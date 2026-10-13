Perjalanan Inter di Liga Champions mendapat pukulan telak di Giuseppe Meazza setelah mereka kalah 3-4 dari Club Brugge dalam pertandingan yang berlangsung kacau. Laga dimulai dengan pertarungan taktik yang ketat, tetapi tim tamu unggul lewat penalti Nicolo Tresoldi pada menit ke-30. Inter menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sesaat sebelum jeda melalui Lautaro Martinez, yang mencetak gol berkat assist Federico Dimarco. Sepanjang babak pertama, Inter menguasai 53% penguasaan bola, tetapi kesulitan meredam transisi permainan Brugge.
Babak kedua berubah menjadi mimpi buruk secara taktik bagi tuan rumah. Tresoldi mencetak dua gol lagi pada menit ke-63 dan ke-74, keduanya berkat assist Carlos Forbs yang tampil berpengaruh. Hat-trick itu membawa tim tamu unggul 3-1. Meski gol kedua Martinez pada menit ke-81 sempat menghidupkan kembali harapan Inter, gol Romeo Vermant untuk tim asal Belgia pada menit ke-87 praktis memastikan kemenangan. Pemain pengganti Ange-Yoan Bonny memperkecil ketertinggalan pada masa tambahan waktu, tetapi gol itu tak lebih dari sekadar hiburan di pengujung laga. Struktur pertahanan Inter yang nyaris tidak terlihat pun tersingkap, sementara mereka belum meraih satu poin pun dari dua pertandingan.