi tim tamu hanya pada satu tembakan tepat sasaran. Pertarungan expected goals (xG) menceritakan jalannya malam itu, dengan Jerman membukukan angka besar 4,05 berbanding 0,02 milik Serbia yang nyaris tak berarti, menggambarkan jurang total dalam penciptaan peluang dan penyelesaian akhir.
Kebuntuan pecah pada menit ke-39 ketika Bischof mencetak gol setelah kerja apik dari Wirtz. Jerman mempertahankan tekanannya selepas jeda, dan Wirtz beralih dari pemberi assist menjadi pencetak gol pada menit ke-61, menuntaskan sebuah pergerakan yang melibatkan Maximilian Mittelstädt. Meski skor tetap 2-0, jumlah tembakan yang sangat besar, yakni 30, menunjukkan hasil yang lebih timpang sebenarnya mungkin terjadi andaikan penyelesaian akhirnya lebih kejam, tetapi clean sheet dan ritme taktis ini akan menyenangkan staf pelatih.