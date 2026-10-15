Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Olympique Lyonnais v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Crystal Palace vs Lyon: Gol Daichi Kamada dan Yeremy Pino tak cukup untuk menghindarkan tim dari kekalahan tipis di Liga Europa

Crystal Palace
Europa League
Player ratings
Lyon vs Crystal Palace
Lyon

Crystal Palace kalah 3-2 dari Lyon dalam laga Liga Europa yang berlangsung sengit di Stadion Groupama. Meski bangkit pada babak kedua lewat gol Yeremy Pino dan Daichi Kamada, Crystal Palace gagal mengejar ketertinggalan tiga gol.

Lawatan Crystal Palace ke Groupama Stadium menjadi duel taktik dengan dua babak yang sangat berbeda. Dalam 45 menit pertama, Crystal Palace kesulitan menghadapi formasi 4-3-1-2 Lyon yang cair. Corentin Tolisso membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan delapan menit. Pertahanan Palace kembali goyah pada masa tambahan waktu babak pertama ketika Ernest Nuamah menggandakan keunggulan tuan rumah, membuat tim asal London Selatan itu harus bekerja keras mengejar ketertinggalan selepas jeda.

Momentum berubah signifikan pada babak kedua setelah penyesuaian taktik dari bangku cadangan. Yeremy Pino membangkitkan harapan untuk bangkit tak lama setelah laga dimulai kembali dengan memanfaatkan umpan Adam Wharton. Namun, ketika Palace tampak mulai mengambil kendali, Pavel Sulc mencetak gol ketiga Lyon pada menit ke-76. Gol Daichi Kamada yang masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga membuat penutup pertandingan berlangsung menegangkan, tetapi Lyon bertahan untuk mengamankan tiga poin. Palace pun harus mengevaluasi kelengahan di lini belakang yang mengurangi hasil dari permainan kreatif mereka.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Crystal Palace dari Parc Olympique Lyonnais.

  • imago-sport-1084569087.jpgSports Press Photo

    Kiper & Lini Pertahanan

    Walter Benitez - 5/10

    Malam yang sulit bagi sang kiper, yang kebobolan tiga kali dari lima tembakan tepat sasaran. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan tembakan awal Tolisso yang akurat, sementara buruknya organisasi pertahanan di depannya saat gol Nuamah membuatnya tak terlindungi. Ia mengakhiri laga dengan hanya satu penyelamatan dan kesulitan menunjukkan pengaruhnya saat Lyon terus menekan.

    Chris Richards - 6/10

    Ditempatkan di sisi kanan formasi tiga bek, Richards sibuk mengawal pergerakan lini depan Lyon yang sulit diantisipasi. Ia cukup stabil saat menguasai bola, tetapi berada di posisi yang keliru saat Lyon mencetak gol ketiga melalui transisi permainan. Ia digantikan pada menit ke-83 ketika Crystal Palace berupaya mengejar ketertinggalan.

    Axel Disasi - 5/10

    Sebagai poros utama pertahanan, Disasi kesulitan membendung serangan Lyon dari tengah. Ia kerap tampak terisolasi saat menghadapi kecepatan Nuamah dan kesulitan menjaga garis pertahanan tetap tinggi. Hal itu turut membuka ruang yang dimanfaatkan Lyon untuk mencetak gol-golnya pada babak pertama.

    Jaka Canvot - 6/10

    Bek muda itu sesekali menunjukkan kemampuannya mengolah bola, tetapi mendapat ujian fisik dari lini depan Lyon yang berpengalaman. Meski tetap tenang di bawah tekanan, kurangnya kekompakan formasi tiga bek sepanjang babak pertama membuat laga Eropa ini menjadi ujian berat baginya.

  • imago-sport-1084569451.jpgSports Press Photo

    Lini tengah

    Tyrick Mitchell - 6/10

    Mitchell tampil seperti biasanya dengan bekerja keras di sisi kiri. Ia disiplin menjalankan tugas bertahan dan berusaha memberi kelebaran serangan, tetapi umpan akhirnya belum cukup akurat untuk menembus lini belakang Lyon yang sulit ditembus hingga fase akhir pertandingan.

