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Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Inter Miami vs Columbus Crew: Keajaiban Lionel Messi tak cukup karena kartu merah Santiago Morales terbukti mahal

Player ratings
L. Messi
Inter Miami CF
Columbus vs Inter Miami CF
Columbus
Major League Soccer

Kecemerlangan Lionel Messi tak cukup untuk menyelamatkan Inter Miami, yang kalah 2-1 dari Columbus Crew di ScottsMiracle-Gro Field. Kolaps pada akhir laga, yang ditandai kartu merah untuk Santiago Morales, membuat tim tuan rumah merebut tiga poin penuh pada masa injury time.

Struktur taktis Inter Miami mendapat ujian maksimal dalam laga sengit yang membuat ketahanan lini belakang mereka runtuh pada momen-momen akhir. Bermain dengan sistem 3-4-3 yang dirancang untuk memfasilitasi kebebasan kreatif Messi, Miami kesulitan menjaga keseimbangan menghadapi tekanan tanpa henti dari Columbus Crew. Meski menguasai 56% bola, Miami hanya mampu mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran.

Pertandingan berbalik lewat serangkaian pelanggaran disiplin dan rapuhnya pertahanan di akhir laga. Meski Messi mencetak gol penyeimbang pada menit ke-33 untuk membatalkan penalti awal Josef Martinez, Miami tidak mampu mempertahankan tekanan.

Masuknya Morales terbukti menjadi bencana, karena dua kartu kuning yang diterimanya dalam waktu singkat membuat tim tamu bermain dengan sepuluh orang pada menit 90+6. Keunggulan jumlah pemain ini langsung dimanfaatkan oleh Jamal Thiare, yang melancarkan pukulan telak pada menit kesembilan injury time untuk memastikan nasib Miami.

  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Kiper & Bek```

    Rocco Rios Novo - 6/10:

    Sang kiper melakukan empat penyelamatan untuk menjaga Miami tetap dalam pertandingan, menunjukkan refleks yang bagus melawan Columbus yang melepaskan enam tembakan tepat sasaran. Ia tak berdaya menghentikan penalti pada babak pertama dan akhirnya kebobolan lewat penyelesaian klinis dari jarak dekat pada penghujung masa injury time.

    Gonzalo Lujan - 5/10:

    Malam yang sulit bagi bek tersebut, yang kesulitan menghadapi pergerakan lini depan Columbus. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-92 ketika tekanan meningkat dan menjadi bagian dari trio bek yang akhirnya runtuh dalam 10 menit injury time.

    Casemiro - 4/10:

    Bermain di luar posisi alaminya, veteran itu menampilkan performa yang mengecewakan. Ia tidak memiliki mobilitas yang dibutuhkan untuk mengawal pergerakan lawan dalam sistem 3-4-3 dan terus-menerus menjadi sasaran serangan Columbus.

    Micael - 6/10:

    Yang paling tenang di antara bek tengah starter, Micael mencatatkan beberapa sapuan krusial.

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  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Gelandang

    Facundo Mura - 6/10:

    Bermain di peran wing-back, Mura memberi lebar serangan yang cukup baik dan disiplin dalam tugas bertahannya hingga digantikan pada menit ke-71. Ia menerima kartu kuning karena pelanggaran taktis.

    Yannick Bright - 5/10:

    Bright kesulitan memberi pengaruh di lini tengah, serta menerima kartu kuning pada menit ke-40. Ia juga melakukan pelanggaran di kotak penalti yang berujung pada penalti menit ke-28

    Rodrigo De Paul - 6/10:

    Pemain Argentina itu bekerja keras untuk menghubungkan lini belakang dan lini serang, meski ia tidak menampilkan percikan kreativitas seperti biasanya.

    Sergio Reguilon - 5/10:

    Reguilon memberi opsi di sisi kiri, tetapi digantikan pada menit ke-86 saat tensi pertandingan mulai memanas. Umpannya dari area sayap tidak konsisten, dan ia kesulitan mengantisipasi overlap Mohamed Farsi.

  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Serangan

    Lionel Messi - 7/10:

    Sekali lagi menjadi penampil paling menonjol untuk Herons. Messi dengan klinis menuntaskan peluangnya pada menit ke-33 untuk menyamakan kedudukan, menunjukkan kualitasnya yang tetap terjaga meski output serangan Miami secara keseluruhan minim.

    Luis Suarez - 6/10:

    Malam yang sepi bagi striker veteran itu, yang kerap terisolasi. Ia gagal mencatatkan satu tembakan tepat sasaran pun, meski permainan menahan bolanya memungkinkan Messi menemukan ruang di antara lini pada babak pertama.

    Daniel Pinter - 5/10:

    Pinter kesulitan untuk terlibat di sepertiga akhir dan sebagian besar hanya menjadi figuran dalam pertandingan.

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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Pemain pengganti & manajer

    David Ayala - 6/10:

    Masuk pada menit ke-40 menggantikan Bright yang cedera, Ayala memberikan stabilitas lebih di lini pivot dan membantu Miami mempertahankan penguasaan bola 56%, meski ia tidak memiliki umpan akhir untuk memecah kebuntuan.

    Riquelme Fillipi - 5/10:

    Masuk pada menit ke-71, tetapi gagal memberi dampak signifikan di sisi lapangan ketika pertandingan semakin terpecah oleh pelanggaran.

    Santiago Morales - 2/10:

    Penampilan singkat yang buruk. Masuk ke pertandingan pada menit ke-86, ia menerima kartu kuning pada menit ke-93 dan kartu kuning kedua hanya tiga menit kemudian. Kartu merahnya membuat Miami bermain dengan kekurangan pemain, yang secara langsung berkontribusi pada keruntuhan di akhir laga.

    Ezequiel Abadia-Reda - N/A:

    Masuk pada menit ke-86, ia memiliki terlalu sedikit waktu di lapangan untuk menerima penilaian yang adil.

    Kily Gonzalez - 5/10:

    Sistem 3-4-3 racikan sang pelatih menguasai bola, tetapi kurang memiliki daya gedor, sehingga hanya menghasilkan tiga tembakan tepat sasaran. Keputusan untuk memasukkan Morales menjadi bumerang besar, dan tim tampak terputus secara taktis setelah kartu merah tersebut.

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