Rating pemain Italia vs Prancis: Alessandro Bastoni memimpin kebangkitan penuh perlawanan Italia di Paris

Gianluigi Donnarumma - 7/10

Sang kapten tampil menenangkan sepanjang laga, dengan total melakukan tujuh penyelamatan untuk menjaga Italia tetap dalam persaingan. Meski ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol Olise pada menit ke-55, posisi dan penanganan bolanya tanpa cela saat Prancis melepaskan total 18 tembakan ke gawangnya.

Alessandro Bastoni - 8/10

Penampilan protagonis sejati dari pemain Inter Milan ini. Ia tidak hanya mencetak gol penyeimbang krusial pada menit ke-68, tetapi juga memimpin lini belakang dengan 18 sapuan dan 9 intersepsi. Ia memang menerima kartu kuning pada masa injury time, tetapi dampak keseluruhannya tak terbantahkan.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori tampil sangat baik dalam peran bertahan progresifnya, sering maju ke lini tengah untuk mengganggu transisi Prancis. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang berdiri kokoh di bawah tekanan intens, membantu Italia menjaga bentuk permainan ketika Prancis menguasai 65% penguasaan bola.

Michael Kayode - 6/10

Ditugaskan untuk meredam sisi kiri Prancis yang berbahaya, Kayode menjalani malam yang sulit secara defensif tetapi menunjukkan energi besar. Ia berkontribusi dalam 18 sapuan yang dibukukan kubu Italia sebelum pertandingan mulai terbuka pada fase akhir.

Giorgio Scalvini - 7/10

Scalvini memperlihatkan kematangan melampaui usianya, memberikan perlindungan udara yang sangat baik dan pembacaan permainan yang apik. Kehadirannya memberi Bastoni lebih banyak kebebasan untuk ikut menyerang, yang pada akhirnya berujung pada gol penyeimbang.