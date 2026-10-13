J. Martinez - 4/10

Malam yang sulit bagi kiper yang menghadapi delapan tembakan tepat sasaran dan kebobolan empat kali ini. Ia melakukan empat penyelamatan untuk mencegah skor yang lebih telak, tetapi kurang mampu menguasai area pertahanannya ketika penguasaan bola kerap berganti pada babak kedua.

Y. Bisseck - 5/10

Sempat memperlihatkan kemampuannya membawa bola ke depan, tetapi beberapa kali tidak berada di posisinya saat menghadapi serangan balik cepat yang dipimpin Forbs. Keunggulan fisiknya tidak cukup untuk menstabilkan lini belakang yang tampak semakin rapuh ketika permainan makin terbuka.

M. Akanji - 4/10

Malam yang patut dilupakan bagi bek tengah berpengalaman ini. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-39 dan kesulitan mengantisipasi pergerakan Tresoldi. Ketenangannya saat menguasai bola, yang biasanya menjadi kelebihan, tertutupi oleh buruknya penempatan posisi saat kembali bertahan dalam lima serangan balik sukses Brugge.

A. Bastoni - 5/10

Pemain Inter yang paling efektif mengalirkan bola dari belakang, tetapi ia kerap dibiarkan sendirian ketika Brugge memanfaatkan ruang di belakang para bek sayap yang naik menyerang. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk membendung serangan saat struktur pertahanan runtuh dalam 20 menit terakhir.

F. Dimarco - 6/10

Terus menjadi ancaman di sepertiga akhir lapangan dan mencatatkan assist untuk gol pertama Martinez pada menit ke-44. Namun, tugas bertahannya terabaikan, dan ia diganti pada menit ke-78 setelah bekerja keras di sisi kiri.