Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Inter Miami vs DC United: Luis Suarez dan Lionel Messi membongkar tim tamu dalam kemenangan telak empat gol

Player ratings
Inter Miami CF
L. Messi
FEATURES
Inter Miami CF vs DC United
DC United
Major League Soccer
L. Suarez

Inter Miami menampilkan permainan menyerang yang sangat klinis untuk mengalahkan DC United 4-0 di Nu Stadium, dipimpin masing-masing dua gol dari Luis Suarez dan Lionel Messi. Kemenangan ini mempertegas ambisi Miami untuk lolos ke postseason, dengan duo legendaris mereka memberi kontribusi besar sepanjang pertandingan.

Inter Miami menampilkan masterclass taktis dalam transisi, dengan tanpa ampun mengeksploitasi garis pertahanan tinggi DC United untuk mengamankan kemenangan telak 4-0. Nada pertandingan sudah ditetapkan sejak menit ketiga ketika Suarez memaksimalkan umpan German Berterame. Meski tim tamu berupaya mempertahankan intensitas pressing tinggi, kualitas teknis Miami yang lebih baik di area tengah lapangan membuat mereka mampu melewati tekanan awal, yang berujung pada gol kedua Suarez sebelum turun minum dan secara efektif mematahkan perlawanan tim tamu.

Babak kedua berubah menjadi panggung Messi, ketika maestro Argentina itu memanfaatkan ruang vertikal yang kian terbuka. Mencetak gol hanya dua menit setelah laga dimulai lagi setelah bekerja sama dengan Suarez, Messi kemudian menambah gol keempat pada menit ke-60 usai menerima umpan dari Rodrigo De Paul.

Dalam bertahan, Miami tetap rapat, membatasi DC United hanya pada dua tembakan tepat sasaran meski tim tamu sesekali mampu menemukan celah di area sayap.

GOAL memberi penilaian untuk para pemain Inter Miami dari Nu Stadium...

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Dayne St. Clair - 7/10:

    Malam yang relatif tenang bagi sang penjaga gawang, tetapi ia tetap fokus untuk menjaga nirbobol. Ia mencatatkan 2 penyelamatan dan menunjukkan kontrol area yang baik saat DC United sempat memberi tekanan lewat bola-bola udara. Distribusi bolanya membantu memulai rangkaian permainan yang berujung pada dominasi penguasaan bola Miami.

    Gonzalo Lujan - 7/10:

    Lujan tampil disiplin dalam menjaga posisinya, dan jarang terpancing oleh pergerakan overlap DC United. Meski tidak seagresif Reguilon saat membantu serangan, soliditasnya dalam bertahan menjadi komponen penting dari catatan nirbobol tim.

    Casemiro - 8/10:

    Dipasang di jantung pertahanan, pemain veteran itu memanfaatkan kemampuan membaca permainan kelas atasnya untuk memotong umpan-umpan vertikal berbahaya. Ia bertindak sebagai pengalir bola utama dari lini belakang, mempertahankan tingkat akurasi umpan yang tinggi dan memberikan stabilitas struktural yang dibutuhkan agar para penyerang bisa bergerak lebih bebas.

    Micael - 7/10:

    Penampilan solid di samping Casemiro. Ia dominan secara fisik dalam duel-duel individunya dan memastikan lini belakang tetap terhubung. Posisinya membatasi para penyerang DC United hanya pada peluang-peluang berprobabilitas rendah sebelum ia digantikan pada menit ke-70.

    Sergi Reguilon - 7/10:

    Reguilon memberikan lebar permainan yang sangat baik di sisi kiri, menjadi outlet penting ketika permainan menumpuk di area tengah. Ia menjalankan tugas bertahannya dengan baik sebelum digantikan pada menit ke-78, memastikan tim tamu nyaris tidak mendapat ruang dari sisinya.

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Gelandang

    Rodrigo De Paul - 8/10:

    Motor lini tengah Miami. Etos kerja De Paul luar biasa, memberikan perlindungan defensif yang memungkinkan trisula depan tetap bermain tinggi. Ia melengkapi penampilan penuh kerja keras itu dengan mencatat assist untuk gol kedua Messi pada menit ke-60 sebelum ditarik keluar pada akhir laga.

    David Ayala - 7/10:

    Ayala memainkan peran vital dalam pressing awal, mengganggu ritme DC United. Ia mengalirkan bola dengan cepat dan efisien, memastikan transisi dari bertahan ke menyerang berjalan mulus. Ia digantikan pada menit ke-70 setelah penampilan berintensitas tinggi.

    Matias Galarza - 7/10:

    Galarza menjadi penghubung antara lini tengah yang bermain lebih dalam dan lini serang. Kemampuannya beroperasi di half-space menyulitkan DC United untuk mengikuti pergerakannya, dan ia berperan penting dalam menjaga penguasaan bola 62% yang dinikmati Miami.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    Serangan

    Lionel Messi - 9/10:

    Messi terus menjadi pembeda utama. Setelah babak pertama yang lebih tenang, ia meledak setelah jeda, mencetak gol pada menit ke-47 dan ke-60. Daya tariknya di lapangan membuka ruang bagi semua rekan setimnya, dan assist sekundernya untuk gol kedua memperlihatkan visi permainannya yang tak tertandingi.

    Luis Suarez - 9/10:

    Penampilan vintage dari pemain Uruguay itu. Suarez tampil klinis dengan mencetak gol pada menit ke-3 dan ke-39 untuk membawa Miami sepenuhnya memegang kendali. Kecerdasannya juga terlihat lewat assist-nya untuk gol pertama Messi pada menit ke-47. Ia membuktikan bahwa insting predatornya tetap tajam, memimpin lini depan dengan kesadaran taktis yang luar biasa.

    German Berterame - 8/10:

    Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, kontribusi Berterame sangat vital. Ia memberikan assist untuk kedua gol Suarez di babak pertama, menunjukkan sikap tidak egois dan akurasi yang sangat baik di sepertiga akhir lapangan. Pergerakannya tanpa bola terus merepotkan bek sayap DC United.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Riquelme Fillipi - 6/10:

    Masuk pada menit ke-61 menggantikan Suarez. Ia menjaga intensitas tetap tinggi dan menghadirkan ancaman baru saat menghadapi lini pertahanan yang mulai kelelahan, meski tempo pertandingan sudah melambat saat ia masuk.

    Telasco Segovia - 6/10:

    Dimainkan pada menit ke-70 menggantikan Ayala. Ia membantu mengamankan pertandingan dengan umpan-umpan yang tenang dan menjaga struktur lini tengah.

    Maximiliano Falcon - 6/10:

    Menggantikan Micael pada menit ke-70 dan langsung menyatu ke unit pertahanan tanpa masalah, memastikan nirbobol tetap terjaga.

    Alexander Shaw - N/A:

    Masuk pada menit ke-78. Tidak punya cukup waktu untuk memberi dampak signifikan pada pertandingan.

    Ian Fray - N/A:

    Perubahan taktis pada menit ke-78. Tampil solid dalam penampilan singkatnya.

    Kily Gonzalez - 9/10:

    Sang pelatih menerapkan taktiknya dengan sangat tepat. Dengan membiarkan DC United menguasai sebagian bola di area yang tidak berbahaya, ia menciptakan ruang di belakang lini pertahanan mereka untuk dieksploitasi Suarez dan Messi. Timnya tampak terlatih dengan baik, seimbang, dan klinis di setiap fase permainan.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
New York City FC crest
New York City FC
NYC
Major League Soccer
DC United crest
DC United
DCU
New York crest
New York
RNY