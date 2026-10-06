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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Inggris vs Ceko: Kane cetak sejarah dan taktik Tuchel mengorkestrasi kemenangan mudah di Wembley

Player ratings
England
H. Kane
T. Tuchel
England vs Czechia
Czechia
UEFA Nations League A

Inggris melanjutkan kampanye impresif mereka di UEFA Nations League dengan kemenangan 3-0 yang sangat nyaman atas Ceko di Stadion Wembley pada Selasa malam. Setelah membukukan kemenangan telak 7-0 atas Kroasia hanya beberapa hari sebelumnya, pasukan Thomas Tuchel datang ke London dengan kepercayaan diri tinggi dan langsung menekan lawan mereka. Inggris mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, menguasai 64,4% penguasaan bola dan meredam tim tamu hingga mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

Tekanan awal tanpa henti itu membuahkan hasil ketika gol bunuh diri Vladimir Coufal pada menit ke-27 membuka skor, dengan sang bek tanpa sengaja mengarahkan umpan silang berbahaya ke gawangnya sendiri. Setelah itu, kapten Harry Kane menjadi pusat perhatian pada malam bersejarah yang menandai penampilan internasionalnya yang ke-125.

Penyerang tajam itu mencetak gol pada menit ke-40 dan ke-57 untuk memastikan dwigol yang klinis, sekaligus meningkatkan total luar biasanya menjadi 91 gol internasional. Ini adalah penampilan tim yang komplet, yang mengeksekusi mahakarya taktik dengan sempurna, membuat tim tamu terus-menerus hanya mengejar bayangan sambil menjaga England tetap kokoh dalam perburuan posisi puncak Grup A3. Berikut rating para pemain England dalam pertandingan tersebut:

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Kiper & lini pertahanan

    Jordan Pickford - 6/10

    Malam kerja termudah yang akan ia jalani dengan seragam Inggris. Karena Czechia gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran, Pickford lebih banyak menjadi penonton, fokus menjaga konsentrasinya dan mendistribusikan bola untuk memulai serangan dari belakang.

    Trent Alexander-Arnold - 7/10

    Umpannya dari sisi kanan menjadi ancaman yang konstan, berkontribusi pada 20 umpan silang Inggris. Ia menempati posisi tinggi dan masuk ke dalam yang memungkinkan lini tengah bergerak lebih maju, serta nyaris mencetak gol lewat tendangan bebas brilian ala David Beckham pada awal laga yang ditepis dengan impresif.

    Lewis Hall - 8/10

    Penampilan menonjol dari bek kiri ini, yang menyumbang assist untuk gol kedua Kane pada menit ke-57. Ia tampil berani lewat overlap-nya dan solid dalam bertahan sampai ditarik keluar pada menit ke-73.

    Marc Guehi - 7/10

    Tampil tenang dan efisien di jantung pertahanan. Ia menangani serangan balik Czech yang jarang terjadi dengan mudah, memastikan tim tamu tidak pernah mendapat pijakan di sepertiga akhir sebelum digantikan oleh Jarrad Branthwaite setelah 63 menit.

    Jarell Quansah - 7/10

    Menunjukkan kematangan luar biasa saat menguasai bola, menyelesaikan sebagian besar umpannya ketika Inggris membangun permainan dari belakang. Kehadiran fisiknya membantu Inggris mendominasi duel udara, dengan Inggris memenangi 14 duel udara berbanding 7 milik Czechia.

  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    Gelandang

    Jude Bellingham - 7/10

    Menjadi motor permainan tim, Bellingham menerobos antarlini dan menghubungkan permainan antara peran gelandang bertahan dan tiga pemain depan. Kesadaran ruangnya memaksa lini tengah Ceko melakukan 17 pelanggaran saat mereka kesulitan mengantisipasi pergerakan terlambatnya, sebelum ia ditarik keluar setelah 73 menit.

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Penampilan yang tenang dari pemain muda ini, yang menjaga semuanya tetap sederhana dan mendaur ulang penguasaan bola dengan efektif. Ia memberikan fondasi bagi para pemain yang lebih kreatif untuk berkembang, meski sempat menerima kartu kuning pada menit ke-53 karena pelanggaran taktis.

    Elliot Anderson - 7/10

    Menunjukkan kualitas teknik yang luar biasa dan bekerja keras tanpa bola untuk menjaga tekanan. Ia memainkan peran krusial dalam proses gol pertama Kane dengan umpan terobosan brilian yang membelah pertahanan kepada Morgan Rogers, sebelum digantikan James Garner pada menit ke-63.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Serangan

    Harry Kane - 9/10

    Penampilan yang benar-benar bersejarah pada cap ke-125-nya. Ia tidak hanya mencetak dua gol pada menit ke-40 dan ke-57 untuk mencapai 91 gol bagi negaranya, tetapi juga memainkan peran kunci dalam tekanan yang berujung pada gol bunuh diri pembuka. Sangat klinis dan penuh kendali.

    Morgan Rogers - 8/10

    Membuktikan mengapa ia mulai menjadi langganan di skuad dengan mencatatkan assist untuk gol pertama Kane. Kecepatan dan permainan langsungnya di sayap terus-menerus menyulitkan Coufal.

    Eberechi Eze - 7/10

    Bermain baik di half-space, menggunakan kelihaiannya untuk menarik para bek keluar dari posisi mereka. Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, keterlibatannya dalam permainan build-up sangat krusial bagi dominasi England.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ENG-CZEAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Jarrad Branthwaite - 6/10

    Masuk menggantikan Guehi pada menit ke-63 dan dengan mudah mempertahankan nirbobol.

    James Garner - 6/10

    Menggantikan Anderson pada menit ke-63 dan memberi tenaga baru untuk mengamankan kemenangan nyaman.

    Rio Ngumoha - 6/10

    Menggantikan Bellingham pada menit ke-73, mendapatkan pengalaman internasional berharga lewat penampilan singkat yang hidup.

    Morgan Gibbs-White - 6/10

    Masuk pada menit ke-73 menggantikan Hall, menjaga intensitas tetap tinggi pada fase akhir laga.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    Masuk sebagai pengganti Kane pada menit ke-81; tidak punya cukup waktu untuk memberi dampak pada pertandingan.

    Thomas Tuchel - 8/10

    Pengaturan taktik yang sempurna dan sepenuhnya meredam lawan. Keputusannya memainkan Rogers dan Hall sejak awal berbuah kontribusi gol secara langsung, dan manajemen pertandingannya lewat pergantian pemain memastikan England tidak pernah kehilangan kendali.