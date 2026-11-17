L. Perri - 6/10

Peran utamanya adalah menjadi opsi umpan tambahan di belakang garis pertahanan yang tinggi agar penguasaan bola tetap terjaga. Ia tidak perlu melakukan satu pun penyelamatan sepanjang laga karena beberapa sundulan Singapura melenceng jauh dari sasaran.

Vanderson - 7/10

Naik jauh di sisi kanan untuk merenggangkan lini belakang Singapura yang berisi lima pemain, memberi Estevao banyak ruang untuk menusuk ke dalam. Posisi agresifnya memaksa tuan rumah bertahan lebih dalam, meski tembakan jarak jauhnya sendiri tidak akurat.

J. Jesus - 7/10

Beroperasi sebagai bek tengah kanan bersama Gabriel, ia sigap maju ke lini tengah untuk memotong umpan sebelum Singapura bisa melancarkan serangan balik. Ia membaca permainan dengan baik hingga digantikan Arthur Dias pada menit ke-71.

Gabriel - 8/10

Dominan dalam duel udara sebagai bek tengah kiri dan dengan mudah mengatasi beberapa bola yang dikirim Singapura ke kotak penalti. Ia nyaris mencetak gol lewat sundulan dari sepak pojok pada menit ke-58, sebelum ditarik keluar untuk beristirahat pada menit ke-60.

D. Santos - 7/10

Menjaga kelebaran permainan di sisi kiri dan mengirim umpan silang awal yang berbahaya, memaksa pertahanan Singapura mundur lebih dalam. Ancaman konsistennya di sisi lapangan membuka jalur tengah-kiri bagi Vinicius untuk tampil merajalela.