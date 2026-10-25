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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Inter vs Fiorentina: Marcus Thuram dan Piotr Zielinski memicu pembalikan keadaan luar biasa di menit-menit akhir

Player ratings
Inter
Inter vs Fiorentina
Fiorentina
Serie A

Inter meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Fiorentina di Giuseppe Meazza berkat dua gol pada masa tambahan waktu. Setelah Alex Jimenez secara mengejutkan membawa tim tamu unggul, Marcus Thuram dan Piotr Zielinski mencetak gol di pengujung laga untuk menjaga rekor tak terkalahkan Inter sejak awal musim.

Inter meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Fiorentina dalam pertandingan yang menunjukkan sulitnya memprediksi pertarungan taktik di Serie A. Sepanjang sebagian besar laga, Inter menguasai bola dengan penguasaan 63% dan melepaskan total 33 tembakan ke gawang lawan. Namun, mereka kurang tajam untuk menembus pertahanan rapat Fiorentina pada babak pertama, sehingga skor tetap 0-0 saat turun minum meski Inter lebih banyak menguasai wilayah permainan.

Jalannya babak kedua berubah drastis ketika Jimenez membungkam penonton tuan rumah pada menit ke-65 lewat tembakan keras yang tak mampu dijangkau kiper Inter, Ivan Provedel.

Inter tampak akan menelan kekalahan pertama mereka musim ini ketika pertandingan memasuki waktu tambahan, tetapi Thuram menyamakan kedudukan pada menit ke-91 setelah menerima umpan dari Andy Diouf. Kebangkitan itu tuntas pada menit ke-98 ketika pemain pengganti Piotr Zielinski dengan tenang mengeksekusi penalti untuk memastikan tiga poin secara sensasional.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Inter Milans dari Stadio Giuseppe Meazza...

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Ivan Provedel - 6/10:

    Melakoni debutnya untuk klub, Provedel menjalani laga yang relatif tenang berkat dominasi Inter dan hanya melakukan satu penyelamatan. Ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol Jimenez, yang tercipta dari satu di antara hanya dua tembakan tepat sasaran yang dihadapinya. Distribusi bolanya konsisten dan membantu Inter membangun serangan dari belakang.

    Yann Bisseck - 6,5/10:

    Bisseck menunjukkan kekuatan fisik dan kecepatan yang bagus untuk kembali ke posisi bertahan. Meski sesekali kewalahan menghadapi pergerakan lini depan Fiorentina dalam transisi yang berujung pada gol pembuka, penempatan posisinya secara keseluruhan membantu Inter terus menekan di sepertiga akhir lapangan.

    Manuel Akanji - 7/10:

    Akanji menjadi pengatur utama di lini belakang yang terdiri dari tiga pemain, kerap maju ke lini tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Ia dominan dalam duel udara dan memastikan serangan balik Fiorentina sebagian besar dapat diredam, sekaligus mendukung garis pertahanan tinggi timnya.

    Alessandro Bastoni - 7/10:

    Pemain timnas Italia itu seperti biasa tampil kreatif dari sisi kiri pertahanan sebelum diganti pada menit ke-78. Umpan-umpan diagonalnya juga terus menjadi ancaman.

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Lini tengah

    Andy Diouf - 8/10:

    Diouf bisa dibilang pemain Inter yang paling berpengaruh pada fase akhir pertandingan. Ia memberikan assist penting untuk gol penyama kedudukan Thuram pada menit ke-91. Energinya di lini tengah sangat krusial, dan ia berperan besar dalam memastikan Inter memenangi pertarungan di sektor tersebut berkat volume permainan yang lebih tinggi.

    Nicolo Barella - 6,5/10:

    Sang kapten memimpin dengan intensitas seperti biasa, tetapi kesulitan menemukan umpan penentu saat menghadapi lini tengah Fiorentina yang padat. Ia bekerja tanpa lelah selama 85 menit dan membantu menjaga aliran penguasaan bola, meski kali ini tidak menunjukkan ancaman mencetak gol seperti biasanya.

    Hakan Calhanoglu - 7/10:

    Calhanoglu menjadi pengatur tempo sekaligus pusat aliran permainan tim. Ia berperan penting dalam penguasaan bola Inter yang mencapai 63%, tetapi ditarik keluar pada menit ke-78 ketika Cristian Chivu mencari opsi serangan yang lebih langsung untuk mengejar ketertinggalan.

    Henrikh Mkhitaryan - 6/10:

    Penampilan sang pemain veteran terbilang kurang menonjol. Meski kualitas tekniknya terlihat di ruang sempit, ia tidak mampu secara konsisten menembus lini Fiorentina dan digantikan dalam pergantian tiga pemain pada menit ke-78.

    Carlos Augusto - 6,5/10:

    Augusto memberi kelebaran permainan dan terus menjadi opsi operan di sisi lapangan. Ia disiplin menjalankan tugas bertahan dan berusaha melakukan overlap setiap ada kesempatan, meski umpan akhirnya kerap dipotong di kotak penalti Fiorentina yang dipadati pemain.

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Marcus Thuram - 8/10:

    Thuram sekali lagi membuktikan mengapa ia sangat penting bagi Inter. Meski timnya kesulitan sepanjang 90 menit, ia tetap tampil tajam dan mencetak gol penyeimbang krusial pada menit ke-91. Pergerakannya juga membuat seorang pemain Fiorentina melanggarnya, sehingga Inter mendapat penalti pada saat-saat terakhir.

    Francesco Pio Esposito - 5,5/10:

    Penyerang muda itu kesulitan memberi pengaruh dalam pertandingan dan terisolasi untuk waktu yang lama. Ia digantikan Ange-Yoan Bonny pada menit ke-64, tepat sebelum Fiorentina unggul.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-FIORENTINAAFP

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Ange-Yoan Bonny - 6/10:

    Masuk pada menit ke-64 dan menghadirkan karakter fisik yang berbeda di lini depan. Meski tidak mencetak gol, keberadaannya menyibukkan para bek dan membuka ruang bagi aksi gemilang Thuram di pengujung laga.

    Federico Dimarco - 6,5/10:

    Masuk pada menit ke-78, kemampuan umpan silangnya langsung membuat Fiorentina tertekan. Ia membantu menjaga tekanan di menit-menit akhir yang berujung pada dua gol di masa tambahan waktu.

    Piotr Zielinski - 8/10:

    Pemain pengganti yang tampil luar biasa. Masuk pada menit ke-78, ia tetap tenang di bawah tekanan besar untuk menuntaskan penalti pada menit ke-98 yang memastikan kemenangan Inter.

    Petar Sucic - 6/10:

    Menggantikan Mkhitaryan pada menit ke-78 dan memberi tenaga baru di lini tengah, memastikan Inter tetap menerapkan tekanan tinggi selama gempuran terakhir.

    Matteo Lavelli - Tidak dinilai:

    Masuk menggantikan Barella pada menit ke-85 untuk menambah pemain di lini serang. Ia hanya punya sedikit waktu untuk memberi pengaruh saat menguasai bola, tetapi turut ambil bagian dalam upaya terakhir yang menghasilkan kemenangan.

    Cristian Chivu - 7,5/10:

    Chivu menunjukkan keberanian taktis lewat tiga pergantian pemain sekaligus pada menit ke-78. Masuknya Zielinski dan Dimarco mengubah momentum sepenuhnya. Meski timnya menyia-nyiakan banyak peluang dari 33 tembakan, caranya mengelola fase akhir pertandingan memastikan Inter menemukan jalan menuju kemenangan.

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