Rating pemain Italia vs Prancis: Alessandro Bastoni memimpin kebangkitan penuh perlawanan Italia di Paris

Italia menampilkan disiplin taktis yang signifikan untuk mengamankan hasil imbang 1-1 melawan Prancis di UEFA Nations League. Dalam pertandingan yang ditandai oleh kontrol wilayah kontra efisiensi klinis, tim asuhan Roberto Mancini mampu meredam gempuran awal babak kedua ketika Olise memecah kebuntuan pada menit ke-55. Meski kalah dalam penguasaan bola, dengan hanya mencatat 35 persen, Gli Azzurri tetap solid secara struktur dan membatasi lini serang bertabur bintang milik Prancis hanya pada peluang-peluang berkualitas rendah sepanjang sebagian besar babak pertama.
Titik balik datang pada menit ke-68 ketika Bastoni maju ke depan untuk menyamakan kedudukan, memberi ganjaran atas kegigihan Italia. Pertandingan semakin berjalan keras seiring waktu, dengan Prancis akhirnya harus bermain dengan sepuluh orang setelah Dayot Upamecano menerima kartu kuning keduanya pada akhir laga. Meski Italia tidak mampu mencetak gol kemenangan melawan tuan rumah yang pincang, pertarungan expected goals (xG) 1,56 berbanding 1,15 yang berpihak kepada Italia menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang lebih berbahaya meski Prancis mendominasi penguasaan bola.