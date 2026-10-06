Jordan Pickford - 6/10

Malam kerja termudah yang akan ia jalani dengan seragam Inggris. Karena Czechia gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran, Pickford lebih banyak menjadi penonton, fokus menjaga konsentrasinya dan mendistribusikan bola untuk memulai serangan dari belakang.

Trent Alexander-Arnold - 7/10

Umpannya dari sisi kanan menjadi ancaman yang konstan, berkontribusi pada 20 umpan silang Inggris. Ia menempati posisi tinggi dan masuk ke dalam yang memungkinkan lini tengah bergerak lebih maju, serta nyaris mencetak gol lewat tendangan bebas brilian ala David Beckham pada awal laga yang ditepis dengan impresif.

Lewis Hall - 8/10

Penampilan menonjol dari bek kiri ini, yang menyumbang assist untuk gol kedua Kane pada menit ke-57. Ia tampil berani lewat overlap-nya dan solid dalam bertahan sampai ditarik keluar pada menit ke-73.

Marc Guehi - 7/10

Tampil tenang dan efisien di jantung pertahanan. Ia menangani serangan balik Czech yang jarang terjadi dengan mudah, memastikan tim tamu tidak pernah mendapat pijakan di sepertiga akhir sebelum digantikan oleh Jarrad Branthwaite setelah 63 menit.

Jarell Quansah - 7/10

Menunjukkan kematangan luar biasa saat menguasai bola, menyelesaikan sebagian besar umpannya ketika Inggris membangun permainan dari belakang. Kehadiran fisiknya membantu Inggris mendominasi duel udara, dengan Inggris memenangi 14 duel udara berbanding 7 milik Czechia.