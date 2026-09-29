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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Brasil vs Australia: Raphinha dan Vinicius Junior bersinar dalam kemenangan uji coba yang banjir gol

Player ratings
Brazil
Raphinha
Vinicius Junior
Australia vs Brazil
Australia
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Brasil menahan kebangkitan penuh semangat Australia untuk mengamankan kemenangan 4-2 dalam laga persahabatan internasional yang mendebarkan. Meski kebobolan dua kali dalam empat menit pada babak pertama, kualitas individu Brasil pada akhirnya terlalu tangguh bagi Australia.

Brasil meraih kemenangan dengan banyak gol atas Australia dalam laga yang bergerak naik turun antara kecemerlangan teknis dan ketidakstabilan lini belakang. Brasil mengawali laga dengan penuh niat dan menemukan gol pembuka lebih awal melalui Vanderson, tetapi dikejutkan ketika Australia mencetak dua gol dalam rentang waktu singkat lewat Alessandro Circati dan Connor Metcalfe untuk mengambil keunggulan sementara. Penalti Raphinha jauh di masa tambahan babak pertama memastikan kedua tim menutup interval dalam kedudukan imbang 2-2, mencerminkan satu babak yang lebih ditentukan oleh ketajaman penyelesaian akhir ketimbang kontrol pertahanan.

Pada babak kedua, penyesuaian taktik dan kedalaman bangku cadangan yang lebih unggul dari wakil Amerika Selatan itu terbukti menentukan. Bruno Guimaraes mengembalikan keunggulan saat laga menyisakan dua puluh menit, memanfaatkan tekanan berkelanjutan Brasil. Kemenangan kemudian dipastikan pada akhir pertandingan ketika Vinicius Junior mengeksekusi penalti kedua untuk tim tamu. Meski torehan empat gol ini akan menyenangkan staf pelatih, kelengahan yang sempat membuat Australia unggul akan tetap menjadi bahan analisis seiring Brasil melanjutkan persiapan untuk laga-laga kompetitif.

GOAL memberi penilaian untuk para pemain Brasil dari Suncorp Stadium...

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Otavio - 5/10

    Sore yang sulit bagi sang debutan, yang kesulitan menguasai area pertahanannya saat Australia menjalani periode paling produktifnya. Meski ia tak bisa berbuat banyak menghadapi presisi penyelesaian akhir Australia, nihil nirbobol dalam laga-laga ini tetap menjadi perhatian bagi struktur pertahanan.

    Vanderson - 7/10

    Awal yang eksplosif dari sang bek kanan, yang mencetak gol hanya pada menit ke-3 untuk membawa Brasil unggul. Ia terus menjadi opsi serangan di sisi kanan sebelum digantikan pada menit ke-61 ketika pertandingan memasuki fase yang lebih transisional.

    Gabriel - 5/10

    Pemain Arsenal itu beberapa kali tampak goyah di luar kebiasaannya dan mendapat kartu kuning pada menit ke-40. Ia kesulitan mengawal pergerakan telat ke kotak penalti yang berujung pada comeback Australia di babak pertama.

    Jair Cunha - 6/10

    Penampilan yang disiplin di lini belakang, meski ia menjadi bagian dari kegagalan kolektif dalam menerapkan jebakan offside dengan benar saat Australia mencetak dua gol beruntun. Ia mengelola permainan dengan baik di babak kedua sebelum ditarik keluar pada menit ke-88.

    Mauro Junior - 6/10

    Bermain dalam peran bertahan hibrida, Mauro Jr. menunjukkan keamanan teknis yang baik pada starter pertamanya untuk Brasil, tetapi tertangkap keluar posisi dalam rangkaian proses gol Metcalfe. Ia akhirnya digantikan pada akhir laga saat Brasil berusaha mengamankan hasil.


  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Gelandang

    Danilo Santos - 6/10

    Gelandang Botafogo itu menghadirkan ketenangan di lini tengah.

    Gabriel Bontempo - 6/10

    Memberikan assist untuk gol pembuka Vanderson pada menit ke-3, memperlihatkan visi yang sangat baik sejak awal. Namun, ia kesulitan mempertahankan kontrol di area sentral ketika pertandingan menjadi semakin terbuka dan ditarik keluar pada menit ke-60. Penampilan yang cukup baik dari gelandang Santos berusia 21 tahun itu dalam penampilan pertamanya untuk Brasil.

    Bruno Guimaraes - 8/10

    Jantung dari kebangkitan Brasil. Ia bukan hanya membantu merebut kembali kendali tempo pada babak kedua, tetapi juga mencetak gol ketiga yang krusial pada menit ke-70 untuk mengembalikan Brasil ke posisi unggul.


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    Serangan

    Rayan - 6/10

    Penampilan yang fungsional, tetapi kurang memiliki percikan kreativitas yang biasanya diharapkan dari para penyerang Brasil. Ia menjaga aliran bola tetap berjalan, tetapi jarang mengancam lini Australia sebelum ditarik keluar pada menit ke-61.

    Raphinha - 7/10

    Menunjukkan ketenangan luar biasa saat mengeksekusi penalti pada masa injury time babak pertama, gol yang secara fundamental mengubah momentum pertandingan. Ia ditarik keluar saat jeda babak dalam apa yang tampak sebagai perubahan taktis yang sudah direncanakan sebelumnya.

    Vinicius Junior - 8/10

    Terus-menerus menjadi ancaman bagi pertahanan Australia. Kecepatannya memaksa banyak kesalahan, dan ia akhirnya mendapat ganjaran dengan mencetak gol penalti pada menit ke-80 untuk memastikan hasil pertandingan.


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  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Endrick - 7/10

    Masuk pada babak kedua menggantikan Raphinha, ia memberikan assist untuk gol Bruno Guimaraes. Pergerakan striker Real Madrid itu di sepertiga akhir lapangan mengikat kedua bek tengah, menciptakan ruang untuk dieksploitasi para gelandang.

    Estevao - 6/10

    Masuk pada menit ke-61 dan menunjukkan kilasan brilian saat menguasai bola, meski umpan akhir wonderkid Chelsea itu kurang memiliki presisi yang dibutuhkan untuk menambah skor.

    Matheuzinho - 6/10

    Menggantikan Vanderson untuk setengah jam terakhir. Ia menawarkan profil bertahan yang lebih konservatif, yang membantu menstabilkan sisi kanan lapangan.

    Andrey Santos - 6/10

    Masuk pada menit ke-61 dan membantu mempertebal lini tengah, membuat Brasil mendominasi sepertiga akhir pertandingan.

    Matheus Martinelli - N/A

    Pemain pengganti yang masuk di akhir, tidak punya cukup waktu untuk memengaruhi alur taktik. Debutan lainnya.

    Samuel Lino - N/A

    Masuk pada menit ke-83 untuk memberikan tenaga segar di area sayap.

    Breno Bidon - N/A

    Tampil sangat singkat setelah masuk pada menit ke-88.

    Arthur Dias - N/A

    Masuk pada menit ke-88 sebagai bagian dari pergantian tiga pemain.

    Vitor Reis - N/A

    Tambahan kekuatan di lini belakang pada menit ke-88.

    Carlo Ancelotti (Pelatih) - 7/10

    Keputusan sang pelatih untuk menggeser Raphinha ke tengah dan pergantian proaktifnya pada menit ke-61 berhasil merebut kembali kendali dari Australia. Meski organisasi pertahanan masih perlu dibenahi, kemampuannya memfasilitasi rotasi serangan Brasil terlihat jelas dari raihan empat gol.

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