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Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Italia vs Turkiye: Francesco Esposito bersinar saat Italia yang klinis mendominasi di Bursa

Italy
Turkiye
Turkiye vs Italy
UEFA Nations League A

Italia menghidupkan kembali kampanye Nations League mereka dengan kemenangan telak 4-1 atas Turkiye, berkat penampilan babak pertama yang eksplosif. Francesco Esposito dan Michael Kayode menjadi protagonis dalam sebuah mahakarya taktis yang membuat tuan rumah kelabakan.

Italia menampilkan pembongkaran taktik yang menyeluruh atas Turkiye di Bursa, mengamankan kemenangan 4-1 yang menegaskan kembali kredibilitas mereka di UEFA Nations League A. Italia tampil sangat efisien pada periode pembukaan, secara efektif mengakhiri pertandingan sebagai tontonan dalam setengah jam pertama. Gol pada menit kesembilan dari Alessandro Bastoni menetapkan arah pertandingan, sebelum Davide Frattesi dan Michael Kayode memanfaatkan kelengahan lini belakang untuk menciptakan keunggulan 3-0 saat jeda.

Meski Turkiye sempat mengancam bangkit ketika Baris Yilmaz mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai, Italia tetap tenang di bawah tekanan. Francesco Esposito mengembalikan keunggulan tiga gol pada menit ke-50, menutup penampilan yang ditandai pressing berintensitas tinggi dan permainan vertikal. Dengan 20 intersep dan delapan tembakan tepat sasaran, tim asuhan Roberto Mancini menunjukkan tingkat kontrol wilayah dan disiplin pertahanan yang sama sekali tidak mampu ditandingi tuan rumah sepanjang 90 menit.

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    Kiper & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Sang kapten lebih banyak menjadi penonton sepanjang sebagian besar babak pertama, tetapi tetap sigap saat dibutuhkan. Meski ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian keras Yilmaz pada menit ke-47, ia menguasai area kotaknya dengan baik, membukukan dua penyelamatan dan memastikan lini belakang tetap terorganisir selama tekanan singkat Turkiye di babak kedua.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Bastoni memperlihatkan kemampuan elite-nya dalam mengalirkan bola, sering maju ke lini tengah untuk memecah lini lawan. Ia membuka skor pada menit kesembilan lewat penyelesaian yang tepat waktu dan tampil dominan dalam duel udara sepanjang laga. Posisinya sangat vital saat Italia mencatatkan 15 sapuan untuk meredam serangan langsung tim tuan rumah.

    Michael Kayode - 9/10

    Penampilan dinamis dari sang bek sayap, yang berpengaruh di kedua ujung lapangan. Kayode mencatatkan assist untuk gol Frattesi pada menit ke-22 sebelum ikut mencetak gol sendiri hanya lima menit kemudian. Energinya di sisi lapangan tak kenal lelah, memberikan kontribusi besar terhadap permainan transisi Italia.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    Bek tengah muda ini melengkapi Bastoni dengan sempurna, menghadirkan kekuatan fisik yang solid. Ia sangat efektif terutama dalam fase intersepsi, membantu Italia merebut kembali penguasaan bola 20 kali. Terlepas dari sedikit miskomunikasi pada gol Turkiye, distribusi bolanya nyaris tanpa cela.

    Matteo Ruggeri - 7/10

    Ruggeri memberikan lebar permainan yang penting di sisi kiri, menyeimbangkan posisi agresif Kayode di sisi seberang. Ia fokus menjalankan tugas bertahan, meredam ancaman Arda Guler dalam waktu lama dan memastikan Italia tetap menjaga bentuk permainan yang rapat saat tidak menguasai bola.

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  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITAAFP

    Gelandang

    Sandro Tonali - 8/10

    Tonali menjadi denyut nadi lini tengah Italia, mengatur tempo dengan presisi. Ia membukukan assist penting untuk gol Esposito pada menit ke-50 dan memainkan peran krusial di ruang mesin. Kerja kerasnya tercermin dalam kontribusi defensifnya, terus-menerus menekan para kreator permainan Turki.

    Davide Frattesi - 8/10

    Melanjutkan kebiasaannya mencetak gol dari lini tengah, Frattesi mencetak gol kedua Italia pada menit ke-22 dengan penyelesaian klinis. Pergerakan terlambatnya masuk ke kotak penalti terus membuat lini belakang Turki kewalahan sampai ia digantikan pada menit ke-82.

    Nicolo Fagioli - 7/10

    Fagioli berperan sebagai perekat di lini tengah, menjaga aliran bola tetap bergerak lewat kombinasi-kombinasi pendek dan tajam. Meski tidak sespektakuler rekan-rekannya di lini tengah, disiplin taktisnya memberi Tonali dan Frattesi lebih banyak kebebasan untuk bergerak maju. Ia digantikan oleh Romano pada menit ke-76.

  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITAAFP

    Serangan

    Francesco Esposito - 9/10

    Penampil paling menonjol di sepertiga akhir lapangan. Esposito memberikan assist untuk gol Kayode pada menit ke-27 dan kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-50 untuk mematikan harapan Turki melakukan comeback. Pergerakannya tanpa bola adalah masterclass dalam memanfaatkan ruang.

    Giacomo Raspadori - 6/10

    Raspadori kesulitan memberikan pengaruh pada level yang sama seperti rekan-rekannya di lini serang. Ia berfungsi dengan baik sebagai pemain penghubung, tetapi gagal benar-benar menguji kiper sebelum digantikan oleh Cambiaghi saat jeda babak pertama ketika Mancini mencari profil taktik yang berbeda.

    Sebastiano Esposito - 7/10

    Dengan fisik kuat dan permainan hold-up yang cerdas dalam menyibukkan para bek Turki, ia menciptakan gravitasi yang dibutuhkan untuk membuka jalur bagi para gelandang yang datang belakangan. Ia bekerja tanpa lelah selama 63 menit sebelum ditarik keluar untuk Doumbia.

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  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITAAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Nicolo Cambiaghi - 6/10

    Masuk pada babak pertama menggantikan Raspadori. Ia memberi tenaga dan energi baru di sayap, membentang pertahanan Turki selama fase transisi di babak kedua.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Dimainkan pada menit ke-63 untuk menambah kekuatan di lini tengah. Ia membantu Italia kembali menguasai area sentral setelah gol Turki sempat mengubah momentum.

    Antonio Romano - 6/10

    Menggantikan Fagioli untuk 14 menit terakhir. Ia bermain sederhana dan membantu mengamankan hasil lewat penguasaan bola yang profesional.

    Gianluca Scamacca - 6/10

    Masuk pada akhir laga menggantikan Francesco Esposito. Ia memanfaatkan posturnya untuk memenangi beberapa duel udara dan menjadi titik fokus pada fase akhir pertandingan.

    Giovanni Di Lorenzo - N/A

    Masuk sebagai pergantian taktis pada menit ke-82 menggantikan Frattesi untuk memperkokoh sisi kanan.

    Roberto Mancini - 9/10

    Sebuah kemenangan taktis bagi sang pelatih. Keputusannya menerapkan sistem pressing tinggi membuat Turki lengah, dan keseimbangan trio gelandangnya menjadi fondasi kemenangan ini. Waktu pergantiannya memastikan Italia tidak pernah kehilangan soliditas struktur mereka meski berada dalam atmosfer yang penuh tekanan.

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