Gianluigi Donnarumma - 7/10

Sang kapten lebih banyak menjadi penonton sepanjang sebagian besar babak pertama, tetapi tetap sigap saat dibutuhkan. Meski ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian keras Yilmaz pada menit ke-47, ia menguasai area kotaknya dengan baik, membukukan dua penyelamatan dan memastikan lini belakang tetap terorganisir selama tekanan singkat Turkiye di babak kedua.

Alessandro Bastoni - 8/10

Bastoni memperlihatkan kemampuan elite-nya dalam mengalirkan bola, sering maju ke lini tengah untuk memecah lini lawan. Ia membuka skor pada menit kesembilan lewat penyelesaian yang tepat waktu dan tampil dominan dalam duel udara sepanjang laga. Posisinya sangat vital saat Italia mencatatkan 15 sapuan untuk meredam serangan langsung tim tuan rumah.

Michael Kayode - 9/10

Penampilan dinamis dari sang bek sayap, yang berpengaruh di kedua ujung lapangan. Kayode mencatatkan assist untuk gol Frattesi pada menit ke-22 sebelum ikut mencetak gol sendiri hanya lima menit kemudian. Energinya di sisi lapangan tak kenal lelah, memberikan kontribusi besar terhadap permainan transisi Italia.

Giorgio Scalvini - 7/10

Bek tengah muda ini melengkapi Bastoni dengan sempurna, menghadirkan kekuatan fisik yang solid. Ia sangat efektif terutama dalam fase intersepsi, membantu Italia merebut kembali penguasaan bola 20 kali. Terlepas dari sedikit miskomunikasi pada gol Turkiye, distribusi bolanya nyaris tanpa cela.

Matteo Ruggeri - 7/10

Ruggeri memberikan lebar permainan yang penting di sisi kiri, menyeimbangkan posisi agresif Kayode di sisi seberang. Ia fokus menjalankan tugas bertahan, meredam ancaman Arda Guler dalam waktu lama dan memastikan Italia tetap menjaga bentuk permainan yang rapat saat tidak menguasai bola.