Struktur taktis Inter Miami mendapat ujian maksimal dalam laga sengit yang membuat ketahanan lini belakang mereka runtuh pada momen-momen akhir. Bermain dengan sistem 3-4-3 yang dirancang untuk memfasilitasi kebebasan kreatif Messi, Miami kesulitan menjaga keseimbangan menghadapi tekanan tanpa henti dari Columbus Crew. Meski menguasai 56% bola, Miami hanya mampu mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran.

Pertandingan berbalik lewat serangkaian pelanggaran disiplin dan rapuhnya pertahanan di akhir laga. Meski Messi mencetak gol penyeimbang pada menit ke-33 untuk membatalkan penalti awal Josef Martinez, Miami tidak mampu mempertahankan tekanan.

Masuknya Morales terbukti menjadi bencana, karena dua kartu kuning yang diterimanya dalam waktu singkat membuat tim tamu bermain dengan sepuluh orang pada menit 90+6. Keunggulan jumlah pemain ini langsung dimanfaatkan oleh Jamal Thiare, yang melancarkan pukulan telak pada menit kesembilan injury time untuk memastikan nasib Miami.