Tekanan awal tanpa henti itu membuahkan hasil ketika gol bunuh diri Vladimir Coufal pada menit ke-27 membuka skor, dengan sang bek tanpa sengaja mengarahkan umpan silang berbahaya ke gawangnya sendiri. Setelah itu, kapten Harry Kane menjadi pusat perhatian pada malam bersejarah yang menandai penampilan internasionalnya yang ke-125.
Penyerang tajam itu mencetak gol pada menit ke-40 dan ke-57 untuk memastikan dwigol yang klinis, sekaligus meningkatkan total luar biasanya menjadi 91 gol internasional. Ini adalah penampilan tim yang komplet, yang mengeksekusi mahakarya taktik dengan sempurna, membuat tim tamu terus-menerus hanya mengejar bayangan sambil menjaga England tetap kokoh dalam perburuan posisi puncak Grup A3. Berikut rating para pemain England dalam pertandingan tersebut: