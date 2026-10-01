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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Jerman vs Serbia: Florian Wirtz mengendalikan permainan saat tuan rumah yang klinis mendominasi di Allianz Arena

Germany
Serbia
Germany vs Serbia
UEFA Nations League A

Jerman meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Serbia di UEFA Nations League, yang didominasi oleh penampilan kreatif gemilang dari Florian Wirtz. Gol-gol dari Tom Bischof dan Wirtz sendiri mencerminkan pertandingan ketika tuan rumah mencatatkan 73% penguasaan bola dan kontrol taktis total.

Jerman menampilkan performa dengan dominasi wilayah dan integritas struktur untuk menaklukkan Serbia 2-0 di Allianz Arena. Cetak biru taktik sudah terlihat jelas sejak awal, dengan tuan rumah menguasai 73% bola dan membatasi tim tamu hanya pada satu tembakan tepat sasaran. Pertarungan expected goals (xG) menceritakan jalannya malam itu, dengan Jerman membukukan angka besar 4,05 berbanding 0,02 milik Serbia yang nyaris tak berarti, menggambarkan jurang total dalam penciptaan peluang dan penyelesaian akhir.

Kebuntuan pecah pada menit ke-39 ketika Bischof mencetak gol setelah kerja apik dari Wirtz. Jerman mempertahankan tekanannya selepas jeda, dan Wirtz beralih dari pemberi assist menjadi pencetak gol pada menit ke-61, menuntaskan sebuah pergerakan yang melibatkan Maximilian Mittelstädt. Meski skor tetap 2-0, jumlah tembakan yang sangat besar, yakni 30, menunjukkan hasil yang lebih timpang sebenarnya mungkin terjadi andaikan penyelesaian akhirnya lebih kejam, tetapi clean sheet dan ritme taktis ini akan menyenangkan staf pelatih.

  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Jonas Urbig - 6/10

    Malam yang tenang bagi sang penjaga gawang, yang sebagian besar hanya menjadi penonton karena Serbia tidak mampu mengalirkan bola ke sepertiga akhir lapangan. Ia melakukan satu penyelamatan dan tampil andal dalam distribusi bolanya saat Jerman mendaur ulang penguasaan dari area dalam, tetapi ia tidak pernah benar-benar mendapat ujian di bawah tekanan.

    Philipp Treu - 7/10

    Mempertahankan posisi rata-rata yang tinggi, secara efektif bertindak sebagai gelandang tambahan ketika Jerman mengubah peran full-back mereka ke dalam. Ia disiplin dalam transisi bertahan, berkontribusi pada upaya kolektif yang membuat tuan rumah hanya melepaskan satu tembakan.

    Waldemar Anton - 7/10

    Menjadi jangkar pertahanan tim, Anton dominan dalam duel udara dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan agar para pemain kreatif bisa bergerak bebas. Pembacaan permainannya mencegah Serbia melancarkan serangan balik yang berarti.

    Malick Thiaw - 7/10

    Tenang saat menguasai bola dan kuat secara fisik, Thiaw memastikan Luka Jovic tetap berada di pinggiran permainan. Kemampuannya untuk maju ke lini tengah membantu Jerman mempertahankan pressing tinggi mereka sepanjang 90 menit.

    Maximilian Mittelstädt - 8/10

    Menjadi ancaman konstan di sisi kiri, memberikan lebar permainan yang meregangkan blok rendah Serbia. Ia menyempurnakan penampilan apiknya dengan mencatat assist untuk gol Wirtz pada menit ke-61.

  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Gelandang

    Serge Gnabry - 6/10

    Menjadi kapten pada laga ini, Gnabry menempati ruang-ruang sempit dengan cerdas, tetapi kesulitan menemukan ketajaman klinis yang terlihat dalam penampilan-penampilan sebelumnya. Ia digantikan saat turun minum oleh El Mala ketika pelatih berupaya menyegarkan area sayap.

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    Menjadi metronom di jantung permainan, Pavlovic menyelesaikan sebagian besar operannya dan berperan penting saat Jerman membukukan total 737 operan. Ia mengendalikan tempo dan melindungi lini belakang dengan efektif hingga akhirnya ditarik keluar pada pergantian pemain di akhir laga.

    Tom Bischof - 8/10

    Penampilan impresif dari pemain muda ini yang menunjukkan naluri predator luar biasa untuk membuka skor pada menit ke-39. Selain gol tersebut, permainan kombinasinya dengan Wirtz menjadi sorotan, konsisten menemukan celah di lini tengah Serbia.

    Derry Scherhant - 6/10

    Penampilan penuh kerja keras di sisi lapangan, Scherhant menghadirkan energi dan kedisiplinan dalam bertahan. Meski tidak mencatatkan gol atau assist, pergerakannya membantu menciptakan ruang untuk dieksploitasi poros kreativitas di area tengah.

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    Serangan

    Florian Wirtz - 9/10

    Bintang utama yang tak terbantahkan. Wirtz menjadi arsitek dari semua hal positif untuk Jerman, memberi assist untuk gol pembuka sebelum mencetak gol kedua sendiri pada menit ke-61. Kecerdasan taktisnya dan kemampuannya memanipulasi pertahanan Serbia membuatnya tak terbendung.

    Nick Woltemade - 7/10

    Berperan sebagai titik fokus yang krusial, memanfaatkan posturnya untuk menahan bola dan melibatkan rekan-rekannya dalam permainan. Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, kehadirannya menyibukkan kedua bek tengah Serbia, memberi Wirtz kebebasan untuk bergerak.

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  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Said El Mala - 6/10

    Masuk saat jeda untuk menggantikan Gnabry. Ia memberi tenaga baru dan permainan yang lebih direct, membantu menjaga intensitas tinggi permainan menyerang Jerman sepanjang babak kedua.

    Mika Baur - 6/10

    Masuk pada menit ke-77. Sensasi Celtic itu menunjukkan kilasan kualitas tekniknya dalam penampilan singkat di akhir laga, meski pertandingan pada dasarnya sudah ditentukan sebelum ia masuk.

    Jonathan Burkardt - 6/10

    Menggantikan Woltemade untuk 13 menit terakhir. Ia menawarkan ancaman yang berbeda dengan kecepatannya menusuk ke belakang lini pertahanan, meski peluangnya untuk menambah skor terbatas.

    Bamaba Conte - 5/10

    Masuk di akhir laga dan membantu mengamankan hasil saat Jerman memasuki fase pengelolaan permainan.

    Vitaly Janelt - N/A

    Masuk pada menit ke-88 untuk memperkuat lini tengah. Waktunya terlalu sedikit untuk memberi dampak signifikan pada pertandingan.

    Jurgen Klopp - 8/10

    Sebuah masterclass taktik dalam permainan posisi. Tim asuhan Klopp terlihat sangat terlatih, membuat Serbia tercekik dengan garis pertahanan tinggi dan rotasi serangan yang cair. Keputusan memainkan Bischof bersama Wirtz sejak awal terbukti brilian.

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