Italia mengambil satu langkah lagi menuju perempat final UEFA Nations League dengan kemenangan 3-1 atas Turki di Stadio Renato Dall'Ara. Gli Azzurri mendikte tempo permainan dalam sebagian besar laga, meski sempat goyah sejenak akibat kebangkitan penuh semangat Turki pada babak kedua. Tim asuhan Roberto Mancini menunjukkan struktur permainan yang lebih solid, dan pada akhirnya melumpuhkan lawan lewat eksekusi bola mati yang efisien serta penyelesaian akhir yang klinis di sepertiga akhir.

Pertandingan dibuka dengan gol Gianluca Scamacca pada menit ke-26 untuk membalas tekanan awal Italia. Meski Aral Simsir mengejutkan publik tuan rumah lewat gol penyeimbang pada menit ke-61 setelah adanya kelengahan dalam penjagaan sisi lapangan Italia, skor imbang itu hanya bertahan tiga menit.

Calafiori memulihkan keunggulan hampir seketika setelah masuk dari bangku cadangan, sebelum Esposito memastikan tiga poin di akhir laga untuk mengukuhkan kemenangan yang pantas bagi tuan rumah.