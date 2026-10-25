Inter meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Fiorentina dalam pertandingan yang menunjukkan sulitnya memprediksi pertarungan taktik di Serie A. Sepanjang sebagian besar laga, Inter menguasai bola dengan penguasaan 63% dan melepaskan total 33 tembakan ke gawang lawan. Namun, mereka kurang tajam untuk menembus pertahanan rapat Fiorentina pada babak pertama, sehingga skor tetap 0-0 saat turun minum meski Inter lebih banyak menguasai wilayah permainan.

Jalannya babak kedua berubah drastis ketika Jimenez membungkam penonton tuan rumah pada menit ke-65 lewat tembakan keras yang tak mampu dijangkau kiper Inter, Ivan Provedel.

Inter tampak akan menelan kekalahan pertama mereka musim ini ketika pertandingan memasuki waktu tambahan, tetapi Thuram menyamakan kedudukan pada menit ke-91 setelah menerima umpan dari Andy Diouf. Kebangkitan itu tuntas pada menit ke-98 ketika pemain pengganti Piotr Zielinski dengan tenang mengeksekusi penalti untuk memastikan tiga poin secara sensasional.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Inter Milans dari Stadio Giuseppe Meazza...