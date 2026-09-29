Brasil meraih kemenangan dengan banyak gol atas Australia dalam laga yang bergerak naik turun antara kecemerlangan teknis dan ketidakstabilan lini belakang. Brasil mengawali laga dengan penuh niat dan menemukan gol pembuka lebih awal melalui Vanderson, tetapi dikejutkan ketika Australia mencetak dua gol dalam rentang waktu singkat lewat Alessandro Circati dan Connor Metcalfe untuk mengambil keunggulan sementara. Penalti Raphinha jauh di masa tambahan babak pertama memastikan kedua tim menutup interval dalam kedudukan imbang 2-2, mencerminkan satu babak yang lebih ditentukan oleh ketajaman penyelesaian akhir ketimbang kontrol pertahanan.

Pada babak kedua, penyesuaian taktik dan kedalaman bangku cadangan yang lebih unggul dari wakil Amerika Selatan itu terbukti menentukan. Bruno Guimaraes mengembalikan keunggulan saat laga menyisakan dua puluh menit, memanfaatkan tekanan berkelanjutan Brasil. Kemenangan kemudian dipastikan pada akhir pertandingan ketika Vinicius Junior mengeksekusi penalti kedua untuk tim tamu. Meski torehan empat gol ini akan menyenangkan staf pelatih, kelengahan yang sempat membuat Australia unggul akan tetap menjadi bahan analisis seiring Brasil melanjutkan persiapan untuk laga-laga kompetitif.

GOAL memberi penilaian untuk para pemain Brasil dari Suncorp Stadium...