    Adam Wharton - 7/10

    Wharton kembali menjadi pengatur tempo permainan Palace. Ia memberikan assist penting untuk gol Yeremy Pino pada menit ke-50 lewat umpan terobosan cerdik yang melewati lini tengah Lyon. Kemampuannya membawa permainan maju menjadi salah satu dari sedikit hal positif bagi Palace pada babak pertama yang sulit.

    Quinten Timber - 6/10

    Timber bekerja tanpa lelah dalam peran yang lebih maju, berusaha menghubungkan lini tengah dengan penyerang tunggal. Meski etos kerjanya tak diragukan, ia kesulitan mendapatkan peluang bersih saat menghadapi pertahanan Lyon yang disiplin sebelum digantikan pada menit ke-86.

    Oscar Mingueza - 6/10

    Menjalankan peran hibrida dalam formasi empat gelandang, Mingueza memberi fleksibilitas taktik, tetapi kesulitan memberikan pengaruh besar dalam pertandingan. Ia membantu menjaga penguasaan bola di sepertiga tengah lapangan, tetapi digantikan pada menit ke-75 demi menambah opsi menyerang.

  • FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP

    Serangan

    Yeremy Pino - 7/10

    Pino terus menjadi ancaman di antara lini dan menjaga asa Palace lewat gol yang dieksekusinya dengan baik pada awal babak kedua. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-57 saat permainan berlangsung sengit, lalu ditarik keluar pada menit ke-75 setelah tampil penuh energi dan merepotkan tuan rumah.

    Ismaila Sarr - 5/10

    Bermain sebagai bek sayap dalam formasi 3-4-2-1, peran yang agak asing baginya, Sarr kesulitan menyeimbangkan tanggung jawab bertahan dengan naluri menyerangnya. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-36 akibat tekel yang terlambat dan akhirnya diganti setelah 62 menit demi susunan taktik yang lebih seimbang.

    Jorgen Strand Larsen - 5/10

    Malam yang mengecewakan bagi sang penyerang, yang kerap terisolasi dan minim mendapat umpan berkualitas pada babak pertama. Ia kesulitan menahan bola saat menghadapi bek-bek tengah Lyon yang kuat secara fisik, lalu digantikan Eddie Nketiah tak lama setelah laga melewati satu jam.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1084569047.jpgSports Press Photo

    Pemain pengganti dan pelatih

    Daichi Kamada - 7/10

    Masuk pada menit ke-62, Kamada langsung memberikan dampak. Ia mencetak gol pada menit ke-81 yang membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan. Ia menunjukkan kejelian dalam mencari ruang di kotak penalti. Kualitas tekniknya secara signifikan membuat serangan Palace lebih mengalir.

    Eddie Nketiah - 6/10

    Menggantikan Larsen pada menit ke-62 dan menghadirkan ancaman berbeda lewat pergerakannya ke belakang garis pertahanan. Meski tidak mencetak gol, keberadaannya menyita perhatian para bek Lyon dan membuka lebih banyak ruang bagi Kamada dan Pino.

    Dario Osorio - 5/10

    Masuk pada menit ke-75, tetapi kesulitan mengikuti ritme pertandingan yang berlangsung sangat cepat. Ia jarang mendapat sentuhan bola ketika Lyon bertahan lebih dalam untuk menjaga keunggulan.

    Anan Khalaili - 5/10

    Masuk bersama Osorio untuk menambah tenaga segar di sektor sayap, tetapi pengalaman Lyon terlihat saat mereka mengelola menit-menit akhir dengan baik sehingga membatasi dampaknya.

    Dwight McNeil - Tidak dinilai

    Baru masuk pada menit ke-86 dan tidak memiliki cukup waktu untuk memengaruhi hasil pertandingan.

    Pierre Sage (Pelatih) - 6/10

    Susunan awal timnya terlalu mudah ditembus lewat pergerakan para gelandang Lyon. Namun, pergantiannya pada babak kedua, terutama masuknya Kamada, menunjukkan kecerdikan taktisnya dan nyaris menyelamatkan satu poin dari situasi sulit. Kerapuhan pertahanan tetap menjadi kekhawatiran di level ini.

Pertandingan berikutnya
BHA

BHA

Premier League

18 Okt 2026

CRY

CRY

OL

OL

Ligue 1

18 Okt 2026

NCE

NCE