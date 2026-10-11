Rating pemain Inter Miami vs DC United: Luis Suarez dan Lionel Messi membongkar tim tamu dalam kemenangan telak empat gol

Inter Miami menampilkan masterclass taktis dalam transisi, dengan tanpa ampun mengeksploitasi garis pertahanan tinggi DC United untuk mengamankan kemenangan telak 4-0. Nada pertandingan sudah ditetapkan sejak menit ketiga ketika Suarez memaksimalkan umpan German Berterame. Meski tim tamu berupaya mempertahankan intensitas pressing tinggi, kualitas teknis Miami yang lebih baik di area tengah lapangan membuat mereka mampu melewati tekanan awal, yang berujung pada gol kedua Suarez sebelum turun minum dan secara efektif mematahkan perlawanan tim tamu.

Babak kedua berubah menjadi panggung Messi, ketika maestro Argentina itu memanfaatkan ruang vertikal yang kian terbuka. Mencetak gol hanya dua menit setelah laga dimulai lagi setelah bekerja sama dengan Suarez, Messi kemudian menambah gol keempat pada menit ke-60 usai menerima umpan dari Rodrigo De Paul.

Dalam bertahan, Miami tetap rapat, membatasi DC United hanya pada dua tembakan tepat sasaran meski tim tamu sesekali mampu menemukan celah di area sayap.

GOAL memberi penilaian untuk para pemain Inter Miami dari Nu Stadium...