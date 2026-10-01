Jonas Urbig - 6/10

Malam yang tenang bagi sang penjaga gawang, yang sebagian besar hanya menjadi penonton karena Serbia tidak mampu mengalirkan bola ke sepertiga akhir lapangan. Ia melakukan satu penyelamatan dan tampil andal dalam distribusi bolanya saat Jerman mendaur ulang penguasaan dari area dalam, tetapi ia tidak pernah benar-benar mendapat ujian di bawah tekanan.

Philipp Treu - 7/10

Mempertahankan posisi rata-rata yang tinggi, secara efektif bertindak sebagai gelandang tambahan ketika Jerman mengubah peran full-back mereka ke dalam. Ia disiplin dalam transisi bertahan, berkontribusi pada upaya kolektif yang membuat tuan rumah hanya melepaskan satu tembakan.

Waldemar Anton - 7/10

Menjadi jangkar pertahanan tim, Anton dominan dalam duel udara dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan agar para pemain kreatif bisa bergerak bebas. Pembacaan permainannya mencegah Serbia melancarkan serangan balik yang berarti.

Malick Thiaw - 7/10

Tenang saat menguasai bola dan kuat secara fisik, Thiaw memastikan Luka Jovic tetap berada di pinggiran permainan. Kemampuannya untuk maju ke lini tengah membantu Jerman mempertahankan pressing tinggi mereka sepanjang 90 menit.

Maximilian Mittelstädt - 8/10

Menjadi ancaman konstan di sisi kiri, memberikan lebar permainan yang meregangkan blok rendah Serbia. Ia menyempurnakan penampilan apiknya dengan mencatat assist untuk gol Wirtz pada menit ke-61.