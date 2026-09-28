Italia menampilkan pembongkaran taktik yang menyeluruh atas Turkiye di Bursa, mengamankan kemenangan 4-1 yang menegaskan kembali kredibilitas mereka di UEFA Nations League A. Italia tampil sangat efisien pada periode pembukaan, secara efektif mengakhiri pertandingan sebagai tontonan dalam setengah jam pertama. Gol pada menit kesembilan dari Alessandro Bastoni menetapkan arah pertandingan, sebelum Davide Frattesi dan Michael Kayode memanfaatkan kelengahan lini belakang untuk menciptakan keunggulan 3-0 saat jeda.
Meski Turkiye sempat mengancam bangkit ketika Baris Yilmaz mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai, Italia tetap tenang di bawah tekanan. Francesco Esposito mengembalikan keunggulan tiga gol pada menit ke-50, menutup penampilan yang ditandai pressing berintensitas tinggi dan permainan vertikal. Dengan 20 intersep dan delapan tembakan tepat sasaran, tim asuhan Roberto Mancini menunjukkan tingkat kontrol wilayah dan disiplin pertahanan yang sama sekali tidak mampu ditandingi tuan rumah sepanjang 90 menit.