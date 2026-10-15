Lawatan Crystal Palace ke Groupama Stadium menjadi duel taktik dengan dua babak yang sangat berbeda. Dalam 45 menit pertama, Crystal Palace kesulitan menghadapi formasi 4-3-1-2 Lyon yang cair. Corentin Tolisso membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan delapan menit. Pertahanan Palace kembali goyah pada masa tambahan waktu babak pertama ketika Ernest Nuamah menggandakan keunggulan tuan rumah, membuat tim asal London Selatan itu harus bekerja keras mengejar ketertinggalan selepas jeda.

Momentum berubah signifikan pada babak kedua setelah penyesuaian taktik dari bangku cadangan. Yeremy Pino membangkitkan harapan untuk bangkit tak lama setelah laga dimulai kembali dengan memanfaatkan umpan Adam Wharton. Namun, ketika Palace tampak mulai mengambil kendali, Pavel Sulc mencetak gol ketiga Lyon pada menit ke-76. Gol Daichi Kamada yang masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga membuat penutup pertandingan berlangsung menegangkan, tetapi Lyon bertahan untuk mengamankan tiga poin. Palace pun harus mengevaluasi kelengahan di lini belakang yang mengurangi hasil dari permainan kreatif mereka.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Crystal Palace dari Parc Olympique Lyonnais.