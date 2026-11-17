Brasil membongkar formasi rapat Singapura dengan mendorong kedua bek sayapnya naik untuk menahan bek sayap tuan rumah, sehingga tercipta ruang lebar di jalur tengah-sayap yang dimanfaatkan Vinicius untuk mencetak tiga gol dalam 21 menit.
Endrick menambah gol lewat tembakan keras dari luar kotak penalti sebelum jeda, lalu Estevao menyambar bola muntah pada menit ke-51 ketika tim tamu terus meredam setiap upaya transisi Singapura. Asisten pelatih Paul Clement, yang memimpin dari pinggir lapangan menggantikan Ancelotti yang menjalani larangan mendampingi tim, melakukan banyak pergantian pada babak kedua tanpa kehilangan kendali permainan. Rayan kemudian mencetak gol dari jarak dekat, sebelum gol bunuh diri Raoul Suhaimi pada pengujung laga.