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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Inter vs Club Brugge: Dua gol Lautaro Martinez tak cukup, pertahanan yang ambruk hadiahkan kemenangan kepada tim tamu

Inter
Club Brugge
Inter vs Club Brugge
Champions League

Inter menelan kekalahan telak 3-4 di San Siro setelah lini pertahanan mereka ambruk, sehingga dua gol yang dicetak Lautaro Martinez pun tertutupi. Meski mendominasi penguasaan bola dan jumlah tembakan, tim asuhan Cristian Chivu tumbang akibat penyelesaian akhir yang efektif dari Nicolo Tresoldi serta gol penentu kemenangan Romeo Vermant pada menit-menit akhir.

Perjalanan Inter di Liga Champions mendapat pukulan telak di Giuseppe Meazza setelah mereka kalah 3-4 dari Club Brugge dalam pertandingan yang berlangsung kacau. Laga dimulai dengan pertarungan taktik yang ketat, tetapi tim tamu unggul lewat penalti Nicolo Tresoldi pada menit ke-30. Inter menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sesaat sebelum jeda melalui Lautaro Martinez, yang mencetak gol berkat assist Federico Dimarco. Sepanjang babak pertama, Inter menguasai 53% penguasaan bola, tetapi kesulitan meredam transisi permainan Brugge.

Babak kedua berubah menjadi mimpi buruk secara taktik bagi tuan rumah. Tresoldi mencetak dua gol lagi pada menit ke-63 dan ke-74, keduanya berkat assist Carlos Forbs yang tampil berpengaruh. Hat-trick itu membawa tim tamu unggul 3-1. Meski gol kedua Martinez pada menit ke-81 sempat menghidupkan kembali harapan Inter, gol Romeo Vermant untuk tim asal Belgia pada menit ke-87 praktis memastikan kemenangan. Pemain pengganti Ange-Yoan Bonny memperkecil ketertinggalan pada masa tambahan waktu, tetapi gol itu tak lebih dari sekadar hiburan di pengujung laga. Struktur pertahanan Inter yang nyaris tidak terlihat pun tersingkap, sementara mereka belum meraih satu poin pun dari dua pertandingan.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kiper dan Lini Pertahanan

    J. Martinez - 4/10

    Malam yang sulit bagi kiper yang menghadapi delapan tembakan tepat sasaran dan kebobolan empat kali ini. Ia melakukan empat penyelamatan untuk mencegah skor yang lebih telak, tetapi kurang mampu menguasai area pertahanannya ketika penguasaan bola kerap berganti pada babak kedua.

    Y. Bisseck - 5/10

    Sempat memperlihatkan kemampuannya membawa bola ke depan, tetapi beberapa kali tidak berada di posisinya saat menghadapi serangan balik cepat yang dipimpin Forbs. Keunggulan fisiknya tidak cukup untuk menstabilkan lini belakang yang tampak semakin rapuh ketika permainan makin terbuka.

    M. Akanji - 4/10

    Malam yang patut dilupakan bagi bek tengah berpengalaman ini. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-39 dan kesulitan mengantisipasi pergerakan Tresoldi. Ketenangannya saat menguasai bola, yang biasanya menjadi kelebihan, tertutupi oleh buruknya penempatan posisi saat kembali bertahan dalam lima serangan balik sukses Brugge.

    A. Bastoni - 5/10

    Pemain Inter yang paling efektif mengalirkan bola dari belakang, tetapi ia kerap dibiarkan sendirian ketika Brugge memanfaatkan ruang di belakang para bek sayap yang naik menyerang. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk membendung serangan saat struktur pertahanan runtuh dalam 20 menit terakhir.

    F. Dimarco - 6/10

    Terus menjadi ancaman di sepertiga akhir lapangan dan mencatatkan assist untuk gol pertama Martinez pada menit ke-44. Namun, tugas bertahannya terabaikan, dan ia diganti pada menit ke-78 setelah bekerja keras di sisi kiri.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Lini tengah

    P. Zielinski - 5/10

    Mengalirkan bola dengan efisiensi seperti biasanya, tetapi gagal memberikan perlindungan yang diperlukan di depan lini belakang. Ia menjadi bagian dari trio lini tengah yang membiarkan Brugge membangun serangan melalui area tengah terlalu mudah sebelum diganti pada menit ke-88.

    A. Diouf - 5/10

    Berusaha menambah energi di lini tengah, tetapi kerap dilewati umpan-umpan vertikal cerdik Hans Vanaken. Ia kurang disiplin secara taktis untuk menutup jalur yang dimanfaatkan Forbs dalam menciptakan tiga assist.

    N. Barella - 6/10

    Menjadi penggerak utama tim dalam waktu yang lama dan menghadirkan permainan vertikal yang dibutuhkan Inter. Ia berjuang keras dalam duel, tetapi ditarik keluar pada menit ke-78 saat Chivu berupaya mengejar ketertinggalan dengan memasukkan lebih banyak pemain menyerang.

    H. Calhanoglu - 5/10

    Menerima kartu kuning pada menit ke-29, yang tampaknya membatasi agresivitasnya saat melakukan tekel. Meski bola-bola mati yang dilepaskannya berbahaya dan turut menyumbang pada catatan 3,74 xG Inter, ia ditarik keluar pada menit ke-67 ketika pertandingan mulai lepas dari kendali.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Serangan

    M. Thuram - 5/10

    Pergerakannya menciptakan ruang bagi rekan duetnya di lini depan, tetapi ia tampil tidak seperti biasanya di depan gawang. Dengan hanya 12 dari 30 tembakan Inter tepat sasaran, kurangnya ketajaman Thuram terlihat jelas sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-67.

    L. Martinez - 8/10

    Pemain paling menonjol bagi Inter. Sang kapten menunjukkan naluri mencetak gol yang luar biasa, mencetak gol pada menit ke-44 untuk menyamakan kedudukan dan kembali mencetak gol pada menit ke-81 untuk menjaga asa timnya. Ia satu-satunya pemain Inter yang tampak benar-benar mampu mengimbangi ketajaman tim tamu.

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  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Pemain Cadangan dan Manajer

    F. Esposito - 5/10

    Masuk pada menit ke-67, tetapi kesulitan memengaruhi pertandingan ketika permainan tim secara keseluruhan semakin terlihat putus asa.

    P. Sucic - 6/10

    Memberikan assist untuk gol kedua Martinez tak lama setelah masuk, menunjukkan visi bermain yang bagus, tetapi tidak mampu membantu memperkuat lini tengah.

    D. Spence - 5/10

    Dimasukkan pada pengujung laga untuk memberi kelebaran serangan, tetapi hanya punya sedikit waktu untuk mengubah dinamika taktik saat menghadapi blok pertahanan Brugge yang bermain dalam.

    A. Bonny - 7/10

    Memberikan dampak besar setelah masuk dari bangku cadangan, mencetak gol pada menit ke-90+3 lewat assist sesama pemain pengganti, Stankovic. Ia menghadirkan permainan langsung yang sebelumnya tidak dimiliki Inter.

    A. Stankovic - 6/10

    Memberikan assist untuk gol Bonny pada pengujung laga meski hanya tampil sebentar, serta menunjukkan ketenangan di tengah akhir pertandingan yang kacau.

    C. Chivu - 3/10

    Gagal secara taktik. Meski menyerukan keberanian sebelum pertandingan, timnya sama sekali tidak menunjukkan kekompakan dalam bertahan. Membiarkan tim tamu mencatatkan 3,16 xG dan kebobolan tiga gol dari kombinasi Forbs dan Tresoldi yang sama menunjukkan kurangnya penyesuaian selama pertandingan.

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