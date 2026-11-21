Chelsea mengawali laga dengan baik lewat pressing tinggi dan unggul pada menit ke-25 melalui Emegha. Namun, tiga menit kemudian, Okafor memanfaatkan lini belakang mereka yang terbuka lebar.
Cedera dini Caicedo membuat lini tengah Chelsea kehilangan pelindung pertahanannya. Seusai jeda, penalti akibat handball Rogers membuat Calvert-Lewin membawa Leeds unggul. Saat harus mengejar ketertinggalan dengan garis pertahanan tinggi, tim Alonso berulang kali dihukum lewat serangan balik. Okafor kembali mencetak gol pada menit ke-58 sebelum Aaronson memastikan kemenangan telak 4-1 pada masa tambahan waktu.