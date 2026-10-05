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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Italia vs Turki: Riccardo Calafiori menampilkan masterclass supersub saat Gianluca Scamacca melanjutkan performa impresif

Italy
Player ratings
Turkiye
Italy vs Turkiye
UEFA Nations League A
R. Calafiori
G. Scamacca
R. Mancini

Italia meraih kemenangan penting 3-1 atas Turki di Stadio Renato Dall'Ara, berkat gol dari Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori, dan Francesco Esposito. Meski sempat mendapat ancaman ketika Aral Simsir menyamakan kedudukan, penyesuaian taktik Roberto Mancini terbukti menentukan.

Italia mengambil satu langkah lagi menuju perempat final UEFA Nations League dengan kemenangan 3-1 atas Turki di Stadio Renato Dall'Ara. Gli Azzurri mendikte tempo permainan dalam sebagian besar laga, meski sempat goyah sejenak akibat kebangkitan penuh semangat Turki pada babak kedua. Tim asuhan Roberto Mancini menunjukkan struktur permainan yang lebih solid, dan pada akhirnya melumpuhkan lawan lewat eksekusi bola mati yang efisien serta penyelesaian akhir yang klinis di sepertiga akhir.

Pertandingan dibuka dengan gol Gianluca Scamacca pada menit ke-26 untuk membalas tekanan awal Italia. Meski Aral Simsir mengejutkan publik tuan rumah lewat gol penyeimbang pada menit ke-61 setelah adanya kelengahan dalam penjagaan sisi lapangan Italia, skor imbang itu hanya bertahan tiga menit.

Calafiori memulihkan keunggulan hampir seketika setelah masuk dari bangku cadangan, sebelum Esposito memastikan tiga poin di akhir laga untuk mengukuhkan kemenangan yang pantas bagi tuan rumah.

  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Sang kapten menjalani malam yang relatif tenang saat Turki kesulitan menciptakan peluang berkualitas tinggi, dengan catatan 4 penyelamatan. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian jarak dekat Simsir pada menit ke-61, tetapi memimpin area kotaknya dengan baik saat menghadapi sembilan situasi sepak pojok Turki.

    Alessandro Bastoni - 7/10

    Pemain Inter Milan itu menjadi sosok utama dalam membangun serangan dari belakang, sering maju ke lini tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Posisi bertahannya nyaris tanpa cela, berkontribusi pada 34 sapuan Italia saat ia meredam pergerakan Akgun.

    Giovanni Di Lorenzo - 7/10

    Penampilan yang solid di posisi bek kanan sebelum ditarik keluar pada menit ke-55. Ia memberi lebar permainan pada babak pertama, tetapi sesekali kesulitan mengejar saat Turki melakukan transisi cepat melalui Simsir.

    Gianluca Mancini - 7/10

    Agresif dalam duel dan dominan di udara. Ia menjadi kunci kemenangan Italia dalam duel udara (2/2 duel dimenangi) dan mempertahankan garis pertahanan tinggi yang membatasi penetrasi sentral tim tamu sepanjang sebagian besar 90 menit.

    Matteo Ruggeri - 6/10

    Malam yang sulit bagi bek sayap tersebut, yang mendapat kartu pada menit ke-47 akibat tekel ceroboh. Ia diganti tak lama setelah babak kedua dimulai setelah Turki beberapa kali menemukan celah saat menyerang melalui sisinya.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUMAFP

    Gelandang

    Issa Doumbia - 8/10

    Berperan sebagai jangkar lini pertahanan tim, dengan efektif melindungi empat bek di belakangnya. Disiplinnya memungkinkan Barella dan Romano bergerak lebih tinggi, dan ia sangat penting dalam mendaur ulang penguasaan bola saat Italia hanya mencatat 45% kontrol bola secara keseluruhan.

    Alessandro Romano - 8/10

    Menjadi kekuatan kreatif di lini tengah. Ia memberikan assist krusial untuk gol telat Francesco Esposito pada menit ke-87, menyempurnakan performa yang ditandai oleh pergerakan cerdas pada momen-momen akhir dan distribusi bola akurat di bawah tekanan.

    Nicolo Barella - 8/10

    Seperti biasa tampil penuh kerja keras, Barella menjadi penghubung untuk gol kedua Italia dengan memberikan assist bagi Calafiori pada menit ke-64. Tingkat energinya sangat vital dalam fase transisi sebelum ia digantikan oleh Tonali pada menit ke-70.

  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP

    Serangan

    Gianluca Scamacca - 8/10

    Sang penyerang memimpin lini depan dengan kehadiran fisik dan naluri tajam. Ia membuka skor pada menit ke-26 lewat penyelesaian apik dan terus merepotkan Kabak serta Bardakci hingga ditarik keluar pada menit ke-56.

    Daniel Maldini - 6/10

    Memperlihatkan kilasan kecemerlangan teknik, tetapi kurang memiliki sentuhan akhir untuk benar-benar menyakiti blok rendah Turki. Ia juga bekerja keras dalam bertahan, membantu Italia mencatatkan tujuh intersep sepanjang pertandingan.

    Antonio Vergara - 7/10

    Dimainkan di sayap, ia memberikan keseimbangan yang dibutuhkan, tetapi kesulitan melewati Elmali secara konsisten. Ia digantikan menjelang akhir oleh Frattesi saat Mancini berupaya memperkuat lini tengah dan mempertahankan keunggulan.

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  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Riccardo Calafiori - 9/10

    Super-sub terbaik. Masuk pada menit ke-55, ia hanya membutuhkan sembilan menit untuk mencetak gol krusial pertandingan, muncul tanpa kawalan untuk mengubah skor menjadi 2-1 dan sepenuhnya mengubah momentum laga.

    Francesco Pio Esposito - 8/10

    Masuk pada menit ke-56 menggantikan Scamacca, ia mempertahankan tekanan dalam serangan dan mendapat ganjaran lewat gol yang pantas didapatkan pada menit ke-87 untuk memastikan kemenangan.

    Michael Kayode - 6/10

    Menggantikan Ruggeri pada menit ke-55 dan menawarkan stabilitas bertahan yang lebih baik di sisi lapangan ketika Turki mulai tumbuh dalam kepercayaan diri.

    Sandro Tonali - 6/10

    Masuk untuk 20 menit terakhir guna menambah ketenangan di lini tengah. Ia membantu Italia kembali mengendalikan tempo setelah rentetan gol di babak kedua.

    Davide Frattesi - N/A

    Masuk terlambat secara taktis pada menit ke-84 untuk mengamankan hasil.

    Roberto Mancini - 8/10

    Tiga pergantian pemain yang dilakukan sang pelatih pada menit ke-55 menjadi langkah jitu. Masuknya Calafiori dan Esposito secara langsung berujung pada dua gol, membuktikan kemampuannya membaca perubahan taktik dalam pertandingan dan bereaksi dengan tegas.