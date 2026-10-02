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Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Italia vs Prancis: Alessandro Bastoni memimpin kebangkitan penuh perlawanan Italia di Paris

France
Italy
UEFA Nations League A
France vs Italy

Italia meraih hasil imbang 1-1 yang tangguh melawan Prancis di Stade de France, bangkit setelah gol pembuka dari Michael Olise. Penampilan dominan Alessandro Bastoni memastikan Italia pulang dengan satu poin setelah sang bek menyamakan kedudukan.

Italia menampilkan disiplin taktis yang signifikan untuk mengamankan hasil imbang 1-1 melawan Prancis di UEFA Nations League. Dalam pertandingan yang ditandai oleh kontrol wilayah kontra efisiensi klinis, tim asuhan Roberto Mancini mampu meredam gempuran awal babak kedua ketika Olise memecah kebuntuan pada menit ke-55. Meski kalah dalam penguasaan bola, dengan hanya mencatat 35 persen, Gli Azzurri tetap solid secara struktur dan membatasi lini serang bertabur bintang milik Prancis hanya pada peluang-peluang berkualitas rendah sepanjang sebagian besar babak pertama.

Titik balik datang pada menit ke-68 ketika Bastoni maju ke depan untuk menyamakan kedudukan, memberi ganjaran atas kegigihan Italia. Pertandingan semakin berjalan keras seiring waktu, dengan Prancis akhirnya harus bermain dengan sepuluh orang setelah Dayot Upamecano menerima kartu kuning keduanya pada akhir laga. Meski Italia tidak mampu mencetak gol kemenangan melawan tuan rumah yang pincang, pertarungan expected goals (xG) 1,56 berbanding 1,15 yang berpihak kepada Italia menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang lebih berbahaya meski Prancis mendominasi penguasaan bola.

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    Kiper & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Sang kapten tampil menenangkan sepanjang laga, dengan total melakukan tujuh penyelamatan untuk menjaga Italia tetap dalam persaingan. Meski ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol Olise pada menit ke-55, posisi dan penanganan bolanya tanpa cela saat Prancis melepaskan total 18 tembakan ke gawangnya.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Penampilan protagonis sejati dari pemain Inter Milan ini. Ia tidak hanya mencetak gol penyeimbang krusial pada menit ke-68, tetapi juga memimpin lini belakang dengan 18 sapuan dan 9 intersepsi. Ia memang menerima kartu kuning pada masa injury time, tetapi dampak keseluruhannya tak terbantahkan.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    Calafiori tampil sangat baik dalam peran bertahan progresifnya, sering maju ke lini tengah untuk mengganggu transisi Prancis. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang berdiri kokoh di bawah tekanan intens, membantu Italia menjaga bentuk permainan ketika Prancis menguasai 65% penguasaan bola.

    Michael Kayode - 6/10

    Ditugaskan untuk meredam sisi kiri Prancis yang berbahaya, Kayode menjalani malam yang sulit secara defensif tetapi menunjukkan energi besar. Ia berkontribusi dalam 18 sapuan yang dibukukan kubu Italia sebelum pertandingan mulai terbuka pada fase akhir.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    Scalvini memperlihatkan kematangan melampaui usianya, memberikan perlindungan udara yang sangat baik dan pembacaan permainan yang apik. Kehadirannya memberi Bastoni lebih banyak kebebasan untuk ikut menyerang, yang pada akhirnya berujung pada gol penyeimbang.

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    Gelandang

    Sandro Tonali - 6/10

    Tonali tampil efisien dalam laga ketika Italia menghabiskan banyak waktu untuk mengejar bola. Ia fokus menjaga lapisan pertahanan sebelum ditarik keluar pada menit ke-62 saat Mancini mencoba menyegarkan energi di sektor tengah.

    Davide Frattesi - 6/10

    Frattesi kesulitan memberi pengaruh mencetak gol seperti biasanya dari lini tengah karena blok rendah Italia, tetapi etos kerjanya sangat penting. Ia menjelajah area yang luas untuk menekan para kreator permainan Prancis sebelum keluar pada menit ke-80.

    Nicolo Fagioli - 5/10

    Malam yang sulit bagi Fagioli, yang kesulitan mengatur tempo saat menghadapi trio fisik Prancis. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-54, hanya beberapa saat sebelum Prancis unggul, dan akhirnya digantikan pada menit terakhir waktu normal.

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    Serangan

    Francesco Esposito - 6/10

    Esposito bekerja tanpa lelah dalam peran yang kurang mendapat apresiasi, sering terisolasi sebagai satu-satunya opsi umpan ke depan. Ia gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran sebelum digantikan oleh Barella sesaat setelah laga melewati satu jam, ketika Italia mengubah bentuk taktis mereka.

    Salvatore Esposito - 6/10

    Mirip dengan sosok yang namanya sama dengannya, Salvatore kesulitan mendapatkan suplai bola. Ia berkontribusi dalam upaya bertahan, melakukan pressing dari lini depan hingga ditarik keluar pada menit ke-80 saat Italia berupaya mengejar ketertinggalan.

    Moise Kean - 6/10

    Kean memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk menahan bola dan terus memberi kelegaan bagi pertahanan, meski ia tidak memiliki peluang yang benar-benar jelas ke gawang. Ia menjalani laga yang menguras tenaga sepanjang 90 menit penuh menghadapi Upamecano dan Kalulu, sambil terus terlibat dalam duel konstan melawan lini belakang Prancis.

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    Pemain pengganti & manajer

    Nicolo Barella - 7/10

    Masuk pada menit ke-62 dan langsung meningkatkan kemampuan Italia dalam menjaga penguasaan bola. Kehadirannya bertepatan dengan periode terbaik Italia dalam laga ini serta gol penyeimbang.

    Antonio Vergara - 5/10

    Masuk pada menit ke-62, Vergara kesulitan mengikuti tempo permainan. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-82 dan kesulitan memberi dampak dalam transisi menyerang.

    Daniel Maldini - 6/10

    Masuk untuk 10 menit terakhir ditambah waktu tambahan. Ia memberikan energi baru dan membantu Italia menjaga bola di sepertiga akhir setelah kartu merah Prancis.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Masuk pada menit ke-80 untuk memperkuat lini tengah. Ia menjalankan tugas bertahannya dengan baik saat Italia mempertahankan hasil imbang.

    Gianluca Scamacca - N/A

    Masuk pada menit ke-90. Waktu yang dimilikinya terlalu sedikit untuk memberi dampak signifikan.

    Roberto Mancini - 7/10

    Setelan taktis Mancini bersifat pragmatis, mengakui kedalaman skuad Prancis yang lebih superior. Keputusannya memasukkan Barella sesaat setelah tertinggal menjadi langkah jitu yang mengubah momentum dan berujung pada gol penyeimbang.

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