Emiliano Martinez - 5/10

Dua kali menggagalkan peluang Calvert-Lewin pada babak pertama untuk menjaga Chelsea tetap dalam pertandingan. Sama sekali tak mendapat perlindungan saat Leeds mencetak gol ketiga dan keempat, setelah organisasi pertahanan di depannya berantakan.

Josh Acheampong - 5/10

Menunjukkan inisiatif sejak awal lewat tembakan jarak jauh pada menit kesembilan, tetapi kesulitan mengikuti pergerakan Okafor di sisi lapangan. Digantikan Malo Gusto pada menit ke-73.

Wesley Fofana - 4/10

Memenangi sejumlah duel udara, tetapi gagal mengorganisasi lini belakang saat menghadapi transisi cepat Leeds. Pelanggaran yang dilakukannya karena frustrasi pada menit ke-74 merangkum sore yang kacau.

Levi Colwill - 5/10

Umpannya tetap rapi dan ia maju untuk mengancam di kotak penalti lawan, meski sundulan serta tembakannya pada akhir laga diblok. Tak mampu menghentikan Calvert-Lewin yang mendominasi area tengah lewat kemampuannya menahan bola.

Pep Chavarria - 4/10

Terpaksa lebih banyak bertahan akibat pergerakan Jayden Bogle yang terus menyusul serangan di sisi kiri. Minim kontribusi saat menyerang sebelum digantikan Geovany Quenda menjelang akhir laga.